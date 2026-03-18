Νέο επεισόδιο στη Βουλή μεταξύ Ζ. Κωνσταντοπούλου – Αδ. Γεωργιάδη

Ενα ακόμη θερμό επεισόδιο σημειώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, με πρωταγωνιστές τον Άδωνι Γεωργιάδη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, το οποίο οδήγησε σε προσωρινή διακοπή της συνεδρίασης.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο υπουργός Υγείας αντιλήφθηκε ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τον βιντεοσκοπούσε με το κινητό της τηλέφωνο την ώρα που εκείνος έτρωγε.

Ο κ. Γεωργιάδης αντέδρασε σε ιδιαίτερα έντονο ύφος, διαμαρτυρόμενος προς το προεδρείο και ζητώντας επίμονα την παρέμβαση του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Η κατάσταση εκτραχύνθηκε γρήγορα, με τον προεδρεύοντα Γιάννη Πλακιωτάκη να αναγκάζεται να διακόψει τη διαδικασία για λίγα λεπτά ώστε να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Την ίδια στιγμή, η κ. Κωνσταντοπούλου ακούστηκε να σχολιάζει απευθυνόμενη προς τον υπουργό: «Κοίτα, κοίτα τραμπουκισμοί».

Με την επανέναρξη της συνεδρίασης, ο Γιώργος Γεωργαντάς ενημέρωσε το σώμα πως επικοινώνησε με τον κ. Κακλαμάνη, ο οποίος έδωσε οδηγία να διαβιβαστούν άμεσα τα πρακτικά της συνεδρίασης στην Επιτροπή Δεοντολογίας για τα περαιτέρω.

Οπως είπε στη συνέχεια ο κ. Γεωργιάδης: «Η Κωνσταντοπούλου επιδεικτικά σήκωσε το κινητό της και άρχισε να μας βιντεοσκοπεί, εμένα προσωπικά. Εξ όσων γνωρίζω, αυτό απαγορεύεται. Ή θα μας πει ο κ. Πρόεδρος ότι επιτρέπεται όλοι μας να βιντεοσκοπούμε ο ένας τον άλλο, ή θα μας πει ο κ. Πρόεδρος ότι αυτό απαγορεύεται και θα πρέπει να αποβληθεί η Κωνσταντοπούλου, γιατί το κάνει συστηματικά. Η περίπτωση να κάνετε αυτή τη φορά βουλευτές 2 ταχυτήτων και να έχει η Κωνσταντοπούλου περισσότερα δικαιώματα από τους άλλους, αποκλείεται. Ή επιτρέπεται να βιντεοσκοπούμε όλοι, ή δεν επιτρέπεται κανένας.»

Τα πνεύματα συνέχισαν να είναι οξυμένα με την κ. Κωνσταντοπούλου να διαμαρτύρεται και τον κ. Γεωργιάδη να της απαντά πως «δεν κάνει ότι θέλει».

Στο σημείο αυτό παρενέβη ο κ. Γεωργαντάς χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτο να βιντεοσκοπούνται συνάδελφοι εντός του Κοινοβουλίου ή κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης είτε στο διάλειμμα».

«Οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες όπως ξέρετε πολύ καλά, υπάρχει το κανάλι της Βουλής που καλύπτει πλήρως τους ομιλητές, τις παρεμβάσεις και ότι απαιτείται και προβλέπεται από τον κανονισμό. Δεν τιμά κανέναν το να βιντεοσκοπούνται συνάδελφοι από άλλους συναδέλφους. Και επειδή είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει -δεν το είχαμε δει ποτέ παλαιότερα- σίγουρα το προεδρείο θα λάβει και τα απαραίτητα μέτρα. Είναι απολύτως ξεκάθαρο και καταδικαστέο και δεν πρόκειται να επιτραπεί άλλη φορά….» επεσήμανε ο κ. Γεωργαντάς, καλώντας στο βήμα την κ. Κωνσταντοπούλου για να ολοκληρωθεί η συζήτηση του νομοσχεδίου.

Η κ. Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για αήθη επίθεση εναντίον της από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, τον υφυπουργό Εξωτερικών και τον κ. Γεωργιάδη, τον οποίο κατηγόρησε ότι «τραμπουκίζει όποιον τον ενοχλεί».

«Αφού μπήκε προηγουμένως στη Βουλή με ένα πακέτο κόκκινα κρακεράκια, τα οποία τοποθέτησε επιδεικτικά πάνω στο υπουργικό έδρανο και άρχισε να τα τρώει, στη συνέχεια τα έδωσε στους συνεργάτες του γιατί αυτή την μεταχείριση επιφυλάσσει, τους δίνει τα κρακεράκια να τα κρατήσουν, αφού γίνανε όλα αυτά διέκοψε με τσαμπουκά τη συνεδρίαση αποτρέποντας και παρεμποδίζοντας αρχηγό κόμματος να πάρει το λόγο… », ανέφερε η κ. Κωνσταντοπούλου.

«Θα σας πληροφορήσω λοιπόν κ. Γεωργαντά ότι η συνεδρίαση της Βουλής είναι δημόσια, ότι είστε ήδη υπόλογοι για κοπτοραπτική ακόμα και των πρακτικών της βουλής», ισχυρίστηκε, ενώ ξαναεπέστρεψε τα βέλη της στον υπουργό Υγείας χαρακτηρίζοντας τον μεταξύ άλλων, «τραμπούκο», «αρνητή των νεκρών του Πολυτεχνείου, της γενοκτονίας στη Γάζα, του εγκλήματος των Τεμπών και των υποκλοπών».

«Τα περί απαραδέκτου κ. Γεωργαντά να τα κρατήσετε για τον εαυτό σας. Απαράδεκτο είναι να μπαίνει ένας υπουργός μέσα στην αίθουσα και να μας επιδεικνύει ότι τρώει μέσα στην αίθουσα τα κρακεράκια του. Και αυτό όπως και άλλα πάρα πολλά τα βλέπουν οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες, αλλά δεν προβάλουν για κάποιους λόγους…» πρόσθεσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, κάτω από τις έντονες διαμαρτυρίες των βουλευτών της ΝΔ.

«Πρώτον, καμία κοπτοραπτική πρακτικών δεν γίνεται φυσικά από κανέναν από τους υπαλλήλους που εργάζονται συνειδητά και άλλωστε όποιος θέλει να κάνει επαλήθευση υπάρχει το υλικό από τις βιντεοσκοπημένες συνεδριάσεις. Δεύτερον, δεν είναι καθόλου προσωπική άποψη ότι απαγορεύεται η βιντεοσκόπηση εδώ, είναι η άποψη του προεδρεύοντα και η άποψη του προέδρου της Επιτροπής Δεοντολογίας. Και να είστε βέβαιη όποτε αυτό ξαναπαρατηρηθεί και βεβαίως και για τις φορές που συνέβη θα υπάρχει αυτό που προβλέπεται από τον κανονισμό» της απάντησε ο κ. Γεωργαντάς και συμπλήρωσε:

Η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίστηκε με την κ. Κωνσταντοπούλου να διακόπτει συνεχώς τον υπουργό Υγείας που πήρε το λόγο, και τον προεδρεύοντα του Σώματος να αντιδρά έντονα στη λέξη «Χίτλερ» που ακούστηκε να φωνάζει.

«Όποιος εκφράζεται έτσι νομίζω πρέπει να αναρωτηθεί ποιος τελικά είναι ο Χίτλερ», της απάντησε κάτω από τα θερμά χειροκροτήματα των βουλευτών της ΝΔ.

Από την πλευρά του ο κ. Γεωργιάδης, απαντώντας στην κ. Κωνσταντοπούλου, για τα «κρακεράκια» ανέφερε ότι λόγω ενός προβλήματος που αισθάνθηκε με το στομάχι του, βγήκε έξω, πήρε ένα κουτί «κράκερ» που το άφησε στη συνεργάτιδα του μπαίνοντας στην αίθουσα, και έτρωγε το μισό που είχε μείνει στο στόμα του.

«Ζητώ πραγματικά συγνώμη για αυτό. Όμως θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα στη Βουλή και μεταξύ μας και με τον ελληνικό λαό. Υπάρχει μια κυρία εδώ που νομίζει για κάποιο λόγο, ότι είναι υπεράνω όλων των άλλων. Ότι για αυτήν δεν ισχύει ο κανονισμός, οι κανόνες καλής συμπεριφοράς, δεν ισχύει τίποτα. Είναι η κυρία για την οποία αναγκαστήκαμε να εφαρμόσουμε χρονόμετρο μετά από πολλά χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης .

Ο έντονος διάλογος στην αίθουσα

Αδωνις Γωργιάδης: Ενα λεπτό κύριε πρόεδρε, συγγνώμη, συγγνώμη. Τι γράφει στο βίντεο;

Με συγχωρείτε δεν το δέχομαι αυτό.

Με συγχωρείτε.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έχω τον λόγο κύριε πρόεδρε ή όχι;

Αδωνις Γωργιάδης: Σταματάμε. Απαγορεύεται.

Να διαγραφεί το βίντεο.

Να έρθει ο πρόεδρος της Βουλής εδώ.

Εγώ δεν το δέχομαι να μας καταγράφει σε βίντεο.

Παρακαλώ πολύ.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κοίτα εδώ τραμπουκισμοί.

Άδωνις Γεωργιάδης: Σας παρακαλώ πολύ. Να έρθει εδώ ο Πρόεδρος της Βουλής.

Ανάρτηση Γεωργιάδη στο X

Σε ανάρτησή του στο X ο υπουργός Υγείας σημειώνει: «Πριν λίγο στην Βουλή συνέβη ακόμη ένα περισταστικό bullying της @τα ZoeKonstant κατά του συνόλου της Βουλής. Συγκεκριμένα ξανά σήκωσε το κινητό της και άρχισε να βιντεοσκοπεί παρανόμως μέσα από την αίθουσα. Ζήτησα και διεκόπη η συνεδρίαση και καταδικάστηκε από το Προεδρείο η συμπεριφορά της. Μπορείτε να δείτε το τί ακριβώς έγινε και να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Πάντως η κατάσταση στην Βουλή με την κυρία αυτή έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο ανθρώπινης υπομονής.»

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) March 18, 2026

