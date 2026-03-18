Ολική αντιστροφή κλίματος στo Χρηματιστήριο: Από +1,85% σε -0,62% μέσα σε μία συνεδρίαση

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.129,82 μονάδες με απώλειες 0,62%, παρά τη θριαμβευτική εκκίνηση της ημέρας — Η αγωνία για το dot plot της Fed αποδείχθηκε ισχυρότερη από κάθε ανοδική ορμή

Το ταμπλό της Σοφοκλέους γράφτηκε σήμερα, Τετάρτη 18 Μαρτίου, με έναν από τους πιο εντυπωσιακούς ενδοσυνεδριακούς «γύρους» της τελευταίας περιόδου. Ξεκινώντας με ισχυρά ανοδική τάση που οδήγησε τον Γενικό Δείκτη πάνω από το +1,85% — το υψηλότερο επίπεδο ενδοσυνεδριακά στις 2.182 μονάδες — η αγορά κατέρρευσε βαθμιαία στο δεύτερο μισό της συνεδρίασης, ακολουθώντας πορεία αντίστροφη της πρωινής, για να κλείσει τελικά στις 2.129,82 μονάδες με απώλειες 13,35 μονάδων ή -0,62%. Το εβδομαδιαίο εύρος ενδοσυνεδριακά διαμορφώθηκε περί τις 50 μονάδες, από χαμηλό ~2.120 έως υψηλό ~2.172, ένα εύρος που αποτυπώνει παραστατικά την αβεβαιότητα που κυριαρχεί στην αγορά. Πρωτεργάτης της αντιστροφής ήταν η αναμονή για την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), η οποία ανακοινώνεται μετά τη λήξη των ελληνικών συναλλαγών.

Εικόνα στις Μετοχές

Η εικόνα στο ταμπλό αποτύπωνε με ακρίβεια τις κατευθύνσεις της αγοράς. Από τους νικητές ξεχώρισε η Allwyn (+3,24%, 14,64€), η μόνη μετοχή υψηλής κεφαλαιοποίησης με αξιόλογα κέρδη, ενώ η Cenergy κατέγραψε άνοδο 1,55% στα 18,36€. Η Autohellas (AKTR) ενισχύθηκε 1,15% στα 10,56€ στον απόηχο ανακοίνωσης ιστορικά υψηλών εσόδων, ξεπερνώντας το 1 δισ. ευρώ. Στον κλάδο των καταναλωτικών αγαθών, ο Σαράντης (ΣΑΡ) ανέβηκε 1,01% στα 13,98€ και η ΚΠΙΣ (KPI) +0,92% στα 21,9€.

Στις τράπεζες η εικόνα ήταν σαφώς μεικτή, με μόνο την Eurobank να διαφυλάσσει οριακά ανοδική θέση (+0,86%, 3,5€), ενώ η Alpha Bank υποχώρησε 1,35% στα 3,287€, η Πειραιώς -0,84% στα 7,304€ και η Εθνική -0,58% στα 12,765€. Η εν λόγω μεικτή εικόνα στις τράπεζες αποτυπώνει ανάγλυφα τη «μεγάλη αντιστροφή»: ο τραπεζικός κλάδος βρισκόταν ενδοσυνεδριακά σε συσπείρωση με κέρδη άνω του 3%, πριν ο φόβος της hawkish Fed σαρώσει τα κέρδη.

Στον αντίποδα, η ΕΛ.ΧΑ. υποχώρησε 2,21% στα 3,765€, η Optima Bank -2,07% στα 8,5€ και ο ΟΛΠ απώλεσε 1,72% στα 37,1€. Η Metlen (MTLN) κατέγραψε πτώση 1,46% στα 36,52€, όπως και η ΕΛΑ.ΠΕ (-1,46%, 10,14€). Ο τζίρος του Γενικού Δείκτη διαμορφώθηκε στα 242,45 εκατ. ευρώ, σε ικανοποιητικά επίπεδα που υποδηλώνουν ενεργητικές πωλήσεις κατά τη διάρκεια του απογεύματος.

