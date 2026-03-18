Η-fed-διατήρησε-αμετάβλητα-τα-επιτόκια-λόγω-«αβέβαιων»-επιπτώσεων-στον-πόλεμο-του-Ιράν

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια, όπως αναμενόταν, αψηφώντας τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου αντιμετωπίζει επίμονο πληθωρισμό, ασθενή ζήτηση στην αγορά εργασίας και ένα «αβέβαιο» οικονομικό outlook λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Η απόφαση της Fed, με ψήφους 11-1, διατήρησε τα επιτόκια στο εύρος μεταξύ 3,50% και 3,75%, με αξιωματούχους να επισημαίνουν μία αναμενόμενη μείωση επιτοκίων έως το τέλος του έτους.

«Οι επιπτώσεις των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή για την οικονομία των ΗΠΑ είναι αβέβαιες», ανέφερε η Fed σε ανακοίνωσή της, ενώ λιγο αργότερα στη συνέντευξη Τύπου του Τζερόμ Πάουελ, ο επικεφαλής της Fed έκρουσε και πληθωριστικό καμπανάκι.

Αναβάθμισε τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό του 2026 στο 2,7%

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα αναβάθμισε την πρόβλεψή της για τον δείκτη πληθωρισμού στο 2,7% έως το τέλος του 2026, με αναμενόμενες αυξήσεις τιμών λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Στη σύνοψη οικονομικών προβλέψεων (Summary of Economic Projections), η Fed αναθεώρησε προς τα πάνω την εκτίμησή της για τον συνολικό πληθωρισμό PCE στο 2,7% από 2,4%.

Η πρόβλεψή της για τον δομικό πληθωρισμό, ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες κατηγορίες, αυξήθηκε από 2,5% σε 2,7%.

Οι εκτιμήσεις για τα επιτόκια λένε… μείωση

Μετά από δυόμισι χρόνια συναίνεσης στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ότι η επόμενη κίνηση στα επιτόκια θα είναι πτωτική, ένας αξιωματούχος της Fed προέβλεψε αύξηση επιτοκίων για το επόμενο έτος. Η πρόβλεψη αυτή όμως αποτελεί μειοψηφία καθώς η πλειονότητα των αξιωματούχων εξακολουθεί να εκτιμά ότι η επόμενη κίνηση θα είναι μείωση μέσα στο έτος, όπως και τον Δεκέμβριο.

Ωστόσο ο πόλεμος στο Ιράν και η απότομη άνοδος των τιμών του πετρελαίου είναι ήδη στην τρίτη εβδομάδα Και το ερώτημα είναι αν η μάχη της τελευταίας πενταετίας κατά του πληθωρισμού μπορεί να κερδηθεί χωρίς αντιστροφή της πορείας των επιτοκίων.

Οι εκτιμήσεις είναι δύσκολες καθώς ακόμη και οι πιο αισιόδοξοι για πτωτική πορεία των επιτοκίων αξιωματούχοι της Fed αναμένουν μειώσεις κατά μία ποσοστιαία μονάδα φέτος, σε σύγκριση με 1,5 ποσοστιαία μονάδα που προβλεπόταν τον Δεκέμβριο.

Για φέτος, 7 από τους 19 αξιωματούχους της Fed βλέπουν τα επιτόκια να παραμένουν αμετάβλητα στο τέλος του έτους. Άλλοι επτά εκτιμούν ότι θα χρειαστεί μία μείωση κατά 0,25 της ποσοστιαίας μονάδας, ενώ πέντε θεωρούν ότι θα απαιτηθούν τουλάχιστον δύο μειώσεις.

Οι προβλέψεις πιο απαισιόδοξες για τον πληθωρισμό

Οι προβλέψεις που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη δείχνουν ότι οι κεντρικοί τραπεζίτες έχουν γίνει πιο απαισιόδοξοι για τον πληθωρισμό τους τελευταίους μήνες.

Ο πληθωρισμός, βάσει του δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), που τον Δεκέμβριο αναμενόταν να υποχωρήσει στο 2,4% έως το τέλος του έτους, τώρα εκτιμάται στο 2,7%, σύμφωνα με τη διάμεση πρόβλεψη των αξιωματούχων. Ο στόχος της Fed είναι το 2%.

Ο δομικός πληθωρισμός PCE, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές πετρελαίου και τροφίμων, εκτιμάται επίσης πλέον στο 2,7%, έναντι 2,5% προηγουμένως.

Το ποσοστό ανεργίας εξακολουθεί να προβλέπεται στο 4,4% έως το τέλος του έτους, σε συμφωνία με την πρόβλεψη του Δεκεμβρίου και την πραγματική μέτρηση του Φεβρουαρίου. Η ανάπτυξη του ΑΕΠ εκτιμάται στο 2,4% για φέτος, υψηλότερα από την πρόβλεψη του 2,3% τον Δεκέμβριο.