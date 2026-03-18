«Δικαστική-εμπλοκή»-στα-2-οδικά-ΣΔΙΤ-700-εκατ.-της-Βόρειας-Ελλάδας

Προσφυγή από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά ΑΒΑΞ, AKTOR – Metlen, στο πλαίσιο των οδικών διαγωνισμών «Θεσσαλονίκη – Έδεσσα» και «Δράμα – Αμφίπολη», λίγο πριν το άνοιγμα οικονομικών προσφορών. Αναμένεται η ετυμηγορία της ΕΑΔΗΣΥ. Ποια είναι τα 2 έργα.

Σε δικαστικά «γρανάζια» έχουν «μπλέξει», τουλάχιστον προς το παρόν, δύο διαγωνισμοί για την υλοποίηση οδικών έργων στην Βόρεια Ελλάδα μέσω μοντέλου Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), συνολικού ύψους σχεδόν 700 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει υποβληθεί προσφυγή από τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο πλαίσιο των διαγωνισμών για την ανάθεση της σύμβασης του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση της Αναβάθμισης του οδικού άξονα ΕΟ2 (Μαυροβούνι – Έδεσσα, Παράκαμψη Γιαννιτσών, Παράκαμψη Χαλκηδόνας) και λειτουργία/ συντήρηση του τμήματος γέφυρας Αξιού ποταμού – Έδεσσας με Σ.Δ.Ι.Τ.», εκτιμώμενης αξίας 445 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), όπως και για τον «Κάθετο Άξονα Δράμα – Αμφίπολη (Παλαιοκώμη) με ΣΔΙΤ», εκτιμώμενης αξίας 248,5 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ).

Όπως είχε αναφέρει το - από τον περασμένο Δεκέμβριο, προσφορές για τα εν λόγω οδικά ΣΔΙΤ, έχουν δώσει οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΒΑΞ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – Metlen, διεκδικώντας μέχρι τέλους δύο μακροχρόνιες συμβάσεις. Ωστόσο, αν και οι διαδικασίες είχαν εισέλθει στην τελική ευθεία και αναμένονταν το «άνοιγμα» των οικονομικών προσφορών για την ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων, εντούτοις, για την ώρα τα projects μεταφέρθηκαν στις αίθουσες της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) που καλείται να αποφανθεί επί της προσφυγής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Βάσει παλιότερων αντίστοιχων περιπτώσεων, η Αρχή δεν χρειάζεται μεγάλο χρονικό διάστημα για να πάρει απόφαση (όπως συμβαίνει π.χ. με το ΣτΕ), είτε για συνέχιση της διαδικασίας είτε αντίθετη. Οπότε, αναμένεται προσεχώς ο χρησμός της ΕΑΔΗΣΥ ώστε να έχουμε «νικητή» ή «νικητές» στους διαγωνισμούς, εκτός αν προκύψει περαιτέρω εμπλοκή.

Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν καθυστερήσεις στη διαδικασία κι ενώ η αγορά ανέμενε εξελίξεις. Από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχουν αναφέρει ότι με την κατασκευή των νέων και την αναβάθμιση των παραπάνω οδικών τμημάτων επιδιώκεται η βελτίωση της οδικής ασφάλειας και η διευκόλυνση των διαπεριφερειακών, αλλά και των τοπικών μετακινήσεων σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Δράμας με υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο και ενδιαφέρον επισκεψιμότητας.

Αλλά και οι κατασκευαστές είχαν «λοκάρει» τις συγκεκριμένες ΣΔΙΤ που θα προσφέρουν σταθερές ροές για μεγάλο χρονικό διάστημα (οι ΣΔΙΤ είναι διάρκειας 30 ετών, με τα πρώτα 3 έτη να αφορούν στην κατασκευαστική περίοδο).

Τα δύο οδικά έργα

Όπως έχουμε αναφέρει για το project «Θεσσαλονίκη – Έδεσσα», το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει την ασφάλεια των μεταφορών και να μειώσει σημαντικά τον χρόνο ταξιδιού κατά 6 έως 8 λεπτά για τις διαδρομές Θεσσαλονίκη- Γιαννιτσά και Θεσσαλονίκη – Σκύδρα και 10 λεπτά για τη διαδρομή Θεσσαλονίκη – Έδεσσα. Περιλαμβάνει την κατασκευή και αναβάθμιση οδικού δικτύου συνολικού μήκους περίπου 52 χιλιομέτρων, με στόχο και τη βελτίωση της σύνδεσης του λιμανιού και του σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης με τη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Συνοπτικά ο ιδιώτης φορέας θα αναλάβει:

Α. Τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση των τμημάτων: – Μαυροβούνι – Έδεσσα (συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης του τμήματος με τον ισόπεδο κόμβο της περιφερειακής – οδού Έδεσσας), Α/Κ Μαυροβουνίου Α/Κ Ριζαρίου 9,423 χλμ. – Παράκαμψη Γιαννιτσών Α/Κ Γιαννιτσών , Α/Κ Παραλίμνης 8,913 χλμ. – Παράκαμψη Χαλκηδόνας , Α/Κ Χαλκηδόνας , Α/Κ Ελεούσας 6,340 χλμ.

Β. Τη λειτουργία, συντήρηση, χρηματοδότηση του βασικού οδικού άξονα γέφυρας Αξιού ποταμού – Έδεσσας συνολικού μήκους περίπου 52,326 χιλιομέτρων και όσα επιπλέον τμήματα συμπεριλαμβάνονται στο προαναφερθέν τμήμα Α. Ο άξονας Θεσσαλονίκη – Έδεσσα διευκολύνει τη σύνδεση του σιδηροδρομικού σταθμού και του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με τις γειτονικές περιοχές. Τα έργα αυτά ενισχύουν τη θέση και το ρόλο της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας στην ευρύτερη περιοχή, τον τουρισμό, τη διάθεση των αγροτικών προϊόντων.

Για το οδικό έργο «Κάθετος Άξονας Δράμα – Αμφίπολη (Παλαιοκώμη)», η σύμβαση αφορά στη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση των τμημάτων: Παλαιοκώμη – Μαυρολεύκη μήκους 29.5 χλμ. και Μαυρολεύκη – Δράμα μήκους 13.5 χλμ. και 9 ανισόπεδων κόμβων, όπως επίσης, τη λειτουργία και συντήρηση του βασικού άξονα Δράμα – Αμφίπολη συνολικού μήκους 43 χλμ.. Συγκεκριμένα, η κύρια αρτηρία θα αναβαθμιστεί σε αυτοκινητόδρομο με αποκατάσταση της υπάρχουσας οδοποιίας για περίπου 13,5 χλμ. και κατασκευή περίπου 29,5 χλμ. νέων τμημάτων.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του έργου περιλαμβάνουν την αναβάθμιση της κύριας αρτηρίας, την κατασκευή δύο νέων τμημάτων και τη σύνδεση με τις υφιστάμενες οδούς με 9 κόμβους. Σύμφωνα με το υπουργείο, η ένωση της Δράμας με τις γύρω μεγάλες πόλεις με ένα σύγχρονο και ασφαλή οδικό άξονα, όπως είναι η Εγνατία Οδός, αποτελεί ένα χρόνιο πρόβλημα για όλους τους διερχόμενους οδηγούς, αλλά και όσους εισέρχονται στη χώρα μας από τα βόρεια σύνορά. Ο κάθετος άξονας Δράμα – Αμφίπολη αφορά την αναβάθμιση και κατασκευή συνολικά 43 χιλιομέτρων οδικού δικτύου.