Θωρακίζεται-από-κυβερνοεπιθέσεις-η-Επιτροπή-Εποπτείας-και-Ελέγχου-Παιγνίων

Νέα σύμβαση για ανανέωση και επέκταση αδειών κυβερνοασφάλειας με τη Digital System L.P. – Ενισχύεται η προστασία κρίσιμων συστημάτων και δεδομένων.

Σε ενίσχυση της ψηφιακής της άμυνας προχωρά η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, υπογράφοντας σύμβαση για την ανανέωση και αναβάθμιση των εργαλείων προστασίας από ιούς, κακόβουλο λογισμικό και σύνθετες απειλές του διαδικτύου.

Η συμφωνία αφορά την προμήθεια και επέκταση αδειών της πλατφόρμας Trend Micro Vision One, η οποία καλύπτει τόσο τους τερματικούς σταθμούς εργασίας όσο και τα συστήματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αλλά και κρίσιμες υποδομές όπως εικονικές μηχανές και εξυπηρετητές.

Η Αρχή, που διαχειρίζεται ένα ευρύ φάσμα πληροφοριακών συστημάτων – από αδειοδοτήσεις και πιστοποιήσεις μέχρι την επικοινωνία με παρόχους και πολίτες – βασίζει τη λειτουργία της σε περιβάλλον εικονικοποίησης (VMs). Η συνεχής διαθεσιμότητα και η ακεραιότητα των δεδομένων θεωρούνται κομβικής σημασίας, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη συστηματική ανανέωση των μηχανισμών άμυνας.

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία

Η σύμβαση προβλέπει την ανανέωση 251 αδειών για προστασία τερματικών (Endpoint Security), άλλων 251 για την ασφάλεια - και συνεργατικών εργαλείων, καθώς και την επέκταση προηγμένης προστασίας για 50 εικονικές μηχανές και φυσικούς servers

Μεταξύ άλλων, οι υπηρεσίες καλύπτουν:

συνεχή ενημέρωση απέναντι σε νέες απειλές,

δυνατότητες αποτροπής επιθέσεων ακόμη και όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο patch,

ενίσχυση συμμόρφωσης με κανονιστικά πλαίσια όπως GDPR,

προστασία από ευπάθειες σε λειτουργικά συστήματα και κρίσιμες εφαρμογές.

Η διάρκεια των αδειών ορίζεται σε 12 μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης.

Επένδυση στην επιχειρησιακή συνέχεια

Το συνολικό τίμημα της συμφωνίας ανέρχεται σε 29.801,64 ευρώ προ ΦΠΑ (36.954,04 ευρώ με ΦΠΑ). Για την ΕΕΕΠ, πρόκειται για επένδυση που διασφαλίζει ότι οι ψηφιακές υπηρεσίες της προς πολίτες, επιχειρήσεις και εποπτευόμενους φορείς θα συνεχίσουν να λειτουργούν χωρίς διακοπές και με αυξημένο επίπεδο αξιοπιστίας.

Σε μια περίοδο όπου οι επιθέσεις ransomware και οι απόπειρες παραβίασης δημόσιων οργανισμών αυξάνονται διεθνώς, η ενίσχυση των αμυντικών μηχανισμών θεωρείται κρίσιμη. Η νέα σύμβαση έρχεται να διατηρήσει την Επιτροπή σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας, μειώνοντας τους κινδύνους και προστατεύοντας τα ευαίσθητα δεδομένα που διαχειρίζεται.

Με την κίνηση αυτή, η Αρχή επιβεβαιώνει ότι η κυβερνοασφάλεια παραμένει βασική προτεραιότητα για τη σταθερή και αξιόπιστη λειτουργία της αγοράς παιγνίων στην Ελλάδα.