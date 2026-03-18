ΕΚΤ:-Μικρή-υποχώρηση-για-την-κεφαλαιακή-επάρκεια-των-τραπεζών

Μικρή υποχώρηση κατέγραψαν στο δ’ τρίμηνο του 2025 οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας των τεσσάρων συστημικών τραπεζών στην Ελλάδα, την ώρα που στο σύνολο της Ευρωζώνης συνεχίστηκε η βελτίωση.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο δείκτης Common Equity Tier 1 (CET1) από 16,09% το γ’ τρίμηνο του 2025, διαμορφώθηκε στο 15,46% το δ’ τρίμηνο, χαμηλότερο επίπεδο από το γ’ τρίμηνο του 2023. Μόνο οι ισπανικές τράπεζες εμφανίζουν χαμηλότερη επίδοση στο Ευρωσύστημα, την ώρα που ο μέσος όρος της Ευρωζώνης ενισχύθηκε στο 16,18%.

Πιέσεις καταγράφηκαν και στην κερδοφορία. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoE) υποχώρησε στο 11,98% και η απόδοση ενεργητικού (RoA) στο 1,29%, ακολουθώντας τη γενικότερη τάση αποκλιμάκωσης στην Ευρωζώνη. Καθοριστικός παράγοντας ήταν η συρρίκνωση του περιθωρίου επιτοκιακού κέρδους στο 2,69%.

Την ίδια στιγμή, η πιστωτική επέκταση επιταχύνθηκε, με τις χορηγήσεις να υπερβαίνουν τα 153,5 δισ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις ξεπέρασαν τα 245 δισ. ευρώ, στο υψηλότερο επίπεδο μετά τη δημοσιονομική κρίση. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις ενισχύθηκε περαιτέρω, ενώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια συνέχισαν την πτωτική τους πορεία, υποχωρώντας στο 2,85%.