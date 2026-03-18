ΤτΕ:-Αύξηση-κατά-604-εκατ.-στα-δάνεια-που-διαχειρίζονται-οι-servicers-το-δ’-τρίμηνο

Αύξηση κατά 604 εκατ. ευρώ παρουσίασε, κατά το δ΄ τρίμηνο του 2025, η ονομαστική αξία των δανείων του ιδιωτικού τομέα του εσωτερικού, τα οποία διαχειρίζονται οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) και έχουν μεταβιβαστεί σε εξειδικευμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδας.
Η συνολική αξία των δανείων αυτής της κατηγορίας αυξήθηκε σε 80.020 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2025, έναντι 79.416 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.
Ειδικότερα, η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση επιχειρηματικών δανείων αυξήθηκε σε 28.176 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2025, από 27.584 εκατ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου. Αναλυτικότερα, η ονομαστική αξία των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) αυξήθηκε κατά 593 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 28.146 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2025. Από τα υπό διαχείριση δάνεια προς τις ΜΧΕ, ποσό 10.137 εκατ. ευρώ αφορά δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρέμεινε αμετάβλητη στα 31 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2025.
Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 68 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 10.535 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2025.
Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα μειώθηκε κατά 57 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 41.308 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2025. Αναλυτικότερα, τα υπό διαχείριση καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 28 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 15.790 εκατ. ευρώ. Τα υπό διαχείριση στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν μείωση κατά 72 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 25.182 εκατ. ευρώ.
Πίνακας: Υπό διαχείριση δάνεια κατοίκων εσωτερικού από τις ΕΔΑΔΠ, η κυριότητα των οποίων έχει μεταβιβαστεί σε εταιρίες του εξωτερικού
(Ονομαστική αξία, υπόλοιπα τέλους περιόδου, σε εκατ. ευρώ)
|
Β΄ τρίμηνο 2025
|
Γ΄ τρίμηνο 2025
|
Δ΄ τρίμηνο 2025
|
Ιδιωτικός Τομέας
|
79.714
|
79.416
|
80.020
|
Επιχειρήσεις
|
27.961
|
27.584
|
28.176
|
Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ)
|
27.930
|
27.553
|
28.146
|
εκ των οποίων μικρομεσαίες επιχειρήσεις
|
10.456
|
8.435
|
10.137
|
Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
|
31
|
31
|
31
|
Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, ατομικές επιχειρήσεις
|
9.778
|
10.467
|
10.535
|
Ιδιώτες και Ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα
|
41.975
|
41.365
|
41.308
|
εκ των οποίων καταναλωτικά δάνεια
|
16.254
|
15.762
|
15.790
|
εκ των οποίων στεγαστικά δάνεια
|
25.370
|
25.254
|
25.182
Στα υπόλοιπα δεν περιλαμβάνονται τα ποσά των εξωλογιστικών τόκων και των διαγραφών από τα πιστωτικά ιδρύματα που μεταβίβασαν τα δάνεια.
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μην συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποίησης.