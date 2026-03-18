Καύσιμα:-Τι-θα-συμβεί-αν-κλείσουν-τα-πρατήρια-σε-όλη-τη-χώρα

Τι σημαίνει για την οικονομία και τα νοικοκυριά ένα ενδεχόμενο κλείσιμο πρατηρίων καυσίμων. Τα σενάρια απεργιών, οι επιπτώσεις σε ΑΕΠ, μεταφορές και τιμές.

Με τη βενζίνη να κινείται σταθερά κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο και τις διεθνείς τιμές πετρελαίου να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα λόγω της γεωπολιτικής έντασης από τη σύρραξη ΗΠΑ, Ισραήλ – Ιράν, η πίεση στην αγορά καυσίμων παραμένει έντονη και σωρευτική. Πίσω από την εικόνα της αντλίας, όπου το βασικό ερώτημα για τον καταναλωτή είναι πόσο κοστίζει το λίτρο, εξελίσσεται μια λιγότερο ορατή, αλλά κρίσιμη, δυναμική. Το πλαφόν που έχει θέσει η κυβέρνηση στο περιθώριο κέρδους – με ανώτατα επίπεδα που στην αγορά αποτυπώνονται στα 5 λεπτά στο στάδιο της εμπορίας και περίπου στα 12 λεπτά στα πρατήρια – δημιουργεί τριγμούς στην αγορά.

Οι πρώτες αντιδράσεις του κλάδου και οι κινητοποιήσεις που ήδη καταγράφονται επαναφέρουν στο προσκήνιο ένα σενάριο που μέχρι πρότινος θεωρούνταν ακραίο: απεργίες και ακόμη και «λουκέτο» επ’ αόριστον σε πρατήρια καυσίμων, με άμεσες επιπτώσεις όχι μόνο στις τιμές, αλλά και στην ίδια τη λειτουργία της αγοράς.

Σε μια συγκυρία όπου οι διεθνείς τιμές πετρελαίου κινούνται ανοδικά και έχουν ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι και η βενζίνη στην ελληνική αγορά προσεγγίζει εκ νέου τα 2 ευρώ το λίτρο, ο μηχανισμός που σχεδιάστηκε για να προστατεύσει τον καταναλωτή φαίνεται να «σφίγγει» το περιθώριο επιβίωσης του κλάδου.

Πώς λειτουργεί το πλαφόν και γιατί πιέζει τώρα

Η τελική τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα παραμένει σε μεγάλο βαθμό συνδεδεμένη με φόρους και δασμούς, που αντιστοιχούν στο 55%–60% της τιμής. Σε μια μέση τιμή κοντά στα 1,90–2,00 ευρώ το λίτρο, το καθαρό κόστος προϊόντος καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του υπόλοιπου, αφήνοντας ένα περιορισμένο περιθώριο κέρδους σε όλη την αλυσίδα, από τις εταιρείες εμπορίας έως τα πρατήρια. Το περιθώριο αυτό κινείται περίπου στα 10–12 λεπτά ανά λίτρο, και είναι ακριβώς το σημείο στο οποίο εφαρμόζεται το πλαφόν.

Το πλαφόν δεν εμποδίζει την άνοδο των τιμών όταν αυξάνεται το κόστος, αλλά περιορίζει τη δυνατότητα διεύρυνσης των περιθωρίων κέρδους. Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές στην αντλία μπορούν να αυξηθούν, εφόσον ανεβαίνει η τιμή προμήθειας, όχι όμως για να ενισχυθεί το περιθώριο των πρατηρίων.

Όταν οι διεθνείς τιμές αυξάνονται, το κόστος ανεφοδιασμού ανεβαίνει και η κατανάλωση πιέζεται. Σε αυτό το περιβάλλον, τα πρατήρια έχουν περιορισμένο χώρο είτε να απορροφήσουν το αυξημένο κόστος είτε να το μετακυλίσουν πλήρως, καθώς δεσμεύονται από το πλαφόν και ταυτόχρονα λειτουργούν σε μια αγορά με μειωμένη ζήτηση. Αυτό περιορίζει την ευελιξία τους και εντείνει την πίεση στη βιωσιμότητά τους, ιδιαίτερα για τις μικρότερες επιχειρήσεις.

