Ευρωαγορές: Ανοδικό ξεκίνημα με το βλέμμα στραμμένο στη Fed – Επαναφορά στους δείκτες

Οι ευρωπαϊκές αγορές άνοιξαν με ευρεία άνοδο την Τετάρτη 18/3, καθώς οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν παραμένουν στο επίκεντρο, ενόψει της επόμενης απόφασης νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve.

Στο πλαίσιο αυτό, λίγο μετά το άνοιγμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχυόταν κατά 0,40% στις 604,84 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους και όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια να κινούνται σε θετικό πρόσημο και οι δείκτες να ανακτούν το χαμένο έδαφος. Πιο αναλυτικά όσον αφορά τους κυριότερους ευρωπαϊκούς δείκτες:

Γαλλικός CAC 40: 8.032,30 μονάδες, +0,72%

Ιταλικός FTSE MIB: 45.206,50 μονάδες, +0,71%

Βρετανικός FTSE 100: 10.425,20 μονάδες, +0,21%

Γερμανικός DAX: 23.866,22μονάδες, +0,61%

Ισπανικός IBEX 35: 17.423,94 μονάδες, +1,01%

Το πρωί της Τετάρτης, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν ελαφρώς, παραμένοντας ωστόσο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς η αύξηση των αποθεμάτων αργού στις ΗΠΑ αντιστάθμισε εν μέρει τις αυξημένες γεωπολιτικές πιέσεις. Οι μετοχές του ενεργειακού κλάδου κινήθηκαν αντίθετα από τη γενική τάση, με τον δείκτη Stoxx Europe Oil and Gas να σημειώνει πτώση 0,2% στις πρώτες συναλλαγές.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε αυτή την εβδομάδα τους συμμάχους του ΝΑΤΟ για την άρνησή τους να συμβάλουν στην προστασία πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, αν και σε ανάρτησή του στο Truth Social την Τρίτη ανέφερε ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται τελικά βοήθεια.

Οι αγορές πετρελαίου παραμένουν στο επίκεντρο, με τις τιμές να υποχωρούν κατά τη διάρκεια της νύχτας παρά την κλιμάκωση των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, καθώς τα αυξημένα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ λειτουργούν ως αντίβαρο στο γεωπολιτικό ρίσκο.

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην απόφαση της Fed για τα επιτόκια, που αναμένεται αργότερα μέσα στην ημέρα. Οι αγορές εκτιμούν ότι η κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στο εύρος 3,5%–3,75%.

Παράλληλα, οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν στενά τις δηλώσεις του προέδρου της Fed Τζερόμ Πάουελ, αναζητώντας ενδείξεις για το κατά πόσο οι εξελίξεις στις τιμές του πετρελαίου ενδέχεται να επηρεάσουν τις μελλοντικές αποφάσεις νομισματικής πολιτικής.

Στην Ευρώπη, το ενδιαφέρον στρέφεται και στα στοιχεία για τον πληθωρισμό της Ευρωπαϊκή Ένωση που αναμένεται να ανακοινωθούν εντός της ημέρας, ενόψει των αποφάσεων νομισματικής πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Τράπεζα της Αγγλίας, τη Riksbank και την Ελβετική Εθνική Τράπεζα την Πέμπτη.