Τεχνική Εικόνα

Γενικός Δείκτης — Στρατηγικοί επίπεδο-κλειδιά

Η σημερινή συνεδρίαση αναδεικνύει αναλύτης στην τεχνική εικόνα του Γενικού Δείκτη σε δύο πτυχές: αφενός, η αδυναμία να κρατηθούν τα ενδοσυνεδριακά κέρδη και η επιστροφή κάτω από τη ζώνη των 2.150-2.160 μονάδων ενισχύει την αντίσταση αυτής της περιοχής· αφετέρου, το γεγονός ότι το κλείσιμο βρίσκεται πάνω από το πρόσφατο «πάτο» των ~2.080 μονάδων (χαμηλό αρχών Μαρτίου, μετά τον σεισμό αποτιμήσεων που ακολούθησε το ξέσπασμα της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή) διαφυλάσσει ακόμη την ευρύτερη ανοδική δομή του 2025.

Στο επίπεδο των κινητών μέσων, ο ΚΜΟ 50 ημερών διαπραγματεύεται πλέον ψηλότερα από τον ΚΜΟ 200 ημερών (golden cross), ωστόσο η απόσταση μεταξύ τους συμπιέζεται στο πλαίσιο της διόρθωσης που ξεκίνησε από τα ιστορικά υψηλά 2.372 μονάδων. Ο ΚΜΟ 200 ημερών εκτιμάται περί τις 2.030-2.040 μονάδες και αποτελεί τον βασικό ανοδικό άξονα αναφοράς. Ένα κλείσιμο κάτω του ΚΜΟ 200 θα άλλαζε άρδην τη μακροπρόθεσμη εικόνα.

Ο RSI (14 ημερών) αναρρωνύει αργά από τα oversold επίπεδα (περιοχή 35-38) στα οποία βρέθηκε κατά τη χειρότερη φάση του Μαρτίου, και σήμερα εκτιμάται κοντά στο 44-46. Αυτό αποτυπώνει ότι η αγορά δεν είναι τεχνικά overbought, αλλά δεν έχει ακόμα επανακτήσει επαρκή ορμή για αξιόπιστη ανοδική αντίδραση. Η εντός ημέρας αδυναμία να κρατηθεί το bounce αποτελεί αρνητικό σήμα βραχυπρόθεσμα.

Επίπεδα στήριξης και αντίστασης

Άμεση στήριξη: 2.100-2.120 μονάδες (τεχνικό επίπεδο-κλειδί· σύμπτωση ψυχολογικού ορίου και πρόσφατης ζώνης συσσώρευσης). Απώλεια αυτής της ζώνης θα ανοίξει δρόμο για δοκιμή της ζώνης 2.050-2.080 μονάδων (χαμηλά αρχών Μαρτίου 2026).

Δεύτερη στήριξη: 2.030-2.050 μονάδες (ΚΜΟ 200 ημερών και σημαντικό αναφορικό επίπεδο βάσει του προηγούμενου ανοδικού κύκλου). Σπάσιμο του ΚΜΟ 200 θα αποτελούσε ισχυρό πτωτικό σήμα.

Άμεση αντίσταση: 2.150-2.170 μονάδες (υψηλά σημερινής συνεδρίασης, ζώνη που επανειλημμένα προκάλεσε σήματα πώλησης τις τελευταίες δέκα συνεδριάσεις). Ανάκτηση και σταθεροποίηση πάνω από τα 2.170 θα επανέφερε αισιόδοξες προοπτικές.

Ισχυρή αντίσταση: 2.220-2.260 μονάδες — η ζώνη από την οποία ξεκίνησε η μεγάλη πτώση του Μαρτίου. Επιστροφή εκεί θα αλλάξει τη ψυχολογία της αγοράς.

Τραπεζικός δείκτης (ΔΤΡ) — Η αχίλλειος πτέρνα

Ο τραπεζικός δείκτης παραμένει ο «αδύναμος κρίκος» της ελληνικής αγοράς. Αφού κατέγραψε σωρευτικές απώλειες άνω του -9% εντός Μαρτίου — έναντι -7,8% περίπου για τον πανευρωπαϊκό δείκτη τραπεζών Stoxx Banks — η σημερινή απόπειρα ανάκαμψης (+3,1% ενδοσυνεδριακά) αποδείχθηκε πρόωρη. Ο ΔΤΡ εκτιμάται ότι έκλεισε στα ~2.300 μονάδες, λίγο χαμηλότερα από το κλείσιμο της Παρασκευής 13/3 στις 2.313,19 μονάδες, με συρρίκνωση του bounce στο τελευταίο ημίχρονο της συνεδρίασης.

