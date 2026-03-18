Αδ.-Γεωργιάδης-στο-blue-heritage-summit-thessaloniki:-Αναδεικνύουμε-τη-Θεσσαλονίκη-σε-ένα-μεγάλο-κέντρο-καινοτομίας

«Μας ενδιαφέρει η Θεσσαλονίκη να γίνει το κέντρο καινοτομίας της Ελλάδας. Μπορεί να το πετύχει. Έχει εξαιρετικό πανεπιστήμιο, έχει νεανικό πληθυσμό, βρίσκεται σε πολύ καλό γεωγραφικό σημείο» ανέφερε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του στο 1st Blue Heritage Summit Thessaloniki. Official Media Partner του Συνεδρίου είναι ο Όμιλος της Ναυτεμπορικής.

«Η καινοτομία μπορεί να αλλάξει τον ρου της πόλης και εμείς, ως κυβέρνηση, θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να το πετύχουμε, για τη Θεσσαλονίκη που ονειρευόμαστε και που της αξίζει», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.

«Στόχος να αναδείξουμε τη Θεσσαλονίκη σε ένα πολύ μεγάλο κέντρο καινοτομίας»

«Στην πόλη σας, στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη μας, φέραμε το μεγάλο κέντρο της Pfizer, το οποίο άλλαξε τη θέση της Θεσσαλονίκης στον παγκόσμιο χάρτη της καινοτομίας. Φέραμε επίσης μερικές από τις σημαντικότερες επενδύσεις στον χώρο της υγείας: από το ερευνητικό κέντρο του DEMO μέχρι το νέο νοσοκομείο στο Φίλυρο, με τη στήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, αλλά και το νέο Θεαγένειο, το αντικαρκινικό νοσοκομείο, που χτίζουμε. Φέραμε επίσης τη Cisco, μία από τις πιο καινοτόμες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Όλα αυτά θα φέρουν στη Θεσσαλονίκη μεγάλες εταιρείες, επενδύσεις και καινοτομία» σημείωσε.

Όπως τόνισε, «αυτές είναι δράσεις που έχει υλοποιήσει αυτή η κυβέρνηση για τη Θεσσαλονίκη, με στόχο να την αναδείξουμε σε ένα πολύ μεγάλο κέντρο καινοτομίας», ενώ πρόσθεσε ότι: «Ήδη υπάρχει μια μεγάλη συνεργασία με την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Ενώ, ακόμα και το Κέντρο Ανοσοθεραπείας στο Παπανικολάου επιλέξαμε, μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, να γίνει στη Θεσσαλονίκη και όχι στην Αθήνα».