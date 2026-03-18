Παράθυρο-για-επιστροφή-του-fuel-pass-από-Πιερρακάκη

Παράλληλα, δεν απέκλεισε να έρθει μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, μόνο εάν υπάρξει ευρωπαϊκή συντονισμένη προσπάθεια.

Ανοιχτό παράθυρο για την επιστροφή του του Fuel Pass άφησε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο Mega.

Εξωδικαστικός: Νέα ρύθμιση για προστασία της πρώτης κατοικίας – Τι προβλέπει

Ωστόσο, διευκρίνισε πως«Εγώ θα πω ότι δεν είμαστε ακόμα εκεί. Γιατί; Γιατί πρέπει να παρατηρήσουμε τη διάρκεια και το βάθος της κρίσης. Ήδη είμαστε, τέταρτη μέρα τώρα, το πετρέλαιο είναι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Θα χρειαστούμε αρκετές ακόμη ημέρες για να μπορέσουμε να πούμε…». Πάντως, ανέφερε πως πρόκειται για ένα μέτρο «το οποίο έρχεται να στηρίξει τους πιο ευάλωτους, εκείνους που το έχουν περισσότερο ανάγκη».

Παράλληλα, δεν απέκλεισε να έρθει μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, μόνο εάν υπάρξει ευρωπαϊκή συντονισμένη προσπάθεια, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές συνέπειες από τον πόλεμο, ο οποίος διεξάγεται στη Μέση Ανατολή.

Αναφορικά με τον ΕΦΚ, ο κ. Πιερρακάκης επισήμανε: «Ο Πρωθυπουργός ανέφερε τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ως ένα παράδειγμα μέτρου το οποίο θα προκύψει στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής και συντονισμένης προσπάθειας. Δηλαδή, να το πω κάθετα, αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο χωρίς ευρωπαϊκές ευελιξίες, δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί. Χωρίς ευρωπαϊκές ευελιξίες, όμως, μπορούμε να κάνουμε άλλα μέτρα. Όπως, π.χ, εκείνα τα οποία κάναμε το 2022, να το πω ευθέως, τα πιο στοχευμένα».

Όπως σημείωσε, υπάρχουν τρία ήδη παρεμβάσεων: «Αυτό που θα σας πω είναι ότι μιλάμε για τρία είδη παρεμβάσεων. Κοιτάζεις τα στοχευμένα μέτρα τα οποία αφορούν το κάθε νοικοκυριό. Κοιτάζεις μέτρα όπως αυτά τα οποία υπονοεί αυτή σας η ερώτηση. Είναι το λεγόμενο pass-through στον πληθωρισμό. Δηλαδή, αυξάνεται, για παράδειγμα το κόστος ενέργειας και αυτό φτάνει στα λιπάσματα, φτάνει στα άλλα προϊόντα και έχει συνολική πληθωριστική επίπτωση στην οικονομία. Και υπάρχει και η διάσταση η ευρωπαϊκή του να πάμε πλέον να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι με έναν ευρύτερο ευρωπαϊκό συντονισμό, εάν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Είναι αυτή η τριπλέτα, να το πω έτσι. Αυτή τη στιγμή είμαστε πάνω από το πρόβλημα στο να δούμε πόσο θα διαρκέσει και πόσο βαθύ θα είναι. Αν μου λέγατε να αναφέρω δύο στοιχεία τα οποία για μένα είναι καθοριστικά, αυτά θα ήταν τα εξής: Το πρώτο είναι καθ’ αυτά τα Στενά του Ορμούζ, το αναφέρετε συχνά, σας έχω ακούσει να το λέτε και ο ίδιος. Η βασική μεταβλητή είναι το για πόσο καιρό θα είναι κλειστά τα Στενά».

Αναφορικά με το πώς βίωσε τη στιγμή ανάληψης της προεδρίας του Eurogroup, ο ΥΠΕΘΟ ανέφερε ότι η συγκίνηση ήταν μεγάλη και συμπύκνωνε όλη την εθνική εμπειρία των τελευταίων ετών, όσα πέρασε ο ελληνικός λαός. Τόνισε ότι πρόκειται αφενός για μεγάλη τιμή και συγκίνηση, αφετέρου όμως και για τεράστια ευθύνη. Όπως σημείωσε, αυτή η ευθύνη δεν είναι αφηρημένη, αλλά προσωποποιείται σε κάθε Ελληνίδα, σε κάθε Έλληνα και σε κάθε οικογένεια, ως αποτέλεσμα μιας συλλογικής και μακρόχρονης προσπάθειας. Υπογράμμισε ότι η χώρα δοκιμάστηκε σκληρά, αλλά κατάφερε να σταθεί ξανά όρθια.

Πρόσθεσε, τέλος, ότι λόγω του ρόλου του, η ευθύνη αυτή δεν αφορά πλέον μόνο τους Έλληνες πολίτες, αλλά επεκτείνεται και σε κάθε Ευρωπαίο. Επισήμανε ότι πολλές αναγκαίες αποφάσεις καθυστέρησαν σημαντικά τα προηγούμενα χρόνια και ότι πλέον έχει έρθει η στιγμή να ληφθούν, με ταχύτητα και αποφασιστικότητα.