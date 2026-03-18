Επίθεση-ΠΑΣΟΚ-σε-Αυγενάκη:-Είχε-γνώση-του-πάρτι-διαφθοράς-στον-ΟΠΕΚΕΠΕ

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του, κατηγορώντας τη για συγκάλυψη των ευθυνών του Λευτέρη Αυγενάκη στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Η κυβέρνηση, που με τη σφραγίδα του κ. Μητσοτάκη, κάλυψε τον Λευτέρη Αυγενάκη για τις ευθύνες του στο σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σιωπά για τα έργα και τις ημέρες του πρώην υπουργού της», αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη στην ανακοίνωση.

«Σήμερα ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Σημανδράκος, κατέθεσε έγγραφο στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών που δείχνει ότι ο κ. Αυγενάκης είχε γνώση του πάρτι διαφθοράς στον Οργανισμό, ενώ τις τελευταίες ώρες αποκαλύφθηκε ότι πρόσωπα που συγκαταλέγονται στον στενό πυρήνα συνεργατών του κ. Αυγενάκη, φέρονται σύμφωνα με τις αρχές να είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης εμπορίας ανθρώπων, από την εργασιακή εκμετάλλευση των οποίων αποκόμισαν εκατομμύρια ευρώ» υπογραμμίζεται.

Καταλήγοντας στην ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ σημει’ώνει ότι «μάλιστα κάποια από αυτά τα πρόσωπα ενεπλάκησαν και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε αποκαλυπτικές επισυνδέσεις με διευθυντικό στέλεχος του κ. Αυγενάκη. Η κυβέρνηση αισθάνεται την ανάγκη να τοποθετηθεί για όλα αυτά; Ή θα συνεχίσει να καλύπτει τον κ. Αυγενάκη;».



