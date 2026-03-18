Σημαντικές-ζημιές-σε-56-ιστορικούς-χώρους-και-μουσεία-από-βομβαρδισμούς-στο-Ιράν,-προειδοποιεί-η-unesco

Σοβαρές ζημιές σε τουλάχιστον 56 μουσεία και ιστορικούς χώρους σε όλο το Ιράν καταγράφονταν έως το Σάββατο 14 Μαρτίου, τη 15η ημέρα της σύγκρουσης με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το ιρανικό Υπουργείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Τουρισμού.

Σύμφωνα με το franceinfo.fr, το ιρανικό Υπουργείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Τουρισμού ανακοίνωσε ότι οι ζημιές αφορούν δεκάδες σημαντικά μνημεία σε διάφορες περιοχές της χώρας, με την επαρχία της Τεχεράνης να καταγράφει τον μεγαλύτερο αριθμό, καθώς 19 μνημεία έχουν υποστεί φθορές διαφορετικής έκτασης.

Στην πρωτεύουσα, οι ισραηλινοαμερικανικοί βομβαρδισμοί προκάλεσαν από τις πρώτες ημέρες ζημιές στο παλάτι Γκολεστάν, το οποίο περιλαμβάνεται στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Το ιστορικό συγκρότημα, που συχνά συγκρίνεται με τις Βερσαλλίες, αποτελεί ένα από τα παλαιότερα μνημεία της Τεχεράνης και υπήρξε βασιλική κατοικία της δυναστείας των Κατζάρ (1789–1925).

🚨🇮🇷🇺🇸🇮🇱 The Golestan Palace in Tehran, a UNESCO World Heritage site, was heavily damaged in the U.S.-Israeli strikes. UNESCO says they’re concerned about the protection of heritage sites across the region.pic.twitter.com/ZYMTxXzdpG https://t.co/9CyOhKmP61 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 3, 2026

Σημαντικές ζημιές στο Ισφαχάν

Σημαντικές ζημιές καταγράφηκαν και στην πόλη Ισφαχάν, στο κέντρο της χώρας. Η πλατεία Νακς-ε Τζαχάν, ένα από τα σημαντικότερα αρχιτεκτονικά σύνολα του 17ου αιώνα, περιβαλλόμενο από τζαμιά, παλάτι και ιστορική αγορά, συγκαταλέγεται μεταξύ των μνημείων που επλήγησαν.

Στην παραθαλάσσια πόλη Μπουσέρ, στον Περσικό Κόλπο, αρκετές παραδοσιακές κατοικίες υπέστησαν ζημιές στην ιστορική συνοικία του λιμανιού Σιράφ, όπου βρίσκονται πολυάριθμα κτίρια ηλικίας ενός ή δύο αιώνων.

Ανήσυχη η UNESCO

Σημειώνεται ότι η UNESCO εξέφρασε την περασμένη Παρασκευή, για ακόμη μια φορά, την έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις της συνεχιζόμενης στρατιωτικής σύγκρουσης στην πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής.

Middle East: UNESCO Deploys First Emergency Measures Amid Escalating Violence In the face of escalating violence across the Middle East, @UNESCO is providing emergency support to protect education personnel and institutions, safeguard culture professionals and at-risk heritage,… pic.twitter.com/0qYqhBiN5c — UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳 (@UNESCO) March 17, 2026

Σε ανακοίνωσή της, η διεθνής οργάνωση έκανε λόγο για ήδη καταγεγραμμένες ζημιές σε ιστορικούς χώρους σε Ιράν, Ισραήλ και Λίβανο, ενώ προειδοποίησε ότι εκατοντάδες ακόμη μνημεία βρίσκονται σε κίνδυνο λόγω των εκτεταμένων αεροπορικών επιδρομών, πυραυλικών επιθέσεων και χρήσης drones στη Μέση Ανατολή.

Το διεθνές δίκαιο για τη στοχοποίηση χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς

Η Σύμβαση της Χάγης του 1954 και το Ψήφισμα 2347 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών χαρακτηρίζουν τις επιθέσεις σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου.

Η Σύμβαση της Χάγης, την οποία έχουν υπογράψει τόσο οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, όσο και το Ιράν, στοχεύει στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως η τέχνη, η αρχιτεκτονική και οι ιστορικοί χώροι.

«Η Σύμβαση παρέχει επίσης μηχανισμούς για την αντιμετώπιση παραβιάσεων. Αυτές περιλαμβάνουν διαδικασίες που αφορούν τον διορισμό γενικού επιτρόπου για την πολιτιστική κληρονομιά, ο οποίος μπορεί να ασχολείται με ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της Σύμβασης σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα μέρη και ο οποίος μπορεί επίσης να έχει ρόλο στην έναρξη ή τη διεξαγωγή έρευνας για φερόμενες παραβιάσεις», σχολιάζει ο Μπιζάν Ρουχάμι, ανώτερος ερευνητής απειλούμενης αρχαιολογίας στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Το ψήφισμα 2347 του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο εγκρίθηκε το 2017, καταδικάζει την παράνομη καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών χώρων.