Προσεκτική… ηρεμία στο ΧΑ με επιλεκτικές τοποθετήσεις – Τι δίνει τον τόνο

Το ΧΑ χθες (17/3) κινήθηκε μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένης νευρικότητας, με τον Γενικό Δείκτη να εναλλάσσει πρόσημα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, καθώς οι επενδυτές διατηρούν επιφυλακτική στάση απέναντι στις γεωπολιτικές εξελίξεις και την πορεία των ενεργειακών τιμών.

Το πετρέλαιο τύπου Brent παρέμεινε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η επανέναρξη της διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ δεν στάθηκε ικανή να οδηγήσει σε ουσιαστική αποκλιμάκωση του risk premium. Σε αυτό το πλαίσιο, στοχευμένες τοποθετήσεις στους κλάδους ενέργειας και τουρισμού λειτούργησαν αντισταθμιστικά στην αδυναμία των τραπεζικών μετοχών, επιτρέποντας τελικά στην αγορά να κλείσει με θετικό πρόσημο, παρά τη μεταβλητότητα.

Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις 2.143,17 μονάδες με άνοδο 0,24%, ο τραπεζικός δείκτης στις 2.332,45 μονάδες (+0,74%) και ο FTSE 25 στις 5.435,01 μονάδες (+0,26%), με τον ημερήσιο τζίρο να φτάνει τα 230 εκατ. ευρώ.

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η JP Morgan υποβάθμισε την ελληνική αγορά σε neutral, επικαλούμενη αυξημένους ενεργειακούς και γεωπολιτικούς κινδύνους, ενώ παράλληλα σημειώθηκε επανεκκίνηση των εμπορικών συνομιλιών μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ με πρόβλεψη για πλαφόν 15% στους δασμούς. Η Goldman Sachs προειδοποίησε για ισχυρό σοκ στα προϊόντα διύλισης, με το jet fuel να ξεπερνά τα 200 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, υπογράμμισε την αβεβαιότητα σχετικά με τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Σε επίπεδο εταιρικών εξελίξεων, η Optima Bank μέσω της Euroxx υπέβαλε μη δεσμευτική προσφορά για την απόκτηση έως και 80,84%, εισερχόμενη σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις, ενώ η CrediaBank προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 300 εκατ. ευρώ από τις 30 Μαρτίου με συμμετοχή ξένων επενδυτών και family offices.

Η ΔΕΗ αναδεικνύεται ως κορυφαία επιλογή από την Optima, με εκτιμήσεις για EBITDA άνω των 2 δισ. ευρώ το 2025 και μέρισμα 0,60 ευρώ ανά μετοχή, ενώ για τη Eurobank η Jefferies θέτει τιμή-στόχο τα 5 ευρώ.

Στη Metlen καταγράφηκε short θέση 1,95% στο Λονδίνο, κυρίως στο πλαίσιο στρατηγικών relative value, ενώ η Real Consulting προχωρά σε αύξηση κεφαλαίου 3,68 εκατ. ευρώ μέσω εισφοράς της OTS.

Στο διεθνές περιβάλλον, οι αγορές της Ασίας εμφάνισαν μικτή εικόνα, ενώ σε Ευρώπη και ΗΠΑ επικράτησε διάθεση αντίδρασης με ήπια κέρδη ενόψει των αποφάσεων της Fed. Το πετρέλαιο κατέγραψε άνοδο περίπου 2%, με το Brent να κινείται στην περιοχή των 102–103 δολαρίων και το WTI κοντά στα 96 δολάρια, ενισχυόμενο από τη σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν και τις δηλώσεις Τραμπ για το ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με το -, τα ασιατικά διυλιστήρια στρέφονται σε προμήθειες από ΗΠΑ, Αφρική και Βόρεια Θάλασσα, πληρώνοντας υψηλά premiums λόγω των διαταραχών στη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Στον τεχνολογικό τομέα, η Nvidia παραμένει στο επίκεντρο, με τον Jensen Huang να εκτιμά ότι τα έσοδα από chips τεχνητής νοημοσύνης θα φτάσουν το 1 τρισ. δολάρια μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, ενισχυμένα από την ευρεία υιοθέτηση εργαλείων όπως Claude Code και OpenClaw. Θετικό ήταν το κλίμα και για τις ασιατικές αυτοκινητοβιομηχανίες, με σημαντικά κέρδη για εταιρείες όπως η SK Hynix, η Samsung και η Geely, λόγω συνεργασιών με τη Nvidia.

