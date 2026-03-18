Νεκρός ο Αλί Λαριτζανί σε ισραηλινή επίθεση στην Τεχεράνη – Ποιος ήταν ο άνθρωπος-κλειδί του καθεστώτος

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν επιβεβαίωσε το βράδυ της Τρίτης τον θάνατο του επικεφαλής του, Αλί Λαριτζανί, ο οποίος σκοτώθηκε σε στοχευμένη επίθεση στην Τεχεράνη, λίγες ώρες μετά τις σχετικές ανακοινώσεις από την ισραηλινή πλευρά.

Η επιβεβαίωση του θανάτου του Αλί Λαριτζανί από τις ιρανικές αρχές ήρθε με σημαντική καθυστέρηση, ενώ νωρίτερα η ισραηλινή κυβέρνηση είχε γνωστοποιήσει ότι ο ανώτατος αξιωματούχος σκοτώθηκε σε επιχείρηση στην ιρανική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, η επίθεση σημειώθηκε «τα ξημερώματα», με αποτέλεσμα να χάσουν επίσης τη ζωή τους ο γιος του Λαριτζανί, ένας αξιωματούχος του Συμβουλίου και αρκετοί σωματοφύλακες.

Επίθεση στην Τεχεράνη και αντικρουόμενες πληροφορίες

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Λαριτζανί σκοτώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, περίπου στις 03:30 (τοπική ώρα, 01:00 στην Ελλάδα), σε επίθεση που αποδίδεται σε ισραηλινά αεροσκάφη.

Το πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι η επιδρομή πραγματοποιήθηκε από αμερικανικά και ισραηλινά μαχητικά, τα οποία έπληξαν το σπίτι της κόρης του.

Μήνυμα «μάρτυρα» και αντιδράσεις από το ιράν

Στον λογαριασμό του Αλί Λαριτζανί στην πλατφόρμα Χ αναρτήθηκε μήνυμα μετά τον θάνατό του, στο οποίο γίνεται λόγος για «μαρτυρικό» τέλος.

Όπως αναφέρεται: «Αγαπημένο και ευτυχισμένο Ιράν! Μουσουλμανικοί λαοί και ελεύθεροι άνθρωποι του κόσμου: “Ο δούλος του Θεού, ενώθηκε με τον Θεό.” Ένας δούλος του Θεού ενώθηκε με τον Κύριό του ως μάρτυρας».

بسم الله الرحمن الرحیم ملت عزیز و سربلند ایران!

الشعوب المسلمة وأحرار العالم:

«بنده‌ی خدا، به خدا پیوست.»

لقد لحق عبدٌ من عباد الله بربّه شهيدًا. pic.twitter.com/G1kZUqbg1L — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 17, 2026

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, σχολίασε την εξέλιξη τονίζοντας ότι «η επιμονή του λαού και η κατάκτηση της τελικής νίκης θα κάνουν την κατάσταση ακόμη πιο πικρή για τους σιωνιστές εγκληματίες».

Ποιος ήταν ο Αλί Λαριτζανί

Ο Αλί Λαριτζανί είχε διοριστεί γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας από τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ τον Αύγουστο του 2025, ενώ είχε υπηρετήσει στην ίδια θέση και την περίοδο 2005-2007.

Θεωρούνταν ένα από τα ισχυρότερα πρόσωπα του ιρανικού καθεστώτος, έχοντας την ευθύνη για την άμυνα, τις υπηρεσίες πληροφοριών και την εξωτερική πολιτική.

Είχε διατελέσει επίσης πρόεδρος του Κοινοβουλίου για 12 χρόνια (2008-2020), υπουργός Πολιτισμού και Ισλαμικής Καθοδήγησης, επικεφαλής της κρατικής ραδιοτηλεόρασης IRIB (1994-2004), ενώ φέρεται να είχε και ρόλο στους ενιαίους αρχηγούς των Φρουρών της Επανάστασης.

Ήταν ακόμη ενεργός σε διαπραγματεύσεις με ευρωπαϊκές χώρες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Μετά τον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων στις 28 Φεβρουαρίου, ο Λαριτζανί είχε καταστεί μία από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες της χώρας, με εκτιμήσεις ότι διαδραμάτιζε καθοριστικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων, ιδίως καθώς ο νέος Ανώτατος Ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ φέρεται να είναι ανίκανος να ασκήσει πλήρως τα καθήκοντά του μετά από ισραηλινό πλήγμα.

Πολιτική οικογένεια με επιρροή

Ο Λαριτζανί γεννήθηκε το 1958 στη Νατζάφ του Ιράκ, όπου είχε καταφύγει η οικογένειά του μετά τις διώξεις του Σάχη Παχλαβί κατά του σιιτικού κλήρου.

Πατέρας του ήταν ο Χάσιμ Λαριτζανί, διακεκριμένος θεολόγος της σιιτικής ισλαμικής νομολογίας.

Είχε τέσσερα αδέλφια, τα οποία επίσης κατείχαν υψηλές θέσεις στο ιρανικό καθεστώς. Ο Μοχαμάντ-Τζαβάντ Αρντεσίρ Λαριτζανί ήταν βουλευτής και σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Αλί Χαμενεΐ, ενώ ο Σαντέγκ Λαριτζανί υπήρξε επικεφαλής της Δικαιοσύνης (2009-2019) και από το 2018 πρόεδρος του Συμβουλίου Διάγνωσης Συμφέροντος.

Οι κηδείες του Αλί Λαριτζανί και του στρατηγού Γολαμρεζά Σολεϊμανί, επικεφαλής της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ, θα τελεστούν το μεσημέρι της Τετάρτης στην Τεχεράνη.

Μαζί θα πραγματοποιηθούν και οι κηδείες του πληρώματος φρεγάτας που βυθίστηκε στις 4 Μαρτίου από αμερικανικό υποβρύχιο στα ανοικτά της Σρι Λάνκα, σύμφωνα με τα πρακτορεία Fars και Tasnim.

Αντιδράσεις και απειλές για συνέχιση επιθέσεων

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, μιλώντας στο Al Jazeera, δήλωσε ότι ακόμη και η δολοφονία υψηλόβαθμων αξιωματούχων «δεν θα κλονίσει ουσιαστικά το σύστημα», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για δομή που βασίζεται σε θεσμούς.

Από την πλευρά του Ισραήλ, ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), Έφι Ντεφρίν, ξεκαθάρισε ότι οι επιθέσεις θα συνεχιστούν.

Όπως δήλωσε: «Μπορώ να πω ένα πράγμα: θα συνεχίσουμε – όπως έχουμε αποδείξει – να καταδιώκουμε όποιον αποτελεί απειλή για το κράτος του Ισραήλ, και όποιος σηκώσει χέρι εναντίον του δεν θα γλιτώσει από εμάς. Θα τον καταδιώξουμε, θα τον βρούμε και θα τον εξουδετερώσουμε».

Ο ίδιος ανέφερε ότι στόχος παραμένουν και τα μέλη της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ, ενώ σημείωσε ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται για παρατεταμένη στρατιωτική εκστρατεία, ακόμη και κατά την περίοδο του εβραϊκού Πάσχα στις πρώτες οκτώ ημέρες του Απριλίου.