Από τη Λέσβο στο ενδεχόμενο γενίκευσης της απεργίας στα πρατήρια

Το «λουκέτο» επ’ αόριστον στα πρατήρια στη Λέσβο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αναδεικνύει την ευαλωτότητα των τοπικών αγορών καυσίμων, ιδίως σε νησιωτικές περιοχές με αυξημένο κόστος μεταφοράς και περιορισμένες εναλλακτικές. Σε τέτοιες συνθήκες, ακόμη και μια σύντομη απεργία μπορεί να οδηγήσει σε ελλείψεις και έντονη αναστάτωση.

Η Λέσβος λειτουργεί έτσι ως «δοκιμαστικό πεδίο» για τον κλάδο, αλλά και ως προειδοποίηση προς την κυβέρνηση. Αν οι πιέσεις συνεχιστούν και δεν υπάρξει προσαρμογή στο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς, το ενδεχόμενο γενίκευσης των κινητοποιήσεων καθίσταται πιο ορατό, ιδίως σε περιοχές όπου το περιθώριο κέρδους είναι ήδη οριακό.

Τι θα σήμαινε μια πανελλαδική απεργία στην πράξη

Σε περίπτωση πανελλαδικής απεργίας πρατηρίων, οι επιπτώσεις θα εκδηλωθούν κλιμακωτά και με σαφές οικονομικό αποτύπωμα. Στις πρώτες 1–3 ημέρες, το βασικό χαρακτηριστικό θα είναι το λεγόμενο panic buying: οι καταναλωτές θα σπεύσουν να «γεμίσουν» ρεζερβουάρ, δημιουργώντας ουρές και απότομη αύξηση ζήτησης σε όσα πρατήρια παραμείνουν ανοιχτά. Με δεδομένο ότι η ημερήσια κατανάλωση καυσίμων στην Ελλάδα εκτιμάται (πολύ συντηρητικά) στα 8–10 εκατ. λίτρα και η αξία της αγοράς στα 15–18 εκατ. ευρώ, ακόμη και μια μερική διαταραχή θα προκαλέσει προσωρινές ελλείψεις και έντονη ψυχολογική πίεση στην αγορά. Σε ορίζοντα 3–7 ημερών, η επίδραση περνά στην πραγματική οικονομία: μεταφορές, logistics και τροφοδοσία λιανεμπορίου αρχίζουν να δυσλειτουργούν, ενώ οι επιπτώσεις είναι εντονότερες σε νησιά και περιφέρεια. Εάν η απεργία παραταθεί πέραν της εβδομάδας, μετατρέπεται σε καθαρά οικονομικό γεγονός, με τον επηρεαζόμενο κύκλο συναλλαγών να ξεπερνά τα 150–180 εκατ. ευρώ σε 10 ημέρες και τη συνολική απώλεια οικονομικής δραστηριότητας να εκτιμάται στα 300–500 εκατ. ευρώ, δηλαδή έως και 0,25% του ΑΕΠ, καθώς η πίεση μεταφέρεται σε μεταφορές, τουρισμό και τελικά στις τιμές βασικών αγαθών.

Φυσικά, η εκτίμηση για επίπτωση έως 0,25% του ΑΕΠ δεν αφορά άμεση απώλεια, αλλά τη συνολική διαταραχή που προκαλείται στην οικονομική δραστηριότητα. Και αυτό επειδή τα καύσιμα αποτελούν βασική εισροή για μεταφορές, εφοδιαστική αλυσίδα και τουρισμό, η πραγματική επίδραση στην οικονομία εκτιμάται πολλαπλάσια, δηλαδή λειτουργούν ως “σιωπηλός πολλαπλασιαστής” της οικονομίας.

