Το-ΠΑΣΟΚ-προτείνει-για-αντιπρόεδρο-της-Βουλής,-τον-Πάρι-Κουκουλόπουλο

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, γνωστοποίησε με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ότι προτείνει για τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής τον βουλευτή Κοζάνης, Πάρι Κουκουλόπουλο.

Ο Πάρις Κουκουλόπουλος είναι στέλεχος με μακρά κοινοβουλευτική εμπειρία, που έχει υπηρετήσει με συνέπεια σε θέσεις ευθύνης τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση όσο και σε σημαντικά κυβερνητικά χαρτοφυλάκια.

