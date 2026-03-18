Στο-3,4%-ο-πληθωρισμός-χονδρικής-(ppi)-στις-ΗΠΑ-τον-Φεβρουάριο

Επιτάχυνση κατέγραψε τον Φεβρουάριο ο πληθωρισμός χονδρικής στις ΗΠΑ, καθώς ο δείκτης τιμών παραγωγού (Producer Price Index – PPI) αυξήθηκε 3,4% σε ετήσια βάση έναντι 2,9% τον προηγούμενο μήνα.

Ο δείκτης τιμών παραγωγού, που μετρά το κόστος που λαμβάνουν οι παραγωγοί για τα προϊόντα τους, αυξήθηκε κατά 0,7% σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Υπηρεσία Στατιστικών Εργασίας.

Εξαιρουμένων των ευμετάβλητων τιμών των τροφίμων και της ενέργειας, ο δομικός δείκτης αυξήθηκε κατά 0,5%.