Δείκτης Εκτίμηση Διάρκεια 10 ημέρες Ημερήσια αγορά καυσίμων 15–18 εκατ. ευρώ Συνολική αξία αγοράς που επηρεάζεται 150–180 εκατ. ευρώ Εκτιμώμενη απώλεια οικονομικής δραστηριότητας 300–500 εκατ. ευρώ Επίδραση στο ΑΕΠ 0,15% – 0,25% Επίδραση στις τιμές μετά +0,10 έως +0,15 €/λίτρο Μέσο πρόσθετο κόστος νοικοκυριού 8–15 ευρώ/μήνα Κλάδοι με μεγαλύτερη επίπτωση Μεταφορές, logistics, λιανεμπόριο, τουρισμός

Παράλληλα, μια παρατεταμένη απεργία πρατηρίων θα είχε άμεσο δημοσιονομικό αποτύπωμα, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της τιμής των καυσίμων αποτελείται από φόρους. Με δεδομένο ότι περίπου το 55%–60% της τελικής τιμής αντιστοιχεί σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, ΦΠΑ και λοιπούς δασμούς, η ημερήσια απώλεια φορολογικών εσόδων μπορεί να εκτιμηθεί στα 8–10 εκατ. ευρώ, με βάση μια αγορά 15–18 εκατ. ευρώ ημερησίως.

Το κόστος για τα νοικοκυριά

Για τα νοικοκυριά, η επίπτωση μιας τέτοιας κρίσης δεν περιορίζεται μόνο στην τιμή του καυσίμου, αλλά επεκτείνεται και στην πρόσβαση. Ένα μέσο νοικοκυριό που καταναλώνει 80–100 λίτρα τον μήνα θα βρεθεί αντιμέτωπο με δυσκολίες ανεφοδιασμού, αλλά και με έμμεσο κόστος μετακινήσεων.

Εάν μετά το τέλος της απεργίας οι τιμές αυξηθούν κατά 10–15 λεπτά ανά λίτρο, το πρόσθετο κόστος ανέρχεται σε 8–15 ευρώ τον μήνα. Ωστόσο, το πραγματικό βάρος μπορεί να είναι μεγαλύτερο, λόγω χρήσης ακριβότερων εναλλακτικών τρόπων μεταφοράς ή περιορισμού δραστηριοτήτων.

Το δίλημμα πολιτικής

Η κατάσταση που διαμορφώνεται αναδεικνύει ένα κρίσιμο δίλημμα πολιτικής. Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους συμβάλλει στη συγκράτηση των τιμών και στην προστασία των καταναλωτών από φαινόμενα αισχροκέρδειας. Ταυτόχρονα, όμως, μεταφέρει την πίεση στον πιο αδύναμο κρίκο της αλυσίδας, τα πρατήρια.

Σε περιβάλλον υψηλών διεθνών τιμών, η ισορροπία αυτή γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Η διατήρηση χαμηλών τιμών μπορεί να οδηγήσει σε οικονομική ασφυξία για τον κλάδο, αυξάνοντας τον κίνδυνο κινητοποιήσεων. Αντίστροφα, η χαλάρωση των μέτρων ενδέχεται να οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές για τον καταναλωτή. Σε αυτή τη λεπτή ισορροπία θα κριθούν οι επόμενες κινήσεις, με τη Λέσβο να αποτελεί ήδη ένα πρώτο σήμα των πιέσεων που αναπτύσσονται στην αγορά.

Πάντως, παρά την ένταση, ένα πλήρως καθολικό σενάριο πανελλαδικής απεργίας παραμένει προς το παρόν χαμηλής προς μέτριας πιθανότητας, καθώς η αγορά χαρακτηρίζεται από έντονο κατακερματισμό και διαφορετικές αντοχές μεταξύ των πρατηρίων, γεγονός που δυσκολεύει τον πλήρη συντονισμό. Πολλά πρατήρια εξαρτώνται από την καθημερινή ρευστότητα και δεν μπορούν να παραμείνουν κλειστά για μεγάλο διάστημα, ενώ και οι μεγάλες αλυσίδες δεν συμμετέχουν εύκολα σε καθολικές κινητοποιήσεις. Ωστόσο, όσο οι πιέσεις παρατείνονται, αυξάνεται η πιθανότητα οι τοπικές κινητοποιήσεις να αποκτήσουν μεγαλύτερη έκταση.