Ιράν:-Σκληροπυρηνικός-ο-πιθανότερος-διάδοχος-του-Λαριτζανί,-ποιος-είναι-ο-Σαΐντ-Τζαλίλι

Η αντικατάσταση του επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Αλί Λαριτζάνι, ο οποίος έχασε τη ζωή του από ισραηλινό βομβαρδισμό, δεν θα είναι εύκολη υπόθεση, αναφέρει το CNN επιχειρώντας να χαρτογραφήσει το προφίλ του πιθανότερου διαδόχου του μέχρι πρότινος Νο2 στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με το νόμο, ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν θα είναι αυτός που θα διορίσει τον επόμενο σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας με τις φήμες να αναφέρουν ότι ο πιθανότερος αντικαταστάτης του Λαριτζανί θα είναι ο Σαΐντ Τζαλίλι.

Ο Τζαλίλι στο παρελθόν έχει διατελέσει σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, ήταν επικεφαλής διαπραγματευτής για τα πυρηνικά και είναι επί του παρόντος μέλος του Συμβουλίου Διακρίσεως της Σκοπιμότητας.

Ο αναλυτής για το Ιράν και λέκτορας στο πανεπιστήμιο του Γέιλ, Αράς Αζίζι, σημειώνει ότι «ο Τζαλίλι είναι ένας σκληροπυρηνικός, ηγέτης του πιο αντιδυτικού και εξτρεμιστικού τμήματος του καθεστώτος.

«Η ανάληψή του στη θέση αυτή θα υπογράμμιζε μια απότομη στροφή προς τους σκληροπυρηνικούς, καθώς ο Λαριτζάνι θεωρούνταν πολύ περισσότερο μια κεντρώα και ρεαλιστική προσωπικότητα» προσθέτει ο ίδιος.

Όπως αναφέρει το CNN ο Λαριτζανί θεωρούνταν από πολλούς αναλυτές ως ο σημαντικότερος υπεύθυνος λήψης αποφάσεων στη χώρα, ένας έμπειρος διαπραγματευτής, ικανός να συνεργάζεται τόσο με διαφορετικές παρατάξεις εντός του καθεστώτος όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Ο Τζαλίλι, ωστόσο, ενδέχεται να είναι λιγότερο ικανός στο να συνεργάζεται με τα διάφορα μέρη του συστήματος του Ιράν, όπως ήταν ο Λαριτζάνι, σημειώνει το αμερικανικό δίκτυο.

«Η ακαμψία και ο εξτρεμισμός του ενδέχεται να αποτελέσουν σημείο ευπάθειας για το καθεστώς της Τεχεράνης και να μειώσουν την ικανότητά του να χειριστεί την δεινή κατάσταση στην οποία βρίσκεται», εξηγεί ο Αζίζι.

Η ελίτ των Φρουρών της Επανάστασης «κατέχει μεγάλο μέρος της πραγματικής εξουσίας στο Ιράν σήμερα» και έτσι μπορεί να επιθυμεί κάποιον με «περισσότερη στρατιωτική εμπειρία που θα ήταν πιο κατάλληλος για την παρούσα συγκυρία», προσθέτει ο ίδιος,

Όποιος και αν επιλεγεί ως αντικαταστάτης του Λαριτζάνι θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

«Δεδομένου ότι το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας είναι πλέον το κύριο κέντρο εξουσίας στο Ιράν, ο αντικαταστάτης του Λαριτζάνι στο συμβούλιο θα διαμορφώσει την ισορροπία εξουσίας στο Ιράν και θα επηρεάσει τη στάση του απέναντι στις ΗΠΑ και το Ισραήλ σε τυχόν διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο ειδικός επί του Ιράν που επικαλείται το CNN.

Μετά το θάνατο του Λαριτζάνι, ο Τζαλίλι δημοσίευσε ένα μήνυμα στο οποίο ανέφερε ότι «αυτές οι ενέργειες δεν θα σώσουν τον αδύναμο εχθρό από το τέλμα στο οποίο έχει παγιδευτεί· αντίθετα, θα επιταχύνουν την πορεία της ήττας και της ταπείνωσής του», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.