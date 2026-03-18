ΤτΕ:-Αύξηση-κατά-604-εκατ.-στα-δάνεια-που-διαχειρίζονται-οι-servicers-το-δ’-τρίμηνο

Αύξηση κατά 604 εκατ. ευρώ παρουσίασε, κατά το δ΄ τρίμηνο του 2025, η ονομαστική αξία των δανείων του ιδιωτικού τομέα του εσωτερικού, τα οποία διαχειρίζονται οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) και έχουν μεταβιβαστεί σε εξειδικευμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδας.

Η συνολική αξία των δανείων αυτής της κατηγορίας αυξήθηκε σε 80.020 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2025, έναντι 79.416 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Ειδικότερα, η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση επιχειρηματικών δανείων αυξήθηκε σε 28.176 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2025, από 27.584 εκατ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου. Αναλυτικότερα, η ονομαστική αξία των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) αυξήθηκε κατά 593 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 28.146 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2025. Από τα υπό διαχείριση δάνεια προς τις ΜΧΕ, ποσό 10.137 εκατ. ευρώ αφορά δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρέμεινε αμετάβλητη στα 31 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2025.

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 68 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 10.535 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2025.

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα μειώθηκε κατά 57 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 41.308 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2025. Αναλυτικότερα, τα υπό διαχείριση καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 28 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 15.790 εκατ. ευρώ. Τα υπό διαχείριση στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν μείωση κατά 72 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 25.182 εκατ. ευρώ.

Πίνακας: Υπό διαχείριση δάνεια κατοίκων εσωτερικού από τις ΕΔΑΔΠ, η κυριότητα των οποίων έχει μεταβιβαστεί σε εταιρίες του εξωτερικού

(Ονομαστική αξία, υπόλοιπα τέλους περιόδου, σε εκατ. ευρώ)

(Ονομαστική αξία, υπόλοιπα τέλους περιόδου, σε εκατ. ευρώ)

Β΄ τρίμηνο 2025 Γ΄ τρίμηνο 2025 Δ΄ τρίμηνο 2025 Ιδιωτικός Τομέας 79.714 79.416 80.020 Επιχειρήσεις 27.961 27.584 28.176 Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) 27.930 27.553 28.146 εκ των οποίων μικρομεσαίες επιχειρήσεις 10.456 8.435 10.137 Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 31 31 31 Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, ατομικές επιχειρήσεις 9.778 10.467 10.535 Ιδιώτες και Ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα 41.975 41.365 41.308 εκ των οποίων καταναλωτικά δάνεια 16.254 15.762 15.790 εκ των οποίων στεγαστικά δάνεια 25.370 25.254 25.182

Στα υπόλοιπα δεν περιλαμβάνονται τα ποσά των εξωλογιστικών τόκων και των διαγραφών από τα πιστωτικά ιδρύματα που μεταβίβασαν τα δάνεια.

Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μην συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποίησης.