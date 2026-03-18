Νέο-κεφάλαιο-για-την-disney:-Ο-Τζος-Ντ’-Αμάρο-νέος-ceo

Η Disney γυρίζει σελίδα καθώς ο Τζος Ντ’ Αμάρο αναλαμβάνει Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας. Πρόσφατα διατέλεσε πρόεδρος της Disney Experiences, η οποία περιλαμβάνει τα θεματικά πάρκα, την εταιρεία κρουαζιέρας, τα θέρετρα και τα καταναλωτικά προϊόντα της εταιρείας. Θα διαδεχθεί επίσημα τον Μπομπ Άιγκερ κατά τη διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Το μακροχρόνιο στέλεχος της Disney αναλαμβάνει μετά από μια περίοδο αβεβαιότητας για την ιστορική εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης μιας στενά παρακολουθούμενης κούρσας διαδοχής και μιας πρόσφατης αναδιοργάνωσης, που την έχει φέρει αντιμέτωπη με ανάμεικτες αντιδράσεις από τη Wall Street.

Η μετοχή της Disney έχει υποχωρήσει περισσότερο από 10% σε ετήσια βάση.

Το πιο άμεσο καθήκον του Ντ’ Αμάρο θα είναι η διατήρηση της δυναμικής στους βασικούς τομείς ανάπτυξης της Disney. Τα πιο πρόσφατα τριμηνιαία κέρδη της εταιρείας ενισχύθηκαν από τα θεματικά πάρκα και το streaming, τους δύο τομείς που παραμένουν στο επίκεντρο των επενδυτών, των συναδέλφων του κλάδου και των καταναλωτών.

Η εταιρεία ξεκίνησε πρόσφατα μια σημαντική επένδυση στα θεματικά της πάρκα, συμπεριλαμβανομένης μιας επέκτασης με ένα θεματικό πάρκο και θέρετρο στο Άμπου Ντάμπι, και έχει δει την επιχείρηση streaming να φτάνει σε συνεχόμενα τρίμηνα κερδοφορίας .

Η Disney επέστρεψε επίσης στην κορυφή του box office με επιτυχίες όπως οι «Lilo & Stitch», «Zootopia» και «Avatar» το 2025.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που ο Άιγκερ παραδίδει τα ηνία σε διάδοχό του μέσα σε περίπου έξι χρόνια. Θα παραμείνει ως ανώτερος σύμβουλος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Disney μέχρι τη συνταξιοδότησή του από την εταιρεία στις 31 Δεκεμβρίου.

Ο ιστορικός διευθύνων σύμβουλος ηγήθηκε της Disney για περίπου 20 χρόνια. Στα πρώτα 15 χρόνια της θητείας του, ο Άιγκερ ήταν υπεύθυνος για μερικές από τις μεγαλύτερες εξαγορές της, όπως τα περιουσιακά στοιχεία ψυχαγωγίας της Marvel και της Fox, καθώς και για την έναρξη του Disney+.

Παραιτήθηκε το 2020, αλλά ο χρόνος απουσίας του από την εταιρεία περιορίστηκε σε μόλις δύο χρόνια μετά την δραματική περίοδο της ηγεσίας του Μπομπ Τσάπεκ,

Στην ανακοίνωση του διορισμού του Ντ‘Αμάρο από την Disney τον Φεβρουάριο, ο Άιγκερ τον αποκάλεσε «εξαιρετικό ηγέτη και το κατάλληλο άτομο για να γίνει ο επόμενος Διευθύνων Σύμβουλός μας».

Ο 55χρονος Ντ’Αμάρο εργάζεται στην Disney από το 1998 και έχει διατελέσει σε ποικίλους ρόλους στην εταιρεία. Υπό την ηγεσία του, το τμήμα θεματικών πάρκων της Disney έχει εξελιχθεί σε κινητήρια δύναμη και παράγοντα κερδών.