Τεχνικά, ο ΔΤΡ βρίσκεται κοντά σε σημαντική ζώνη στήριξης 2.270-2.300 μονάδων. Επιτυχής διαφύλαξη αυτής της ζώνης θα ενίσχυε τις πιθανότητες ανάκαμψης στα επόμενα session. Ωστόσο, νέα απώλεια των 2.270 θα αποτελούσε αρνητικό σήμα για την ευρύτερη εικόνα της αγοράς, δεδομένης της σημαντικής στάθμισης των τραπεζών στον ΓΔ.

Διεθνές Φόντο

Ευρώπη — Ήπια άνοδος εν αναμονή

Οι ευρωπαϊκές αγορές ήταν κατά τη διάρκεια της ελληνικής συνεδρίασης σε ήπιο ανοδικό τόνο. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κατέγραφε κέρδη 0,46% στις 605,22 μονάδες στο μεσημέρι, ενώ οι ευρωπαϊκές αγορές αντλούσαν στήριξη από την αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου μετά τις πρώτες ανησυχίες για τα Στενά του Ορμούζ. Το Brent παρέμεινε, ωστόσο, πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, με νέες αναφορές για επιθέσεις στα ΗΑΕ να αποτρέπουν μεγαλύτερη χαλάρωση της αγοράς ενέργειας.

Στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συζήτησης βρέθηκαν επίσης η απόφαση της ΕΚΤ και η στάση της Λαγκάρντ απέναντι στις πληθωριστικές πιέσεις ενέργειας. Αρκετοί αναλυτές ανέμεναν σχετικά επιθετικό τόνο από την ΕΚΤ, προκειμένου να διατηρηθούν υπό έλεγχο οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό εν μέσω του ενεργειακού κραδασμού. Η αβεβαιότητα για το ενεργειακό κόστος παραμένει ο βασικός κίνδυνος για την ευρωζώνη.

Fed — Η μεγάλη αγωνία: dot plot και hawkish pause

Η σκιά της Fed κάλυψε ολόκληρη τη συνεδρίαση. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα ανακοινώνει σήμερα, 18 Μαρτίου, την απόφασή της στις 21:00 ώρα Αθηνών (14:00 ΕΤ), ακολουθούμενη από τη συνέντευξη Τύπου του Πάουελ στις 21:30. Οι αγορές αποτιμούσαν πάνω από 92% πιθανότητα διατήρησης των επιτοκίων στο 3,50%-3,75%, ύστερα από τρεις διαδοχικές μειώσεις στο τελευταίο τρίμηνο του 2025.

Η πραγματική αγωνία εστιαζόταν στο λεγόμενο dot plot — το διάγραμμα εκτιμήσεων των μελών της FOMC για την πορεία των επιτοκίων. Το dot plot Δεκεμβρίου 2025 προέβλεπε μία μείωση 25 μ.β. για το 2026. Ένδειξη μηδενικών μειώσεων ή μεταστροφή προς hawkish κατεύθυνση θα ήταν ο «σκύλος» που τρόμαξε τους επενδυτές — ιδίως με φόντο το ενεργειακό σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν και τη διαταραχή στα Στενά του Ορμούζ που ωθεί το πετρέλαιο κοντά ή και πάνω από τα 100 δολάρια.

Η Fed αντιμετωπίζει ένα επί της ουσίας stagflationary δίλημμα: από τη μία η εξασθένιση ανάπτυξης (ΑΕΠ Q4 2025 στο 0,7%, αρνητικά στοιχεία απασχόλησης Φεβρουαρίου, χαμηλές λιανικές πωλήσεις) πιέζει προς χαλάρωση, ενώ από την άλλη ο δείκτης core PCE στο 3,1% ετησίως και το ενεργειακό σοκ εγείρουν ανησυχίες για αναζωπύρωση του πληθωρισμού. Ο Πάουελ, που βρίσκεται στις τελευταίες συνεδριάσεις του πριν τη λήξη της θητείας του τον Μάιο, αναμενόταν να επικαλεστεί αβεβαιότητα και data dependency, χωρίς να δεσμεύσει το Συμβούλιο σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Ο Kevin Warsh, ο ορισθείς διάδοχος, θεωρείται ιστορικά πιο hawkish από τον Πάουελ — στοιχείο που προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο αβεβαιότητας στις αγορές, καθώς επιχειρούν να αποτιμήσουν τη νέα γενιά ηγεσίας στην Fed.

