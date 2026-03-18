Ανησυχία ΕΕ για το Μουντιάλ εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, κριτική για τη συνεργασία Ινφαντίνο – Τραμπ

Έντονη κριτική στον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, άσκησε ο επίτροπος Αθλητισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γκλεν Μικάλεφ, ζητώντας μεγαλύτερη σαφήνεια για την ασφάλεια των φιλάθλων στο Μουντιάλ του 2026 και εκφράζοντας επιφυλάξεις για τη συνεργασία της ομοσπονδίας με πρωτοβουλίες που στηρίζονται από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μικάλεφ κάλεσε τον Ινφαντίνο να ενισχύσει τη διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων, επισημαίνοντας την ανάγκη για σαφείς εγγυήσεις ασφάλειας ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

FIFA chief Gianni Infantino needs to do a better job, EU Sports Commissioner Glenn Micallef has told POLITICO ahead of this summer’s World Cup in the U.S. “I certainly think there’s room for improvement.” 🔗 https://t.co/4LLjKTQJgW pic.twitter.com/6PtHCTCHrn — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) March 17, 2026

Ανησυχίες για την ασφάλεια των φιλάθλων

Σε συνέντευξή του στο Politico από τις Βρυξέλλες, εξέφρασε ανησυχίες για την ασφάλεια των φιλάθλων, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και της εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι κατά τη συνάντησή του με τον Ινφαντίνο τον προηγούμενο μήνα στις Βρυξέλλες, στο περιθώριο ευρωπαϊκής συνόδου για το ποδόσφαιρο, ζήτησε συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις για την προστασία των Ευρωπαίων φιλάθλων που θα ταξιδέψουν στη Βόρεια Αμερική.

Ωστόσο, όπως σημείωσε, δεν υπήρξε καμία συνέχεια στην επικοινωνία. «Ήταν η πρώτη και μοναδική ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων με τον πρόεδρο Ινφαντίνο. Του ζήτησα να διασφαλίσει την ασφάλεια όσων ταξιδέψουν για το Μουντιάλ. Δεν υπήρξε καμία περαιτέρω ενημέρωση», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η ΕΕ επανήλθε με νέο αίτημα μετά την πρόσφατη κλιμάκωση της έντασης.

Ο Μικάλεφ υπογράμμισε ότι, δεδομένου πως μία από τις διοργανώτριες χώρες εμπλέκεται σε πολεμική σύγκρουση, είναι «απολύτως εύλογο» να ζητούνται σαφείς εγγυήσεις δημόσιας ασφάλειας.

Προβληματισμός για τη συνεργασία της FIFA με το «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα

Παράλληλα, εξέφρασε προβληματισμό για τη συνεργασία της FIFA με το «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα, πρωτοβουλία που στηρίζεται από τον Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη προτιμά συνεργασίες με πολυμερείς οργανισμούς όπως η UNESCO και η UNICEF.

«Η FIFA έχει πολλά να εξηγήσει σε αυτό το ζήτημα», ανέφερε, επισημαίνοντας την ανάγκη σεβασμού της διεθνούς τάξης. Από την πλευρά της, η FIFA απάντησε ότι η ασφάλεια αποτελεί «ύψιστη προτεραιότητα» και εξέφρασε εμπιστοσύνη στις κυβερνήσεις των διοργανωτριών χωρών, τονίζοντας ότι θα διασφαλιστεί ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον για όλους.

Ζητήματα ασφάλειας

Σε ερώτηση αν η FIFA υστερεί στα ζητήματα ασφάλειας, ο Μικάλεφ περιορίστηκε να απαντήσει ότι «υπάρχει περιθώριο για μεγαλύτερη σαφήνεια».

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, στο οποίο θα συμμετάσχουν 48 ομάδες, θα ξεκινήσει στις 11 Ιουνίου στην Πόλη του Μεξικού και θα περιλαμβάνει 16 ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, οι ανησυχίες δεν περιορίζονται στη διεθνή ένταση.

Στις ΗΠΑ υπάρχει προβληματισμός για την παρουσία της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας, ενώ στο Μεξικό η κατάσταση παραμένει τεταμένη λόγω κύματος βίας μετά τον θάνατο ηγετικού στελέχους καρτέλ στην πολιτεία Χαλίσκο, με τη Γουαδαλαχάρα να φιλοξενεί αγώνες της διοργάνωσης.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος αναφέρθηκε και σε άλλα ζητήματα διεθνούς αθλητικής πολιτικής, όπως η πρόταση του NBA για δημιουργία ευρωπαϊκής λίγκας μπάσκετ.

Εξέφρασε την αντίθεσή του σε μοντέλα «κλειστών λιγκών», τονίζοντας ότι «το ευρωπαϊκό αθλητικό μοντέλο βασίζεται στην ανοιχτή συμμετοχή και την αγωνιστική αξιοκρατία».

Όπως είπε, η δημιουργία ακόμη μίας τέτοιας διοργάνωσης «δεν είναι ιδανική», αν και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

Τέλος, ο Μικάλεφ τοποθετήθηκε και για την επανεμφάνιση της Ρωσίας στον διεθνή αθλητισμό, επισημαίνοντας ότι ο αθλητισμός δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως εργαλείο πολιτικής προπαγάνδας από χώρες που εμπλέκονται σε πολεμικές συγκρούσεις.

«Δεν θεωρώ ότι ο αθλητισμός πρέπει να αποτελεί πλατφόρμα προπαγάνδας για όσους ευθύνονται για επιθετικούς πολέμους», δήλωσε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διαλόγου με τους διεθνείς αθλητικούς φορείς.