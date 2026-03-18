Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν «φρενάρει» τα deals – Οι προσδοκίες για το 2026

Καμία στασιμότητα στις συζητήσεις για εξαγορές και συγχωνεύσεις στην Ελλάδα μέχρι στιγμής λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ποιοι κλάδοι κυριαρχούν στα deals. Τι δείχνει μελέτη της PWC.

Δεν έχει βάλει ακόμη «φρένο» στην υλοποίηση κρίσιμων επιχειρηματικών deals στην ελληνική αγορά η γενικευμένη κρίση της Μέσης Ανατολής, παρά το γεγονός ότι υπάρχει διάχυτη αβεβαιότητα για την επόμενη μέρα.

«Δεν έχουμε δει καμία στασιμότητα στις συζητήσεις για κάποια συναλλαγή. Υπάρχει ανησυχία αλλά καμία εξαγορά και καμία συγχώνευση δεν έχει ακυρωθεί, όπως είχαμε δει σε παλαιότερους κύκλους κρίσεων. Δεν ξέρουμε βέβαια τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Αυτό θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια του πολέμου», εξήγησαν ο Θανάσης Πανόπουλος, Partner, Deals & Strategy Leader της PwC Ελλάδας και ο Γιώργος Μακρυπίδης, Partner, Head of Deals της PwC Ελλάδας, παρουσιάζοντας χθες στους εκπροσώπους του Τύπου τη μελέτη «Εξαγορές και Συγχωνεύσεις επιχειρήσεων στην Ελλάδα το 2025».

«Η ελληνική οικονομία είναι μια οικονομία ‘ελαφριά’. Είναι μια οικονομία μη βαριάς βιομηχανίας, υπηρεσιών και κατανάλωσης. Συνήθως, αυτές οι οικονομίες δεν χτυπιούνται πρώτες, αλλά εάν η κρίση είναι μακρά και παρατεταμένη, τότε θα χτυπηθούν όλοι», τόνισαν οι ίδιοι.

Η δυναμική του 2026

Με συναλλαγές που ξεπερνούν τα 7 δισ. ευρώ να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, η αγορά εξαγορών και συγχωνεύσεων εισέρχεται δυναμικά στο 2026, αν και δύσκολα θα επαναλάβει το ιστορικό ρεκόρ του 2025.

Κατά τη διάρκεια της περυσινής χρονιάς, καταγράφηκαν συνολικά 181 deals συνολικής αξίας 23,8 δισ. ευρώ, ενώ τα mega deals – ήτοι συναλλαγές άνω του 1 δισ. ευρώ – γίνονται η νέα τάση στο χώρο, καθώς θεωρούνται πλέον κανονικότητα.

Όπως επιβεβαιώνεται, η Ελλάδα εξακολουθεί να προσελκύει ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, με τη δραστηριότητα να στηρίζεται τόσο σε ξένα κεφάλαια που εισέρχονται στη χώρα όσο και σε ελληνικές επιχειρήσεις που επανέρχονται σε κινήσεις εκτός συνόρων.

Σύμφωνα δε με τα στελέχη της PwC, σε πρόσφατη διαδικασία διερεύνησης ενδιαφέροντος, επτά στους οκτώ υποψήφιους επενδυτές ήταν στρατηγικοί και ζήτησαν να εξετάσουν σε βάθος την εταιρεία, ένδειξη της αυξανόμενης εμπιστοσύνης και της διάθεσης για πιο μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις.

Κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση της αγοράς αναμένεται να διαδραματίσουν και τα private equity, τα οποία ενισχύουν σταδιακά την παρουσία τους. Το 2025 αντιστοιχούσαν στο 16% της συνολικής αξίας των συναλλαγών στην Ελλάδα, έναντι περίπου 57% διεθνώς.

Την ίδια στιγμή, η αυξανόμενη διάθεση για επιχειρηματικές συμφωνίες συνδέεται και με τη μεταστροφή των οικογενειακών επιχειρήσεων, καθώς, όπως τονίστηκε, «παλαιότερα η συζήτηση ήταν ταμπού, πλέον όμως έχει ανοίξει και οι αποφάσεις λαμβάνονται πιο εύκολα». Στο περιβάλλον αυτό εντείνεται και η τάση συγκέντρωσης, με τους μεγαλύτερους ομίλους να απορροφούν μικρότερους και να δημιουργούνται ισχυρότερα επιχειρηματικά σχήματα. «Οι μεγάλοι αγοράζουν τους μικρούς και δημιουργούνται μεγάλοι πρωταθλητές», ανέφεραν χαρακτηριστικά τα στελέχη της PwC.

