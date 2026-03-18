Στον-ΟΗΕ-η-επίθεση-στο-Ιράν,-ΗΠΑ-και-Ισραήλ-επικαλούνται-αυτοάμυνα-για-το-χτύπημα-στην-Τεχεράνη

Με επιστολές τους στο ΣΑ του ΟΗΕ, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιχειρούν να προσδώσουν διεθνή νομιμοποίηση στην επίθεση που εξαπέλυσαν στις 28 Φεβρουαρίου εναντίον του Ιράν, με την επίκληση του άρθρου 51 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ για τη νόμιμη αυτοάμυνα, αλλά και της εξάλειψης του κινδύνου που αποτελεί, όπως αναφέρεται, η πολιτική του Ιράν για την ίδια την ύπαρξη του Ισραήλ, αλλά και για την περιφερειακή σταθερότητα.

Οι δύο επιστολές κατατέθηκαν στις 10 Μαρτίου στον ΟΗΕ και περιλαμβάνουν όλα τα επιχειρήματα τα οποία, κατά τις δύο χώρες, οδήγησαν στην επιχείρηση της 28ης Φεβρουαρίου και τη νομιμοποίησή της λόγω του μεγέθους της απειλής. Στις επιστολές καταγράφονται όχι μόνο τα βήματα του Ιράν για την απόκτηση πυρηνικών όπλων και ενίσχυση του βαλλιστικού οπλοστασίου του, αλλά και επιθέσεις που έχουν κατά καιρούς εκδηλωθεί εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών στόχων, καθώς και η αποσταθεροποιητική δράση των «πληρεξουσίων» του ιρανικού καθεστώτος, ενώ επισημαίνεται ότι η ανάληψη στρατιωτικής δράσης ακολούθησε την αποτυχία, με ευθύνη της Τεχεράνης, των προσπαθειών για ειρηνική επίλυση του προβλήματος.

Τι αναφέρει η αμερικανική επιστολή

Στην αμερικανική επιστολή επισημαίνεται ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις «για να υπερασπιστούν τον αμερικανικό λαό από επιθέσεις και συνεχιζόμενες απειλές από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, σε συνεργασία με τον σύμμαχό μας, Ισραήλ. Οι επιχειρήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν για την προστασία των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, για τη διασφάλιση της ελεύθερης ροής της ναυτιλιακής εμπορικής δραστηριότητας μέσω των Στενών του Ορμούζ και για την προστασία των περιφερειακών συμμάχων και εταίρων μας από το Ιράν και τους πληρεξουσίους του».

Στην επιστολή επισημαίνεται ακόμη ότι «η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει απορρίψει την ειρηνική συνύπαρξη και έχει επιλέξει τη διεθνή ένοπλη σύγκρουση και με το Ισραήλ, διεξάγοντας έναν απρόκλητο θρησκευτικό πόλεμο εξόντωσης εναντίον ενός πρώην φιλικού κράτους-μέλους των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο βρίσκεται εκατοντάδες μίλια μακριά από τα σύνορά της. Από τον Ιούνιο του 2025, το καθεστώς έχει επίσης επεκτείνει μαζικά την παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων, με σκοπό να υπερκεράσει τις περιφερειακές αεράμυνες και να δημιουργήσει προστατευτική ασπίδα για τις προσπάθειές του να ανασυστήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, το οποίο αρνείται να εγκαταλείψει. Εκμεταλλευόμενο το διεθνές νομικό σύστημα, το ιρανικό καθεστώς επιδιώκει συστηματικά να αποκρύψει τις παράνομες ενέργειές του και να αποφύγει τη λογοδοσία, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης πληρεξουσίων όπως η Χαμάς, η Χεζμπολάχ και οι Χούθι».

