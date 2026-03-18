Σε-αρνητικό-έδαφος-οι-ευρωαγορές:-Στο-επίκεντρο-ο-πόλεμος-στο-Ιράν-και-οι-αποφάσεις-της-fed

Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν πτωτικά την Τετάρτη, καθώς οι επιπτώσεις της κρίσης στον πόλεμο στο Ιράν βρέθηκαν στο επίκεντρο, ενόψει της επόμενης απόφασης νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με πτώση 0,7% στις 598.25 μονάδες, αντιστρέφοντας τα προηγούμενα κέρδη, με τους περισσότερους κλάδους και όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια να κλείνουν σε αρνητικό έδαφος.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX υποχώρησε 0,86% στις 23,527.63 μονάδες, ενώ και ο βρετανικός FTSE έκλεισε με πτώση 0,98% στις 10,301.15 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο γαλλικός CAC σημείωσε πιο ήπιες απώλειες 0,06% στις 7,969.88 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ιταλικός MIB έχασε 0,33% στις 44,741.34 μονάδες. Στον αντίποδα, ο ισπανικός IBEX σημείωσε μικρή άνοδο 0,28% στις 17,297.80 μονάδες.

Στον εταιρικό τομέα, οι μετοχές της βρετανικής εταιρείας Diploma -διανομέας τεχνικών συνδετικών υλικών για τους κλάδους αεροδιαστημικής, βιοεπιστημών και motorsport- ενισχύθηκαν κατά 17,8%, φτάνοντας σε νέο υψηλό 52 εβδομάδων. Η άνοδος αυτή ήρθε μετά την ανακοίνωση της εταιρείας για σημαντική αναβάθμιση των εκτιμήσεών της για το σύνολο του έτους. Η Diploma πλέον αναμένει οργανική αύξηση εσόδων 9%, από 6% προηγουμένως, με το μέσο όρο των αναλυτών για τα λειτουργικά κέρδη να αυξάνεται κατά 13%.

Οι μετοχές της εταιρείας τεχνολογίας Softcat, μέλος του FTSE 250, έκλεισαν με άνοδο 9,2% μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του εξαμήνου, χαρακτηρίζοντάς τα «εξαιρετικά», ενώ αναβάθμισαν τις εκτιμήσεις τους για το σύνολο της χρονιάς.

Η Softcat αναμένει πλέον υψηλής μονοψήφιας αύξησης των υποκείμενων λειτουργικών κερδών, από προηγούμενη πρόβλεψη για χαμηλής μονοψήφιας αύξησης κέρδη. Τα υποκείμενα λειτουργικά κέρδη για τους έξι μήνες έως τις 31 Ιανουαρίου αυξήθηκαν κατά 27,3% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, κάτι που η εταιρεία απέδωσε στην «επιτυχή εκτέλεση και στρατηγική πρόοδο».

Υπενθυμίζεται ότι οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν την Τετάρτη, με το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, να διαμορφώνεται στα 108,41 δολάρια ανά βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 4,8%. Η τιμή του αμερικανικού West Texas Intermediate έφτασε τα 97,97 δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 1,8%.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Τραμπ επέκρινε αυτήν την εβδομάδα τους συμμάχους του NATO για την άρνησή τους να βοηθήσουν στην προστασία των πλοίων που διασχίζουν τα Στενά του Χορμούζ, αλλά σε ανάρτηση στο Truth Social την Τρίτη τόνισε ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται βοήθεια.

Οι επενδυτές στρέφουν τώρα την προσοχή τους στην απόφαση της Fed για τα επιτόκια, η οποία αναμένεται αργότερα την Τετάρτη. Η αγορά αναμένει ότι η ομοσπονδιακή τράπεζα θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στο εύρος 3,5% – 3,75%. Οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν τυχόν καθοδήγηση από τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, σχετικά με το αν οι τιμές του πετρελαίου θα επηρεάσουν τις μελλοντικές αποφάσεις νομισματικής πολιτικής.

Σημειώνεται ότι ο δείκτης παραγωγών των ΗΠΑ (Producer Price Index – PPI), που καταγράφει τον πληθωρισμό σε επίπεδο χονδρικής, παρουσίασε απροσδόκητη αύξηση τον Φεβρουάριο, ανερχόμενος 0,7% σε μηνιαία βάση, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις για αύξηση 0,3%.

Οι αποδόσεις των βρετανικών 2ετών ομολόγων (Gilts) αυξήθηκαν κατά 6 μονάδες βάσης στο 4,113%, ενώ οι αποδόσεις των 10ετών, που αποτελούν σημείο αναφοράς για το κρατικό δανεισμό του Ηνωμένου Βασιλείου, σημείωσαν άνοδο 4 μονάδων βάσης στο 4,735%. Οι αποδόσεις των γερμανικών 2ετών Bund επίσης αυξήθηκαν νωρίτερα στη συνεδρίαση μετά τη δημοσίευση των στοιχείων του PPI.

Στην Ευρώπη, οι επενδυτές αναμένουν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό της ΕΕ που θα δημοσιευτούν αργότερα, ενόψει των αποφάσεων νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Τράπεζας της Αγγλίας, της Riksbank και της Ελβετικής Εθνικής Τράπεζας την Πέμπτη.

Κλείνοντας να σημειωθεί ότι την Τετάρτη αναμένονται επίσης οικονομικά αποτελέσματα από τις εταιρείες Tencent, Munich Re και Eni.