Στο 2,1% ο πληθωρισμός στην ΕΕ τον Φεβρουάριο – Άνω του μέσου όρου η Ελλάδα

Τα τελικά στοιχεία για την πορεία του εναρμονισμένου δείκτη τιμών τον Φεβρουάριο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε η Eurostat. Σε επίπεδο ΕΕ καταγράφεται επιτάχυνση, με τον ρυθμό ανόδου τιμών να διαμορφώνεται στο 2,1% τον Φεβρουάριο, από 2% τον Ιανουάριο. Έναν χρόνο νωρίτερα, ο πληθωρισμός έφτανε στο 2,7%. Οι τιμές στην Ευρωζώνη «έτρεξαν» με ρυθμό 1,9% τον Φεβρουάριο, από 1,7% τον Ιανουάριο, ενώ έναν χρόνο πριν, ο πληθωρισμός είχε διαμορφωθεί στο 2,3%.

Τα τελικά στοιχεία της Eurostat για την Ελλάδα μετρούν τον πληθωρισμό Ιανουαρίου στο 3,1% (οριακά αυξημένος σε σύγκριση με τα προσωρινά στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής αρχής). Σημειώνεται ότι με βάση το ελληνικό «καλάθι της νοικοκυράς» ο δείκτης τιμών καταναλωτής σημείωσε άνοδο κατά 2,7%.

Η Eurostat αναφέρει πως ο χαμηλότερος ρυθμός αύξησης τιμών καταγράφηκε στη στη Δανία (0,5%), στην Κύπρο (0,9%) και την Τσεχία (1%). Αντιθέτως, πιο γρήγορα «έτρεξε» ο πληθωρισμός στη Ρουμανία (8,3%), στη Σλοβακία (4%) και στην Κροατία (3,9%).

Τον Φεβρουάριο του 2026, η υψηλότερη συμβολή στον ετήσιο πληθωρισμό της Ευρωζώνης προήλθε από τις υπηρεσίες (+1,54 ποσοστιαίες μονάδες), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά προϊόντα (+0,48 ποσοστιαίες μονάδες), τα βιομηχανικά αγαθά χωρίς ενέργεια (+0,17 ποσοστιαίες μονάδες) και την ενέργεια (-0,3 ποσοστιαίες μονάδες).