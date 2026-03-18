«Φωτιά» στις αγορές ελέω Μέσης Ανατολής: Άνω των $109 το Brent – Διόρθωση σε μετοχές και crypto

Νέα «φωτιά» άναψε στο πετρέλαιο η κλιμάκωση στον Κόλπο, μετά την επίθεση του Ισραήλ στη μεγαλύτερη εγκατάσταση φυσικού αερίου του Ιράν, με την Τεχεράνη να προειδοποιεί για άμεση απάντηση που ενδέχεται να επεκταθεί σε ενεργειακές υποδομές χωρών της περιοχής, όπως το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, οι IDF έπληξαν από αέρος ενεργειακές εγκαταστάσεις στο μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου του Ιράν.

«Πριν από λίγο, τμήματα των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου που βρίσκονται στην Ειδική Οικονομική Ενεργειακή Ζώνη Νότιο Παρς (South Pars) χτυπήθηκαν από βλήματα που εκτοξεύτηκαν από τον αμερικανοσιωνιστή εχθρό» μετέδωσε η κρατική τηλεόραση στο Ιράν.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η επίθεση αυτή συνιστά μία σημαντική κλιμάκωση, αφού επηρεάζει περίπου το ένα πέμπτο της ικανότητας επεξεργασίας φυσικού αερίου του Ιράν.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει πυκνούς καπνούς να υψώνονται στην επαρχία Μπουσέρ, στο νότιο Ιράν, μετά τις αναφορές για το ισραηλινό πλήγμα.

Την ισραηλινή επίθεση καταδίκασε το Κατάρ, αναφέροντας: «Η στοχοποίηση ενεργειακών υποδομών συνιστά απειλή για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και για τους λαούς της περιοχής» έγραψε στο Χ εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, καλώντας όλες τις πλευρές να μην στοχοποιούν «εγκαταστάσεις ζωτικής σημασίας».

Ράλι στο πετρέλαιο

Το πετρέλαιο αντέδρασε αμέσως, με αποτέλεσμα μετά την είδηση σχετικά με την επίθεση, το Brent να εκτοξευθεί πάνω από τα 108 δολάρια.

Λίγο πριν τις 17:00 (ώρα Ελλάδος), το αμερικανικό αργό «παίζει» στα 98,21 δολάρια με άνοδο κοντά στο 2,8%, ενώ το Brent «τρέχει» με +5,95%, αγγίζοντας τα 109,56 δολάρια.

Διόρθωση σε μέταλλα, crypt ο και παραδοσιακές αγορές

Χρυσός και ασήμι υποχωρούν κατά 2,77% στα 4.869,36 δολάρια και 4,15% στα 76,567 δολάρια αντίστοιχα.

Τα crypto δεν ξεφεύγουν από την εκτεταμένη διόρθωση, με το Bitcoin να πέφτει στα 71.507,53 δολάρια με απώλειες 3,86% και το Ethereum να χάνει 5,88% στα 2.205,60 δολάρια. Το Solana «παίζει» στα 89,37 δολάρια με -5,38% και το XRP στο 1,45 δολάριο με -4,10%, ενώ το Cardano βρίσκεται στο 0,2715 δολάριο με -5,39% και το Dogecoin κινείται στο 0,09461 δολάριο με -5,11%.

Στις διεθνείς αγορές, η εικόνα είναι εξίσου αρνητική, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 να χάνει 1,01% στις 596,42 μονάδες.

Όλοι οι βασικοί δείκτες είναι κόκκινοι. Ενδεικτικά: ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά 1,04%, ο γαλλικός CAC κατά 0,32% και ο βρετανικός FTSE χάνει 1,15%. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός ΜΙΒ σημειώνει απώλειες 0,79% και ο ισπανικός ΙΒΕΧ 0,37%.

Στο ΧΑ, ο ΓΔ έκλεισε τελικά με -0,60% στις 2.129 μονάδες.

Στις ΗΠΑ, με το άνοιγμα οι δείκτες βρέθηκαν σε αρνητικό έδαφος, καθώς ο Dow Jones υποχωρεί κατά 0,93%, ο Nasdaq κατά 0,66% και ο S&P 500 χάνει 0,63%.