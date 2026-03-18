Τ.-Θεοδωρικάκος-στο-blue-heritage-summit-thessaloniki:-Η-Βόρεια-Ελλάδα-στον-πυρήνα-του-νέου-παραγωγικού-προτύπου

Στις μεγάλες γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις της εποχής, καθώς και στον κρίσιμο ρόλο της γαλάζιας και κυκλικής οικονομίας για το μέλλον της χώρας, αναφέρθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε μήνυμά μου που μεταδόθηκε μέσω βίντεο στο 1st Blue Heritage Summit Thessaloniki. Official Media Partner του Συνεδρίου είναι ο Όμιλος της Ναυτεμπορικής.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η διεθνής συγκυρία χαρακτηρίζεται από έντονη αστάθεια, επισημαίνοντας πως «διανύουμε μία περίοδο εκτεταμένων διεθνών αναταράξεων», ενώ τόνισε ότι «η πολεμική αναμέτρηση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής δημιουργεί έντονο κλίμα αβεβαιότητας και επηρεάζει τη διεθνή οικονομία, τις μεταφορές και τις εφοδιαστικές αλυσίδες».

Αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία, σημείωσε ότι «δεν μπορεί κανείς να υποτιμήσει το μέγεθος αυτής της κρίσης και τις συνέπειές της», τονίζοντας παράλληλα πως η κυβέρνηση «έχει αποδείξει ότι διαθέτει ισχυρά αντανακλαστικά και ξέρει να διαχειρίζεται μεγάλες και δύσκολες κρίσεις».

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι η Ελλάδα προχωρά με σχέδιο και αποφασιστικότητα στον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας, επισημαίνοντας ότι «είναι ακόμη πιο αναγκαία η υλοποίηση του σχεδίου μας με περισσότερες επενδύσεις, παραγωγή, καινοτομία, εξωστρέφεια και εξαγωγές», ενώ τόνισε χαρακτηριστικά ότι «είναι ο μόνος δρόμος για μία Ελλάδα πιο ισχυρή, πιο ανθεκτική και πιο ανταγωνιστική».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σημασία της γαλάζιας οικονομίας, σημειώνοντας ότι «η θάλασσα δεν είναι μόνο ο τουρισμός, είναι ταυτόχρονα οικονομία, εμπόριο και καινοτομία», ενώ πρόσθεσε ότι «η κυκλική οικονομία είναι ο δρόμος για να συνδυάσουμε τη βιωσιμότητα με την ανταγωνιστικότητα».

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η στρατηγική του υπουργείου Ανάπτυξης υλοποιείται με συνέπεια, με αιχμή τον Αναπτυξιακό Νόμο, τον οποίο χαρακτήρισε «εργαλείο για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας», με έμφαση στη μεταποίηση, στις νέες τεχνολογίες και στις μεγάλες επενδύσεις.

915 επενδυτικά σχέδια

Παρουσιάζοντας τα στοιχεία των επενδύσεων, ανέφερε ότι «υλοποιούνται 915 επενδυτικά σχέδια, με προϋπολογισμό 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, που δημιουργούν 15.000 νέες θέσεις εργασίας», ενώ σημείωσε ότι «το 70% των επενδύσεων κατευθύνεται στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία και τη Θράκη».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στήριξη των περιφερειών και των παραμεθόριων περιοχών, τονίζοντας ότι «για πρώτη φορά δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στις πιο αδύναμες οικονομικά περιοχές της χώρας», ενώ επισήμανε ότι δεκάδες επενδυτικά σχέδια ήδη υλοποιούνται, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε επίσης ότι υποστηρίζονται πάνω από 80 στρατηγικές και εμβληματικές επενδύσεις σε κρίσιμους τομείς, όπως η βιομηχανία, η φαρμακευτική, η αμυντική βιομηχανία και η ναυπηγική, σημειώνοντας ότι πρόκειται για «παρεμβάσεις με ισχυρή εξωστρέφεια και σημαντική συμβολή στην απασχόληση και τις εξαγωγές».

Ξεχωριστή ήταν η αναφορά του στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, για τις οποίες τόνισε ότι «βρίσκονται στον πυρήνα του νέου παραγωγικού προτύπου», επισημαίνοντας ότι «εδώ χτυπά η καρδιά της βιομηχανικής και εξαγωγικής ισχύος της χώρας».

Αναφερόμενος στις αναπτυξιακές παρεμβάσεις στην περιοχή, σημείωσε ότι προχωρούν σημαντικά έργα, όπως η δημιουργία επιχειρηματικών και διαμετακομιστικών κέντρων, καθώς και η υλοποίηση του Τεχνολογικού Πάρκου 4ης Γενιάς Thess INTEC, το οποίο χαρακτήρισε κομβικής σημασίας για τη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο υπουργός τόνισε ότι «το στοίχημα της εποχής είναι να συνδέσουμε τη βιωσιμότητα με την παραγωγή και την καινοτομία με τη βιομηχανία», υπογραμμίζοντας ότι «η Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη βρίσκονται στο επίκεντρο της μεγάλης εθνικής προσπάθειας».