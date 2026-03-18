Μπρατάκος:-Η-συνεκτικότητα-του-οικοσυστήματος-καινοτομίας-κρίσιμος-παράγοντας-για-την-αποτελεσματικότητά-του

Στην ανάγκη ενίσχυσης της καινοτομίας ως βασικού πυλώνα για τον μετασχηματισμό τού παραγωγικού μοντέλου της χώρας αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο κ. Μπρατάκος συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Technopolis, Τάσο Τζήκα, όπου συζητήθηκαν οι προκλήσεις αλλά και οι προοπτικές για την ενίσχυση των δομών καινοτομίας στην Ελλάδα. Στο επίκεντρο βρέθηκε η ανάγκη για ουσιαστική διασύνδεση της έρευνας με την τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη.

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε και στην επίσκεψη στο νέο κτίριο του ΕΚΕΤΑ, όπου αναδείχθηκε το έργο που επιτελείται στον τομέα της έρευνας και οι δυνατότητες που ανοίγονται για την αξιοποίηση της καινοτομίας στην πράξη.

Όπως επισημαίνεται, η συνεκτικότητα του οικοσυστήματος καινοτομίας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αποτελεσματικότητά του. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΒΕΑ προωθεί τη στενότερη συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που στηρίζουν ενεργά την καινοτόμο επιχειρηματικότητα, επιδιώκοντας να μετατρέψει τις ιδέες σε απτή οικονομική και κοινωνική αξία.