Οι Αμερικανοί υπενθυμίζουν ότι τα τελευταία χρόνια έχουν δεχθεί περισσότερες από εκατό επιθέσεις από το Ιράν ή πληρεξουσίους του, και γίνεται μνεία στην υπόθεση της κράτησης των ομήρων στην αμερικανική πρεσβεία για 444 ημέρες, στον βομβαρδισμό των στρατώνων πεζοναυτών και των πύργων Khobar (1996), μέχρι επιθέσεις με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες επιθέσεις κατά Αμερικανών στο Ιράκ, έως τη στήριξη των φρικιαστικών θηριωδιών της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, καθώς και στις συνεχιζόμενες και αδιάκριτες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά αμάχων σε όλη τη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής.

«Οι ΗΠΑ ενήργησαν τώρα για να αντιμετωπίσουν τη συνεχιζόμενη απειλή που θέτει το ιρανικό καθεστώς, διότι τα ειρηνικά μέτρα έχουν για άλλη μια φορά επιχειρηθεί και εξαντληθεί… Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν το δικαίωμα, σύμφωνα με το Άρθρο 51 και το εθιμικό διεθνές δίκαιο, να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες στο πλαίσιο της αυτοάμυνάς τους και της συλλογικής αυτοάμυνας των συμμάχων και εταίρων τους, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο», καταλήγει η επιστολή, η οποία υπογράφεται από τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στον ΟΗΕ και στενό συνεργάτη του προέδρου Τραμπ, πρέσβη Μάικλ Γουόλτς.







Τι αναφέρει η επιστολή του Ισραήλ

Το Ισραήλ, στην επιστολή του που υπογράφει ο ΥΠΕΞ Γ. Σάαρ, επισημαίνει ότι «για δεκαετίες, το ιρανικό καθεστώς και οι ηγέτες του δηλώνουν ανοιχτά ότι στόχος τους είναι η εξόντωση του Κράτους του Ισραήλ. Αυτό δεν ήταν ποτέ απλή ρητορική, αλλά ένα επιχειρησιακό σχέδιο που το καθεστώς αυτό προώθησε μέσω μιας διαρκούς εκστρατείας εχθροπραξιών, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου τρομοκρατικών πληρεξουσίων του, καθώς και μέσω της αδιάκοπης επιδίωξης ανάπτυξης πυρηνικών όπλων και άλλων όπλων μαζικής καταστροφής, καθώς και του προγράμματος πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς. Το Ιράν έχει εξαπολύσει απευθείας επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους cruise κατά του Ισραήλ και έχει διεξαγάγει πολυάριθμες συγκαλυμμένες και ανοιχτές εχθρικές επιχειρήσεις — στην ξηρά, στη θάλασσα, στον αέρα και στον κυβερνοχώρο — στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ένοπλης σύγκρουσης που διεξάγει…», ενώ γίνεται ειδική αναφορά σε τρομοκρατικές ομάδες-πληρεξουσίους του Ιράν που δρουν στην περιοχή και στοχοποιούν το Ισραήλ.

Σύμφωνα με το Ισραήλ, η Τεχεράνη «παρά τις διαρκείς διπλωματικές προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας και τη σταθερή, αναγκαία και αναλογική στρατιωτική δράση που ανέλαβε το Ισραήλ (17 Ιουνίου 2025)… συνέχισε να επιδιώκει τον δηλωμένο στόχο της για την εξόντωση του Κράτους του Ισραήλ και να διεξάγει συνεχιζόμενη ένοπλη σύγκρουση εναντίον του… και συνεχίζει να επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, όχι μόνο επαναλαμβάνοντας τις προσπάθειές της για την ανάπτυξή τους και προωθώντας το εκτεταμένο πρόγραμμα πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, αλλά και επιταχύνοντας κρυφά και ταχύτατα αυτές τις προσπάθειες».

Αιτιολογώντας την επιλογή της χρονικής στιγμής για την εκδήλωση της τελευταίας επίθεσης εναντίον του Ιράν, στην επιστολή του το Ισραήλ επισημαίνει ότι: «Χωρίς άμεση δράση, οι πυρηνικές και πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν θα έφθαναν σύντομα σε ένα στάδιο στο οποίο η αποτελεσματική αμυντική παρέμβαση δεν θα ήταν πλέον δυνατή. Η αποτυχία ανάληψης δράσης τώρα, μετά την εξάντληση άλλων εύλογων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων εκτεταμένων διπλωματικών προσπαθειών υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, θα απέκλειε οριστικά τη δυνατότητα του Ισραήλ να αμυνθεί έναντι αυτής της υπαρξιακής απειλής».

