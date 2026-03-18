ΙΝΣΕΤΕ:-31-εκατομμύρια-αεροπορικές-αφίξεις-από-το-εξωτερικό-το-2025

Θετική πορεία στις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις το 2025 οι οποίες ανήλθαν σε 31,0 εκατ. (+5,9% σε σχέση με το 2024) καταγράφουν τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ, με την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη να καταγράφουν ισχυρή ανάπτυξη αναδεικνύοντας τη δυναμική του City Break.

Στοιχείο ανθεκτικότητας του τομέα είναι η διασπορά των αγορών, καθώς οι top-20 αγορές καλύπτουν 89% των αφίξεων, αλλά καμία μεμονωμένη αγορά δεν ξεπερνά το 17,4% του συνόλου.

Παρά την αιχμή Ιουλίου (5,2 εκατ., 16,6% του συνόλου), οι υψηλότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην αρχή και στο τέλος του έτους υπογραμμίζοντας τη σημασία επενδύσεων σε off-season προϊόντα, καθώς η όποια ζήτηση υπάρχει και μπορεί να αξιοποιηθεί με την κατάλληλη προσφορά, επισημαίνεται στη μελέτη με τίτλο «Διεθνείς Αεροπορικές Αφίξεις: 2024-2025».

Στα κύρια σημεία της μελέτης συγκαταλέγονται τα εξής:

Γενικά

Ο συνολικός αριθμός των αφίξεων το 2025 έφθασε τα 31,0 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση +1,7 εκατ./+5,9% σε σχέση με το 2024 που είχαν καταγραφεί 29,3 εκατ. επιβάτες.

Το σύνολο των διεθνών αεροπορικών αφίξεων το 2025:

στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών (Δ.Α.Α.) για το 2025 διαμορφώθηκε σε 12,0 εκατ. έναντι 11,1 εκατ. το 2024, σημειώνοντας αύξηση +989 χιλ. επιβατών ή +9,0%.

στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης για το 2025 διαμορφώθηκε σε 2,7 εκατ. έναντι 2,5 εκατ. το 2024, σημειώνοντας αύξηση +249 χιλ. επιβατών ή +10,2%.

στα περιφερειακά αεροδρόμια το 2025 καταγράφηκαν 16,3 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις έναντι 15,8 εκατ. το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση +486 χιλ./+3,1%. Τop αγορές

Στην πρώτη θέση των επιβατών προέλευσης εξωτερικού διατηρήθηκε η αγορά του Ην. Βασιλείου με 5,4 εκατ. αφίξεις, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση (+3,5%) ή +183 χιλ. σε απόλυτα μεγέθη.

Η Γερμανία παρέμεινε στη δεύτερη θέση με 5,1 εκατ. επιβάτες παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτα μεγέθη +279 χιλ./+5,8%.

Το top-5 κύριων αγορών για τον Δ.Α.Α: Ιταλία, Γερμανία, Ην. Βασίλειο, Γαλλία και Κύπρος.

Το top-5 κύριων αγορών για το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης: Γερμανία, Ην. Βασίλειο, Κύπρος, Ιταλία και Πολωνία.

Το top-5 κύριων αγορών για τα περιφερειακά αεροδρόμια: Ην. Βασίλειο, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία και Γαλλία.

Οι top-20 αγορές καλύπτουν 89% των αφίξεων, αλλά καμία μεμονωμένη αγορά δεν ξεπερνά το 17,4% (Ην. Βασίλειο, 5,4 εκατ./31 εκατ.)

Οι διεθνείς αφίξεις στα πρώτα πέντε αεροδρόμια αντιπροσωπεύουν το 77% του συνόλου των διεθνών αφίξεων το 2024.

Ποσοστιαίες Μεταβολές

Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρουσίασε το Ισραήλ με +27,2%.

Ακολουθούν οι ΗΠΑ +18,5% και η Τουρκία +14,5%. Περίοδος Αιχμής

Ο μήνας αιχμής των αεροπορικών αφίξεων το 2025 ήταν ο Ιούλιος, καθώς καταγράφηκαν 5,2 εκατ. αεροπορικές αφίξεις που αντιστοιχούν στο 16,6% του συνόλου του 2025.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις διεύρυνσης της τουριστικής σεζόν, καθώς την περίοδο Μαΐου-Σεπτεμβρίου σημειώθηκε μονοψήφιο ποσοστό αύξησης στις διεθνείς αφίξεις, ενώ υψηλότερες αυξήσεις καταγράφηκαν κυρίως στην αρχή και στο τέλος του έτους.

Σημειώνεται ότι στη μελέτη παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για τις αεροπορικές αφίξεις για τα έτη 2024 και 2025 βάσει των στοιχείων ιδιοκτησίας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (Δ.Α.Α.), της Fraport Greece και μεμονωμένων αεροδρομίων της ΥΠΑ. Τα αεροδρόμια στα οποία αναφέρονται τα στοιχεία είναι: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Χανιά, Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Άκτιο, Ρόδος, Κως, Μύκονος, Σαντορίνη, Άραξος, Καλαμάτα, Σάμος, Σκιάθος, Καβάλα, Μυτιλήνη, Κάρπαθος, Αγχίαλος, Λήμνος, Ιωάννινα, Σκύρος, Χίος και Αλεξανδρούπολη.

Τα στοιχεία των περιφερειακών αεροδρομίων αφορούν σε αφίξεις επιβατών από το εξωτερικό, δηλαδή περιλαμβάνουν και κατοίκους Ελλάδας που επιστρέφουν από τα ταξίδια τους στο εξωτερικό. Τα συνολικά στοιχεία, διαφέρουν από αυτά που δημοσιεύουμε στα μηνιαία στατιστικά δελτία λόγω του ότι: α) αναλύονται δεδομένα περισσότερων αεροδρομίων (σε σχέση με αυτά που περιλαμβάνονται στα μηνιαία δελτία), β) τα στοιχεία υπόκεινται σε αναθεώρηση και γ) τα στοιχεία του Δ.Α.Α. της παρούσας μελέτης αφορούν στο σύνολο των επιβατών ενώ στα στατιστικά δελτία αφορούν μόνο στους κατοίκους άλλων χωρών.