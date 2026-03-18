Η-Αυστρία-μειώνει-τον-φόρο-στη-βενζίνη-για-να-αντιμετωπίσει-τον-αντίκτυπο-του-πολέμου

«Τα ειδικά μέτρα θα μειώσουν την τιμή του ντίζελ και της βενζίνης περίπου κατά 10 λεπτά του ευρώ το λίτρο», ανέφερε σε δήλωσή του ο καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ.

Η Αυστρία θα μειώσει προσωρινά τον φόρο στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης κατά πέντε λεπτά το λίτρο και θα περιορίσει το περιθώριο κέρδους των εμπόρων λιανικής καυσίμων προκειμένου να αντιμετωπίσει τον αντίκτυπο της αύξησης της τιμής του πετρελαίου λόγω του πολέμου στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο τρικομματικός κυβερνητικός συνασπισμός.

«Μειώνουμε τον φόρο στο πετρέλαιο και εισάγουμε μέτρα προκειμένου να περιοριστεί το περιθώριο κέρδους σε όλη την αλυσίδα αξίας. Αυτά τα ειδικά μέτρα θα μειώσουν την τιμή του ντίζελ και της βενζίνης περίπου κατά 10 λεπτά του ευρώ το λίτρο», ανέφερε σε δήλωσή του ο καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ.