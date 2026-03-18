«Κατρακύλα» στη Wall Street: Ο Dow έχασε πάνω από 750 μονάδες – Στα 110 δολάρια το πετρέλαιο

Οι δείκτες της Wall Street υποχώρησαν την Τετάρτη (18/3), καθώς τα νέα οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ, σε συνδυασμό με τις δηλώσεις του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) Τζερόμ Πάουελ, ενίσχυσαν τις ανησυχίες για επίμονη πληθωριστική πίεση στη χώρα.

Ο Dow Jones Industrial Average έχασε 768,11 μονάδες ή 1,64%, κλείνοντας στις 46.224,68 μονάδες. Σημειώνεται ότι ο δείκτης σημείωσε νέο χαμηλό για το έτος και έκλεισε κάτω από τον κινητό μέσο όρο 200 ημερών. Με την πτώση του μήνα να ξεπερνά πλέον το 5%, ο Dow κινείται για το χειρότερο μηνιαίο του απολογισμό από το 2022.

Την ίδια ώρα, ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε κατά 1,35% στις 6.625,38 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite έπεσε 1,46% και έκλεισε στις 22.152,42 μονάδες.

Η Fed διατήρησε το επιτόκιο σε εύρος μεταξύ 3,5% και 3,75%, με τον Τζερόμ Πάουελ ωστόσο να αναφέρει μετά τη συνεδρίαση ότι «οι επιπτώσεις των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή για την οικονομία των ΗΠΑ είναι αβέβαιες».

«Η πρόβλεψη είναι ότι θα σημειώσουμε πρόοδο στον πληθωρισμό, όχι όσο είχαμε ελπίσει, αλλά κάποια πρόοδο», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η κεντρική τράπεζα υπογράμμισε ότι εξακολουθεί να αναμένει μια μείωση επιτοκίων μέσα στο έτος.

Αυξανόμενος πληθωρισμός στο χονδρεμπόριο

Ο δείκτης τιμών παραγωγού -που παρακολουθεί τις μεταβολές των χονδρικών τιμών- αυξήθηκε κατά 0,7% τον Φεβρουάριο, πολύ υψηλότερα από το 0,3% που είχαν εκτιμήσει οι οικονομολόγοι σύμφωνα με δημοσκόπηση του Dow Jones. Η έκθεση δείχνει ότι ο πληθωρισμός βρισκόταν ήδη σε ευάλωτη θέση πριν από το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν, γεγονός που έχει εντείνει τους φόβους για στασιμο πληθωρισμό λόγω των αυξανόμενων τιμών πετρελαίου.

«Ο αριθμός που είναι υψηλότερος από το αναμενόμενο σχετίζεται συγκεκριμένα με τους δασμούς», δήλωσε ο Τοντ Σένμπεργκερ, CIO στη CrossCheck Management, επισημαίνοντας ότι τα μέταλλα, οι βιομηχανικές πρώτες ύλες και το κόστος παραγωγής σημειώνουν αύξηση.

«Πρόκειται για δομικό πληθωρισμό, όχι προσωρινό, και πιθανότατα θα επηρεάσει τη νομισματική πολιτική μέχρι και το τρίτο τρίμηνο».

«Προσθέστε σε αυτό τις υψηλότερες τιμές ενέργειας που έχουμε δει από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, οι οποίες δεν έχουν ακόμη εμφανιστεί στις εκθέσεις, και η Wall Street προετοιμάζεται για ταχέως αυξανόμενες τιμές που θα μεταφερθούν σαφώς στο επίπεδο του καταναλωτή», συνέχισε ο Σένμπεργκερ.

Στα 110 δολάρια το πετρέλαιο

Όσον αφορά τις τιμές του πετρελαίου, τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent αυξάνονται αυτή την ώρα κατά 7,10%, «σπάζοντας το φράγμα» των 110 δολαρίων ανά βαρέλι. Την ίδια ώρα, οι τιμές του αμερικανικού πετρελαίου (West Texas Intermediate) διαπραγματεύονται επίσης σε υψηλά επίπεδα, κλείνοντας οριακά υψηλότερα στα 98,70 δολάρια ανά βαρέλι.

Οι κινήσεις αυτές ακολουθούν τις αναφορές ότι το Ισραήλ βομβάρδισε τη μεγαλύτερη μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου του Ιράν στην επαρχία Μπουσέρ. Το Ιράν έχει επίσης απειλήσει για επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας και των ΗΑΕ, ενώ νωρίτερα σήμερα πυρκαγιά προκλήθηκε από ιρανικό πλήγμα στο Κατάρ κοντά σε καίριας σημασίας εγκατάσταση φυσικού αερίου.

Η χώρα έχει ήδη εξαπολύσει νέα κύματα επιθέσεων στην ενεργειακή υποδομή των ΗΑΕ αυτήν την εβδομάδα, προκαλώντας ανησυχίες για την μεταφορά πετρελαίου και καυσίμων.

«Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα καθεστώς υψηλότερης μεταβλητότητας», δήλωσε ο Ανσουλ Σάρμα, διευθυντής επενδύσεων στη Savvy Wealth.

«Αν το πετρέλαιο παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα … γνωρίζουμε ότι αυτό θα επηρεάσει την οικονομία», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι ένα επίμονο ενεργειακό σοκ που θα επηρεάσει τον πληθωρισμό ενώ η ανάπτυξη αρχίζει να επιβραδύνεται θα αποτελέσει «επικίνδυνο συνδυασμό». «Αυτό θα δυσκολέψει το έργο της Fed όσον αφορά την εξισορρόπηση των στόχων της».

Κλείνοντας, να σημειωθεί ότι στο τέλος της ημέρας σημαντική μείωση και στο χρυσό ο οποίος υποχωρεί 3,55% στα 4,828.90 δολάρια η ουγγιά.