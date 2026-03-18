Σημαντική-πτώση-και-στους-τρεις-βασικούς-δείκτες-της-wall-street

Σημαντική πτώση σημείωσαν και οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες στη σημερινή συνεδρίαση της Wall Street, μετά από τα νέα οικονομικά στοιχεία από τις ΗΠΑ, αλλά και τις δηλώσεις του προέδρου της Φέντεραλ Ριζέρβ, που ενίσχυσαν τις ανησυχίες για επίμονο πληθωρισμό στη χώρα.

Ο δείκτης Dow Jones έχασε 768,11 μονάδες ή 1,63%, κλείνοντας στις 46.225,15 μονάδες. Ο δείκτης κατέγραψε νέο χαμηλό για το έτος και έκλεισε κάτω από το μέσο όρο 200 ημερών. Με τις απώλειες του μήνα να ξεπερνούν πλέον το 5%, ο Dow οδεύει προς τον χειρότερο μήνα του από το 2022. Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε κατά 1,36% στις 6.624,70 μονάδες, ενώ ο Nasdaq σημείωσε πτώση 1,46% και έκλεισε στις 22.152,42 μονάδες.

Η ομοσπονδιακή κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ διατήρησε το βασικό της επιτόκιο στο εύρος 3,5% έως 3,75%, αναφέροντας στη δήλωσή της μετά τη συνεδρίαση ότι «οι επιπτώσεις των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή για την οικονομία των ΗΠΑ είναι αβέβαιες».

«Η πρόβλεψη είναι ότι θα σημειωθεί πρόοδος στον πληθωρισμό – όχι τόση όση ελπίζαμε, αλλά κάποια πρόοδος», δήλωσε ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η κεντρική τράπεζα άφησε, ωστόσο, να εννοηθεί ότι εξακολουθεί να αναμένει μία μείωση επιτοκίων εντός του έτους.

Άνοδος του πληθωρισμού στη χονδρική

Ο δείκτης τιμών παραγωγού – που παρακολουθεί τη μεταβολή των τιμών στη χονδρική – αυξήθηκε κατά 0,7% τον Φεβρουάριο, σημαντικά πάνω από το 0,3% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα της Dow Jones. Η έκθεση δείχνει ότι ο πληθωρισμός βρισκόταν ήδη σε εύθραυστη κατάσταση πριν από το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν, ένα γεγονός που ενίσχυσε τους φόβους για στασιμοπληθωρισμό εν μέσω αύξησης των τιμών του πετρελαίου.

«Το υψηλότερο του αναμενομένου νούμερο συνδέεται ειδικά με τους δασμούς», δήλωσε ο Τοντ Σένμπεργκερ, επικεφαλής επενδύσεων της CrossCheck Management, σημειώνοντας ότι τα μέταλλα, οι βιομηχανικές πρώτες ύλες και το κόστος παραγωγής καταγράφουν αυξήσεις. «Πρόκειται για δομικό πληθωρισμό, όχι προσωρινό, και πιθανότατα θα επηρεάσει τη νομισματική πολιτική μέχρι και το τρίτο τρίμηνο».

«Αν προστεθούν και οι αυξημένες τιμές ενέργειας που βλέπουμε από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν – οι οποίες δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί σε αυτές τις εκθέσεις – η Wall Street προετοιμάζεται για ταχεία άνοδο των τιμών που θα περάσει ξεκάθαρα στους καταναλωτές», πρόσθεσε.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το πετρέλαιο brent αυξήθηκαν κατά 3,83% και διαμορφώθηκαν στα 107,38 δολάρια ανά βαρέλι. Οι τιμές πετρελαίου στη Νέα Υόρκη παρέμειναν επίσης σε υψηλά επίπεδα, με το αμερικανικό αργο να κλείνει ελαφρώς υψηλότερα στα 96,32 δολάρια ανά βαρέλι.

Οι κινήσεις αυτές ακολούθησαν πληροφορίες ότι το Ισραήλ έπληξε τη μεγαλύτερη μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου του Ιράν, που βρίσκεται στην επαρχία Μπουσέχρ. Το Ιράν έχει επίσης απειλήσει με επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ. Ήδη αυτή την εβδομάδα εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές στα ΗΑΕ, ενισχύοντας τους φόβους για διαταραχές στη μεταφορά πετρελαίου και καυσίμων.

«Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον υψηλότερης μεταβλητότητας», δήλωσε ο Ανσούλ Σάρμα, επικεφαλής επενδύσεων της Savvy Wealth.

«Αν οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα, γνωρίζουμε ότι αυτό θα περάσει στην οικονομία», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι ένα επίμονο ενεργειακό σοκ σε συνδυασμό με επιβράδυνση της ανάπτυξης θα αποτελούσε «επικίνδυνο συνδυασμό». «Θα δυσκολέψει το έργο της Fed στην εξισορρόπηση των στόχων της».