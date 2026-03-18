Ενοίκια: Πότε είναι αφορολόγητα – Τι να προσέξετε στη φορολογική δήλωση

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δείξουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι είτε είχαν κλειστά ακίνητα και τα άνοιξαν είτε τους άλλαξαν «χρήση» καθώς από τη βραχυχρόνια μίσθωση τα διέθεσαν σε μακροχρόνια.

Κατά τη διάρκεια υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να προσέξουν τι θα δηλώσουν στο έντυπο Ε2 προκειμένου να τύχουν απαλλαγής φόρου στα ενοίκια.

Οι παραπάνω κατηγορίες ιδιοκτητών θα πρέπει να αποδείξουν όχι μόνο τι δηλώνουν φέτος αλλά και τι δήλωναν τα προηγούμενα έτη. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ανατρέξουν στο έντυπο Ε2 και να δηλώσουν το εισόδημα με συγκεκριμένους κωδικούς στη στήλη 17 :

· ο κωδικός 64 για ακίνητα που ήταν κενά,

· ο 65 για ακίνητα που είχαν διατεθεί σε βραχυχρόνια μίσθωση, και

·οι 66 και 67 για μισθώσεις τουλάχιστον έξι μηνών για κενά για τις αντίστοιχες περιπτώσεις.

Εφόσον χρησιμοποιηθούν σωστά οι κωδικοί και πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, το ποσό μεταφέρεται στους κωδικούς 119-120 του Ε1 ως απαλλασσόμενο εισόδημα. Διαφορετικά θα φορολογηθούν κανονικά. Προσοχή όμως. Τα απαλλασσόμενα εισοδήματα πρέπει να δηλωθούν κανονικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία σε μεγάλο βαθμό είναι προσυμπληρωμένα και βασίζονται σε δεδομένα που έχει αντλήσει η ΑΑΔΕ π.χ. από πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Επίσης, η ΑΑΔΕ εξετάζει τι έχει δηλωθεί δηλαδή αν το ακίνητο εμφανιζόταν ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, ιδιοχρησιμοποιούμενο ή δωρεάν παραχωρούμενο. Στην περίπτωση αυτή δεν θεωρείται κενό και χάνεται η απαλλαγή.

Σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι το ακίνητο να εμφανίζεται ως κενό για μία τριετία, δηλαδή για τα έτη 2022, 2023 και 2024. Αν δεν καλύπτεται πλήρως αυτό το διάστημα, η απαλλαγή δεν χορηγείται. Επιπλέον η διάρκεια της νέας μίσθωσης πρέπει να είναι τουλάχιστον για τρία έτη.

Έστω κατοικία 85 τ.μ. η οποία όλα τα προηγούμενα έτη δηλώνονταν ως δευτερεύουσα. Τον Νοέμβριο του 2025 ο ιδιοκτήτης σύναψε σύμβαση μίσθωσης τετραετούς διάρκειας. Το εισόδημα που απόκτησε εντός του 2025 από την εκμίσθωση του ακινήτου δεν απαλλάσσεται του φόρου, καθώς σύμφωνα με την παρ. 91 του άρθρου 72ΚΦΕ απαιτείται η εκμισθούμενη κατοικία, κατά τα φορολογικά έτη 2022, 2023 και2024, να έχει δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως κενό ακίνητο (έντυπο Ε2) ή να μην έχει δηλωθεί ως μισθωμένο ακίνητο ούτε ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία του εκμισθωτή ούτε ως ιδιοχρησιμοποιούμενο ή δωρεάν παραχωρούμενο ακίνητο (έντυπα Ε1 και Ε2) ή κατά το φορολογικό έτος 2024 να έχει διατεθεί αποκλειστικά για βραχυχρόνια μίσθωση.