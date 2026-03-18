Ο-Πεζεσκιάν-επιβεβαίωσε-τον-θάνατο-του-υπουργού-Πληροφοριών-του-Ιράν,-Εσμαήλ-Χατίμπ

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, επιβεβαίωσε με ανάρτησή του στο Χ ότι ο υπουργός Πληροφοριών, Εσμαήλ Χατίμπ, σκοτώθηκε, μαζί με άλλα ανώτερα στελέχη του καθεστώτος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μεταξύ των νεκρών συγκαταλέγονται, επίσης, ο Αλί Λαριτζανί και ο Αζίζ Νασιρζαντέχ, καθώς και μέλη των οικογενειών τους και συνεργάτες τους.

ترور ناجوانمردانه همکاران عزیزم اسماعیل خطیب، علی لاریجانی و عزیز نصیرزاده در کنار بعضی از اعضای خانواده و تیم همراهشان داغدارمان کرد.

شهادت دو عضو کابینه و دبیر شعام و سرداران نظامی و بسیجی را به مردم بزرگ ایران تسلیت می‌گویم. مطمئنم راهشان محکم‌تر از قبل ادامه خواهد داشت. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 18, 2026

«Η δειλή δολοφονία των αγαπημένων μου συναδέλφων Εσμαΐλ Χατίμπ, Αλί Λαριτζανί και Αζίζ Νασιρζαντέχ… μας έχει βυθίσει στο πένθος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πεζεσκιάν στην ανάρτησή του.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ιρανού προέδρου:

«Η δειλή δολοφονία των αγαπητών μου συναδέλφων Ισμαήλ Χατίμπ, Αλί Λαριτζάνι και Αζίζ Νασιρζάντε, καθώς και ορισμένων μελών των οικογενειών τους και της συνοδευτικής τους ομάδας, μας έχει βυθίσει σε βαθύ πένθος.

Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στον υπέροχο λαό του Ιράν για το μαρτύριο δύο μελών του υπουργικού συμβουλίου, του γραμματέα της Σούρα, καθώς και των στρατιωτικών διοικητών και των διοικητών της Μπασίτζ.

Είμαι βέβαιος ότι ο αγώνας τους θα συνεχιστεί με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα από πριν».

Η ανακοίνωση των IDF

Νωρίτερα σήμερα οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) είχαν ανακοινώσει σε ανάρτησή τους στο Χ πως ο υπουργός Πληροφοριών, Εσμαήλ Χατίμπ, σκοτώθηκε μετά από επίθεση στην Τεχεράνη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των IDF για τον θάνατο του υπουργού Πληροφοριών του Ιράν:

«Σε μια ακριβή αεροπορική επιδρομή υπό την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Πληροφοριών στην Τεχεράνη, ο υπουργός Πληροφοριών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος, Ισμαήλ Χατίμπ, εξουδετερώθηκε εν μία νυκτί» αναφέρεται στην ανακοίνωση των IDF.

«Ο Χατίμπ διορίστηκε Υπουργός Πληροφοριών από τον Αλί Χαμενεΐ το 2021. Στο πλαίσιο της θέσης του, ο Χατίμπ ήταν επικεφαλής του Ιρανικού Υπουργείου Πληροφοριών – του κεντρικού φορέα πληροφοριών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος, το οποίο αποτελεί έναν από τους κύριους μηχανισμούς καταστολής και τρομοκρατίας του καθεστώτος.

Το υπουργείο διαθέτει προηγμένες δυνατότητες πληροφοριών και χρησιμεύει ως κεντρικός βραχίονας στην εποπτεία, την κατασκοπεία και την εκτέλεση μυστικών επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο και κατά του Κράτους του Ισραήλ και ιδιαίτερα κατά των Ιρανών πολιτών.

Ως Υπουργός Πληροφοριών, ο Χατίμπ έπαιξε σημαντικό ρόλο στην καθοδήγηση των συλλήψεων και των δολοφονιών διαδηλωτών και στη διαμόρφωση της κατάστασης κατά τη διάρκεια των πρόσφατων εσωτερικών διαδηλώσεων στο Ιράν.

Ομοίως, ενήργησε εναντίον Ιρανών πολιτών στο πλαίσιο των διαδηλώσεων για τη χιτζάμπ το 2022-2023».