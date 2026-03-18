Βανς-για-τιμές-φυσικού-αερίου:-Υπάρχει-«δύσκολος-δρόμος-μπροστά-μας-για-τις-επόμενες-εβδομάδες»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζει Ντι Βανς, και ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ θα συναντηθούν την Πέμπτη με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου, τον μεγαλύτερο όμιλο εμπορίου πετρελαίου της χώρας, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να μειώσει τις αυξανόμενες τιμές του φυσικού αερίου.

Κατά την τρίτη εβδομάδα του πολέμου με το Ιράν, ο Βανς δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Μίσιγκαν την Τετάρτη ότι η κυβέρνηση θα ανακοινώσει «μερικά πράγματα» τις επόμενες 24 έως 48 ώρες για να αντιμετωπίσει τις τιμές του φυσικού αερίου, οι οποίες τώρα είναι αυξημένες κατά 92 σεντς κατά μέσο όρο σε εθνικό επίπεδο σε σύγκριση με τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με την εταιρεία ταξιδιωτικών αναλυτών AAA.

Σε μια μονάδα παραγωγής στο Όμπερν Χιλς του Μίσιγκαν, ο Βανς μίλησε για υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου και είπε ότι υπάρχει «δύσκολος δρόμος μπροστά μας για τις επόμενες εβδομάδες, αλλά είναι προσωρινός».

Ένας εκπρόσωπος του API επιβεβαίωσε στο Reuters ότι ο Βανς, ο Ράιτ, οι νομοθέτες και οι κυβερνήτες θα συναντηθούν την Πέμπτη για να συζητήσουν τις αγορές ενέργειας εν μέσω της αυξανόμενης παγκόσμιας αστάθειας.

«Η βιομηχανία μας επικεντρώνεται στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τη δυναμική της αγοράς και στην ενίσχυση της αμερικανικής ενεργειακής ηγεσίας και ανθεκτικότητας μακροπρόθεσμα», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Εκτόξευση τιμών μετά το ισραηλινό πλήγμα σε κοίτασμα του Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν υψηλότερα μετά το χτύπημα του μεγάλου κοιτάσματος φυσικού αερίου του Ιράν, Pars, την Τετάρτη, στα πρώτα αναφερόμενα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές του Κόλπου του Ιράν. Οι αγορές έχουν επίσης κλονιστεί από απειλές για τη ναυτιλία κοντά στα Στενά του Ορμούζ, μια βασική οδό μεταφοράς πετρελαίου κοντά στο Ιράν, όπου τα δεξαμενόπλοια αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο ναρκών.

Η Τεχεράνη δήλωσε ότι θα προβεί σε αντίποινα σε ολόκληρο τον Κόλπο για την επίθεση στο κοίτασμα φυσικού αερίου, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των τιμών για τους καταναλωτές.

Η κυβέρνηση Τραμπ γνωρίζει πολύ καλά ότι το υψηλότερο κόστος για τους Αμερικανούς στην αντλία θα μπορούσε να βλάψει τους Ρεπουμπλικάνους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, όταν το κόμμα ελπίζει να διατηρήσει τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου των ΗΠΑ.

«Γνωρίζουμε ότι έχουν ανέβει και γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι υποφέρουν εξαιτίας αυτού και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνουν χαμηλότερα», δήλωσε ο Βανς στο πλήθος του Μίσιγκαν.

- Reuters