Σε επίπεδο νομισματικής πολιτικής, η κεντρική τράπεζα της Αυστραλίας (RBA) προχώρησε σε δεύτερη αύξηση επιτοκίων μέσα σε δύο μήνες, ανεβάζοντας το βασικό επιτόκιο στο 4,1%, λόγω πληθωριστικών πιέσεων που απορρέουν από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Στην Ιαπωνία, το υπουργείο Οικονομικών προειδοποίησε ότι οι κινήσεις του γεν δεν αντικατοπτρίζουν τα θεμελιώδη μεγέθη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης, ενώ η Τράπεζα της Ιαπωνίας σημείωσε ότι ο υποκείμενος πληθωρισμός κινείται προς τον στόχο του 2%.

Στην Ευρώπη, ο δείκτης επενδυτικού κλίματος ZEW στη Γερμανία κατέρρευσε στις -0,5 μονάδες από 58,3, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση από τον Φεβρουάριο του 2022, ενώ η Deutsche Bank προειδοποίησε για μείωση των εσόδων από trading στο πρώτο τρίμηνο του 2026.

Στις ΗΠΑ, οι εκκρεμείς πωλήσεις κατοικιών αυξήθηκαν κατά 1,5% τον Φεβρουάριο, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις, ενώ η Moody’s εκτιμά ότι η σύγκρουση με το Ιράν αυξάνει την πιθανότητα ύφεσης στο 49% εντός των επόμενων 12 μηνών.

Στις αγορές εμπορευμάτων, ο χρυσός κινείται κοντά στα 5.000 δολάρια, προσπαθώντας να επανέλθει πάνω από το επίπεδο αυτό, ενώ το ασήμι υποχωρεί στα 79,4 δολάρια. Το φυσικό αέριο (TTF) διαμορφώνεται στα 51,6 ευρώ/MWh, παραμένοντας ευμετάβλητο λόγω επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές. Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις διαμορφώνονται στο 4,19% για τις ΗΠΑ, 2,90% για τη Γερμανία, 3,55% για τη Γαλλία και 3,67% για την Ελλάδα, ενώ το ευρώ ενισχύεται ήπια έναντι του δολαρίου στο 1,152.

Το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται στις επικείμενες συνεδριάσεις των κεντρικών τραπεζών, με τη Fed στις 18 Μαρτίου και τις ΕΚΤ και BoE στις 19 Μαρτίου, όπου αναμένεται διατήρηση της νομισματικής πολιτικής.

Παράλληλα, συνεχίζεται η ροή εταιρικών αποτελεσμάτων για το 2025, με ανακοινώσεις από εταιρείες όπως ΟΤΟΕΛ, ΔΕΗ, TITC, ΛΑΒΙ και ΜΟΤΟ, ενώ ακολουθούν σημαντικές αξιολογήσεις της ελληνικής οικονομίας από τους οίκους Scope στις 20 Μαρτίου, S&P στις 24 Απριλίου και Fitch στις 8 Μαΐου.

Με βάση τα παραπάνω, η Κύκλος Χρηματιστηριακή εκτιμά ότι το κλίμα στις αγορές παραμένει ήρεμο, αλλά προσεκτικό, με τους επενδυτές να κινούνται επιλεκτικά και χωρίς υπερβολές. Σύμφωνα με τους αναλυτές της Κύκλος, η κατεύθυνση του μήνα θα διαμορφωθεί από τα επερχόμενα γεγονότα, όπως οι αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών, το rebalancing της 20/3 και η αναθεώρηση του MSCI στο τέλος του μήνα.