    Στο 3,4% ο πληθωρισμός χονδρικής (PPI) στις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο

    Οικονομία

    Επιτάχυνση κατέγραψε τον Φεβρουάριο ο πληθωρισμός χονδρικής στις ΗΠΑ, καθώς ο δείκτης τιμών παραγωγού (Producer Price Index – PPI) αυξήθηκε 3,4% σε ετήσια βάση έναντι 2,9% τον προηγούμενο μήνα.

    Ο δείκτης τιμών παραγωγού, που μετρά το κόστος που λαμβάνουν οι παραγωγοί για τα προϊόντα τους, αυξήθηκε κατά 0,7% σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Υπηρεσία Στατιστικών Εργασίας.

    Εξαιρουμένων των ευμετάβλητων τιμών των τροφίμων και της ενέργειας, ο δομικός δείκτης αυξήθηκε κατά 0,5%.