Επικαλούμενο και τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον χωρών της περιοχής, στις χώρες του Κόλπου αλλά και πέραν αυτής, υποστηρίζει ότι: «Οι πρόσφατες ενέργειες του Ιράν υπογραμμίζουν περαιτέρω ότι η επιθετικότητά του συνιστά άμεση απειλή όχι μόνο για το Ισραήλ, αλλά και για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Οι επαίσχυντες και θρασείς προσπάθειες του καθεστώτος να νομιμοποιήσει τις παράνομες και αδιάκριτες επιθέσεις του κατά αμάχων στο έδαφος πολλών κρατών έχουν δικαίως απορριφθεί και καταδικαστεί πλήρως».

Επίσης, το Ισραήλ επισείει τον κίνδυνο από τις απειλές του Ιράν για κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και διατάραξη της ελευθερίας της παγκόσμιας ναυσιπλοΐας, και επισημαίνει την παραβίαση από το Ιράν των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (2231/2015), σύμφωνα με τα οποία όφειλε να αναστείλει δραστηριότητες σχετικές με τα πυρηνικά, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής εγκαταστάσεων εμπλουτισμού, καθώς και οποιαδήποτε σχετική συνεχιζόμενη κατασκευή. Επιπλέον, απαγορευόταν στο Ιράν να διεξάγει «οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική με βαλλιστικούς πυραύλους», καθώς και να μεταφέρει όπλα σε τρομοκρατικές οργανώσεις-πληρεξουσίους του.

Ειδική αναφορά γίνεται και στα εσωτερικά του Ιράν, με την ισραηλινή επιστολή να επισημαίνει ότι: «Το καθεστώς αυτό έχει επίσης σφαγιάσει τους ίδιους τους πολίτες του, τον γενναίο λαό του Ιράν, που επιδίωξε την ελευθερία από την τυραννική του εξουσία, διαπράττοντας μαζικές θηριωδίες εναντίον αμάχων. Η Επιχείρηση «Βρυχώμενος Λέων» δεν στρέφεται κατά του λαού του Ιράν, ο οποίος επί πολλά χρόνια επιδιώκει μεγαλύτερη ελευθερία και αξιοπρέπεια απέναντι στην καταπίεση. Ο αγώνας του ενάντια στην τυραννία και η επιδίωξη της ελευθερίας αξίζουν τη στήριξη της διεθνούς κοινότητας».

Σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, «η αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων αυτού του δεσποτικού καθεστώτος, προκειμένου να εξαλειφθεί η υπαρξιακή απειλή κατά του Ισραήλ, ενδέχεται επίσης να συμβάλει στη δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε ο ιρανικός λαός να απελευθερωθεί από τα δεσμά της τυραννίας και να ανοίξει ο δρόμος για μια ασφαλέστερη και πιο ειρηνική περιοχή και κόσμο».

Το Ισραήλ, τέλος, στην επιστολή του προειδοποιεί ότι «σύμφωνα με το δικαίωμα και το καθήκον του να υπερασπιστεί τον εαυτό του και τους πολίτες του, θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και να διεξάγει τη στρατιωτική του επιχείρηση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της διάκρισης, της αναλογικότητας και της υποχρέωσης λήψης όλων των εφικτών προφυλάξεων για τον περιορισμό των απωλειών αμάχων», καλώντας το Συμβούλιο Ασφαλείας να καταδικάσει «τις εχθρικές ενέργειες του Ιράν σε όλη την περιοχή, καθώς και τη δεκαετιών αποσταθεροποιητική δραστηριότητά του, η οποία συνιστά σοβαρή απειλή για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και ασφάλεια».