Για το 2026 η κινητικότητα αναμένεται να επικεντρωθεί κυρίως στον τραπεζικό και ασφαλιστικό κλάδο, στην ενέργεια και τις ΑΠΕ, καθώς και στα τρόφιμα και ποτά, όπου το ενδιαφέρον των επενδυτών παραμένει ζωηρό.

Για τον δε κλάδο των τροφίμων και ποτών, το 2025 αποτέλεσε την πιο ενεργή χρονιά της τελευταίας πενταετίας στον κλάδο, όσον αφορά τον αριθμό των συναλλαγών, ενώ σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον παρατηρείται στους υπο-κλάδους της αρτοποιίας, των ποτών και των γαλακτοκομικών. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 19 συναλλαγές με το 42% της αξίας τους να προέρχεται από Private Equity.

Ταυτόχρονα, αυξημένη δραστηριότητα καταγράφεται στην τεχνολογία και τις υποδομές, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και κύμα συγκέντρωσης σε μεταφορές και βιομηχανία, με την πορεία της αγοράς να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις διεθνείς εξελίξεις και τις συνθήκες χρηματοδότησης.

Τα deals που έχουν γίνει γνωστά έως τώρα

Σύμφωνα με τη μελέτη της PwC, το 2026 καταγράφονται υπογεγραμμένες ή ορατές συναλλαγές περίπου 7 δισ. ευρώ ως εξής:

-Στον κλάδο τροφίμων και ποτών αναμένεται το mega deal της Coca‑Cola HBC με την εξαγορά του 75% της Coca‑Cola Beverages Africa, σε μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς συναλλαγές του κλάδο. Στον χώρο των έτοιμων γευμάτων, η Ambrosia S.A., τον Φεβρουάριο του 2026 ολοκλήρωσε την εξαγορά του 70% της 3P Salads S.A, ενώ το private equity fund EOS Capital Partners απέκτησε στις αρχές της χρονιάς πλειοψηφικό ποσοστό στην εταιρεία Φάρμα Κουκάκη. Επιπλέον σε διαδικασία εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης βρίσκεται η Avramar χωρίς ακόμα να έχει οριστικοποιηθεί ο αγοραστής.

-Στις μεταφορές και τα logistics, σε εξέλιξη βρίσκεται η απόκτηση του υπολοίπου 80% της ACS από τον όμιλο Quest, με τίμημα που προσεγγίζει τα 296 εκατ. ευρώ, ενώ προχωρούν και συναλλαγές όπως η εξαγορά της Med Frigo από τον όμιλο Streem. Παράλληλα, κινήσεις καταγράφονται και στον χώρο της διανομής, με την απόκτηση ποσοστού στην Kontzoglou Bros Distribution Network από τη Μασούτης.

-Η Δ. Μασούτης πρωταγωνιστεί και στον κλάδο του λιανικού εμπορίου όπου στα τέλη Απριλίου ολοκληρώνεται η εξαγορά της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός. Στον ίδιο κλάδο η Dental Holdings βρίσκεται σε διαδικασία απόκτησης του 100% του Memodent Group.

-Στον κλάδο της ψυχαγωγίας, ο ΟΠΑΠ αναμένεται να αποκτήσει ποσοστό 15,5% της Stoiximan, διευρύνοντας περαιτέρω την παρουσία του στην αγορά online betting, ενώ η PE SUB Holdings LLC αναμένεται να αποκτήσει το 34,4% της Intralot S.A.

-Μεγάλη κινητικότητα καταγράφεται και στη βιομηχανία, με σειρά συναλλαγών εντός και εκτός συνόρων. Στις 7 Ιανουαρίου 2026 ολοκληρώθηκε η εξαγορά ποσοστού 9,8% της Exosens S.A. από την Theon International Plc, με πωλητή το HLD Group, σε συναλλαγή αξίας 268,7 εκατ. ευρώ, ενώ λίγες ημέρες αργότερα ακολούθησε η εξαγορά της Kappa Optronics GmbH έναντι 69,9 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η Kyklos Holdings S.A. απέκτησε ποσοστό 5,7% της Akritas S.A. Στο ίδιο διάστημα, η Titan S.A. ολοκλήρωσε την εξαγορά του 100% της Vracs de l’Estuaire S.A.S., καθώς και την απόκτηση της Traçim Çimento στην Τουρκία, ενώ η Titan America S.A. αναμένεται να ολοκληρώσει την εξαγορά του 100% της Keystone Cement Co. σε συναλλαγή ύψους 266,6 εκατ. ευρώ.