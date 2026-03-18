Εξοικονομώ: Έρχεται νέο «πακέτο» 5,3 δισ. ευρώ – Ποιοι δικαιούνται έως 80% επιδότηση

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχονται τα νέα προγράμματα «Εξοικονομώ», που στοχεύουν στην ενεργειακή αναβάθμιση 62.000 κατοικιών και 10.000 μικρών επιχειρήσεων.

Οι σχετικές ανακοινώσεις έγιναν από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, στο πλαίσιο παρουσίασης έργων συνολικού προϋπολογισμού 5,3 δισ. ευρώ, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου.

«Εξοικονομώ» για τις κατοικίες

Τα νέα προγράμματα για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών θα εφαρμοστούν με απλοποιημένο μοντέλο, με συνολικό προϋπολογισμό 1,2 δισ. ευρώ και στόχο την ενίσχυση 62.000 νοικοκυριών.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να επιλέγουν παρεμβάσεις ενεργειακής θωράκισης, όπως θερμομόνωση, θερμοπροσόψεις, συστήματα σκίασης και αντικατάσταση κουφωμάτων. Τα ποσοστά επιδότησης ενδέχεται να ξεπερνούν το 80%, ενώ θα καλύπτεται και ο ΦΠΑ.

Ιδιαίτερη καινοτομία αποτελεί η δυνατότητα αποπληρωμής της ιδιωτικής συμμετοχής σε δόσεις μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας, κατόπιν συμφωνίας με τον πάροχο.

Ενδεικτικά, για παρεμβάσεις ύψους 24.800 ευρώ (με ΦΠΑ), το νοικοκυριό μπορεί να λάβει επιδότηση 19.800 ευρώ και να καταβάλει μόλις 5.000 ευρώ.

Το νέο μοντέλο χρηματοδότησης

Το εργαλείο που θα αξιοποιηθεί είναι το λεγόμενο on bill financing, μέσω του οποίου οι πάροχοι ενέργειας θα χρηματοδοτούν τις παρεμβάσεις και το κόστος θα εξοφλείται σταδιακά μέσω των λογαριασμών.

Πρόκειται για μια μορφή έμμεσης δανειοδότησης, που επιτρέπει στους πολίτες να προχωρούν σε ενεργειακές αναβαθμίσεις χωρίς άμεση οικονομική επιβάρυνση. Ήδη οι μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι επεξεργάζονται τα σχετικά πακέτα, με ανακοινώσεις να αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Οι παρεμβάσεις που καλύπτονται

Οι επιλέξιμες εργασίες περιλαμβάνουν:

αντικατάσταση κουφωμάτων

εγκατάσταση ή αναβάθμιση θερμομόνωσης

αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης

εγκατάσταση συστημάτων ζεστού νερού με ΑΠΕ

έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας (smart home)

συστήματα ελέγχου ηλεκτρικών φορτίων και απομακρυσμένης διαχείρισης

Σημειώνεται ότι στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2025» είχαν υποβληθεί 54.112 αιτήσεις, εκ των οποίων σημαντικός αριθμός αφορούσε ευάλωτες ομάδες και πληγέντες από φυσικές καταστροφές.

Για τις επιχειρήσεις

Παράλληλα, προβλέπεται ξεχωριστό πρόγραμμα για περίπου 10.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις, με συνολικό προϋπολογισμό 394 εκατ. ευρώ, δίνοντας έμφαση σε κλάδους με υψηλό ενεργειακό κόστος.

Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν για:

ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων

αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με αντλίες θερμότητας

εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων

Το πρόγραμμα καλύπτει τόσο το κτιριακό κέλυφος όσο και τον ενεργειακό εξοπλισμό, ενώ προβλέπονται αυξημένα ποσοστά επιδότησης ώστε να περιορίζεται η επιβάρυνση της ρευστότητας.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται ως εξής:

μονοπρόσωπο νοικοκυριό χωρίς παιδιά: 10.500 ευρώ

μονογονεϊκή οικογένεια με 1 παιδί: 13.650 ευρώ

μονογονεϊκή οικογένεια με 1 παιδί και μέλος με αναπηρία: 16.650 ευρώ

έγγαμο ζευγάρι χωρίς παιδιά: 20.800 ευρώ

έγγαμο με 2 παιδιά: 27.100 ευρώ

έγγαμο με 2 παιδιά και μέλος με αναπηρία: 30.100 ευρώ

έγγαμο με περισσότερα από 3 παιδιά και μέλος με αναπηρία: 36.400 ευρώ

Τα όρια αυτά θα επικαιροποιούνται κάθε χρόνο, βάσει των φορολογικών δηλώσεων.