Μέση Ανατολή — Ο αόρατος παράγοντας

Η συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή παραμένει το υπόβαθρο κάθε κίνησης. Η επιβεβαίωση του θανάτου του επικεφαλής του Ανώτατου Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, από το ιρανικό κρατικό πρακτορείο, ενίσχυσε επιφυλακτικότητα σχετικά με τον κίνδυνο κλιμάκωσης. Τα Στενά του Ορμούζ, μέσα από τα οποία διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, εξακολουθούν να λειτουργούν υπό αβεβαιότητα. Η διπλωματία βρίσκεται σε εξέλιξη — το Νέο Δελχί επικοινώνησε με την Τεχεράνη, ενώ τα ΗΑΕ εξετάζουν στρατιωτική εμπλοκή — στοιχεία που συντηρούν τη μεταβλητότητα.

Γνώμες Ειδικών

Eurobank Equities: Η χρηματιστηριακή εταιρεία διατηρεί εκτίμηση για άνοδο του Γενικού Δείκτη κατά 16% εντός του 2026, τονίζοντας πως οι ελληνικές μετοχές παραμένουν σε discount έναντι Ευρώπης με P/E 10,4x και μερισματική απόδοση 4,5%. Τηρεί θέση overweight στις τράπεζες, ιδίως για το πρώτο εξάμηνο, αναγνωρίζοντας τον ισχυρό συνδυασμό αποτιμήσεων και προοπτικών κερδοφορίας.

Bank of America: Εξακολουθεί να κατατάσσει το Χρηματιστήριο Αθηνών στις πιο ελκυστικές αγορές της EEMEA (Ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή & Αφρική), αναγνωρίζοντας τον ισχυρό συνδυασμό αποτιμήσεων, μερισματικών αποδόσεων και προοπτικών κερδοφορίας παρά το εχθρικό μακροοικονομικό περιβάλλον.

AXIA – Alpha Finance: Εκτιμά πως η επίδραση του πολέμου στο ΧΑ παραμένει, προς το παρόν, περιορισμένη, αλλά προειδοποιεί πως η διάρκεια της σύγκρουσης θα καθορίσει άμεσα τον αντίκτυπο. Η αβεβαιότητα για την πορεία της ενεργειακής κρίσης αποτελεί τον κύριο παράγοντα επαναξιολόγησης των τιμών-στόχων.

Beta Χρηματιστηριακή: Επισημαίνει πως η εσωτερική αντίδραση της ελληνικής αγοράς εδράζεται στη βελτίωση του διεθνούς κλίματος και στα τεχνικά υπερπουλημένα επίπεδα των τραπεζικών μετοχών μετά τη διόρθωση του Μαρτίου. Ωστόσο, τα εταιρικά αποτελέσματα θα κρίνουν τον βηματισμό της αγοράς τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα, ενώ η μεταβλητότητα αναμένεται να παραμείνει αυξημένη.

Euroxx (Μπουλουγούρης): Εκτιμά ότι θα συνεχιστεί η υπεραπόδοση των ελληνικών τραπεζών σε βάθος χρόνου, παρά την προσωρινή υποχώρηση στον Μάρτιο. Η απόκλιση ΔΤΡ (-9% εντός Μαρτίου) έναντι Stoxx Banks (-7,8%) αποτελεί αποκλειστικό προϊόν της γεωπολιτικής αβεβαιότητας, όχι θεμελιωδών αλλαγών. Ο ΔΤΡ κινείται εξακολουθεί ευάλωτος στη διεθνή μεταβλητότητα.

Morgan Stanley (Katy Huberty, Global Director of Research): Σε διεθνές επίπεδο, αναφέρει ότι «το κλείσιμο του Ορμούζ μετατρέπει μια ναυτιλιακή διαταραχή σε πραγματική παγκόσμια απώλεια εφοδιασμού, καθώς η αποθήκευση στην περιοχή γεμίζει και αυξάνονται οι περιορισμοί ανάντη παραγωγής». Αυτό συνεπάγεται μακροπρόθεσμες πληθωριστικές πιέσεις.