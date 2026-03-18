Όλες οι δράσεις και τα επιδόματα του νέου Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου – Ποια είναι τα κριτήρια

Απόλυτα στοχευμένα σε άτομα και νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα είναι τα μέτρα και οι δράσεις που περιλαμβάνει το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Μάλιστα, τα εισοδηματικά κριτήρια μπορεί να μεταβάλλονται κάθε χρόνο. Αυξάνεται το επίδομα θέρμανσης για 780.000 δικαιούχους ετησίως.

Απόλυτα στοχευμένα σε άτομα και νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα αλλά και σε μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι εννέα άτομα προσωπικό είναι τα μέτρα και οι δράσεις που περιλαμβάνει το ελληνικό Κοινωνικό Κλιματικό Σχέδιο το οποίο κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως μάλιστα φαίνεται και από την παρουσίαση του σχεδίου χθες από τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπαπασταύρου και τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση, τα εισοδηματικά κριτήρια για τα ευάλωτα νοικοκυριά θα αλλάζουν κάθε χρόνο.

Η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης περιλαμβάνει παρεμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 5,3 δισ. ευρώ. Οι δράσεις θα διαρκέσουν από φέτος και έως το 2032 και αποσκοπούν στην προστασία 1,5 εκατομμυρίου ευάλωτων νοικοκυριών και 70.000 πολύ μικρών επιχειρήσεων από τις επιπτώσεις της πράσινης μετάβασης και την εφαρμογή του συστήματος εμπορίας ρύπων στην ενέργεια και τις μεταφορές.

Η ελληνική πρόταση θέτει ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση της ενεργειακής και μεταφορικής φτώχειας, δηλαδή της αδυναμίας κάλυψης βασικών αναγκών θέρμανσης, ψύξης, ηλεκτρισμού και μετακίνησης. Έτσι, δικαιούχοι των προγραμμάτων είναι νοικοκυριά που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, καθώς και επιχειρήσεις με έως 9 εργαζόμενους και κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ.

Τα ειδικά εισοδηματικά κριτήρια για την ένταξη των νοικοκυριών στις δράσεις του Ταμείου καθορίζονται βάσει της σύνθεσης της οικογένειας και της ύπαρξης μελών με αναπηρία. Μάλιστα, τα κριτήρια θα επανακαθορίζονται κάθε χρόνο βάσει των στοιχείων των φορολογικών δηλώσεων, για να εξασφαλιστεί η διατήρηση ενός σταθερού αριθμού δικαιούχων που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με τις βάση τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες και μεταβολές των εισοδημάτων.

Μια ενδεικτική εικόνα των εισοδηματικών κριτηρίων δίνει ο παρακάτω πίνακας που παρουσιάστηκε χθες:

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Για παράδειγμα η δράση για την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 100 ευρώ τον χρόνο θα πηγαίνει σταθερά σε περίπου 780 χιλιάδες νοικοκυριά και σίγουρα όχι σε όλους τους δικαιούχους του επιδόματος. Τα κριτήρια θα αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο.

Για να μειωθεί η γραφειοκρατία αλλά και να υπάρχει μια συνεχής παρακολούθηση του πλήθους των δικαιούχων, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα προχωρήσει στη σύσταση Μητρώου Ενεργειακής Στήριξης για Νοικοκυριά, στο οποίο θα εγγράφονται ηλεκτρονικά όλα τα νοικοκυριά που πληρούν τα κριτήρια του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου. Τα μέλη του Μητρώου, το οποίο θα επικαιροποιείται κάθε χρόνο, θα εφοδιάζονται με ειδική κάρτα ευάλωτου, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες και δράσεις ενεργειακής στήριξης χωρίς γραφειοκρατία και με επιτάχυνση της διαδικασίας.

Σε κάθε Περιφέρεια θα δημιουργηθεί ένα σημείο δωρεάν υποστήριξης για ευάλωτα νοικοκυριά και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε πολίτες που δεν έχουν τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες, ώστε να έχουν άμεση και εύκολη πρόσβαση στις δράσεις του Ταμείου και να ωφεληθούν από αυτές.

Οι 25 παρεμβάσεις του Σχεδίου

Όπως ανακοινώθηκε χθες οι 25 παρεμβάσεις ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων έχουν ως εξής:

1. Εξοικονομώ για νοικοκυριά (με προϋπολογισμό 1,2 δισ. ευρώ )

2. Αλλαγή Συστήματος Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα (930 εκατ. ευρώ)

3. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για 780.000 δικαιούχους ετησίως (340 εκατ. ευρώ)

4. Δημιουργία Μητρώου Ενεργειακής Στήριξης για Νοικοκυριά

5. Ίδρυση one-stop shops για υποστήριξη ενεργειακά/ μεταφορικά ευάλωτων πολιτών και επιχειρήσεων (22 εκατ. ευρώ)

6. Δωρεάν Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (40 εκατ. ευρώ)

7. Ανέγερση 2.350 κοινωνικών κατοικιών για 7.000 ευάλωτους πολίτες (435 εκατ. ευρώ)

8. Εκσυγχρονισμός φοιτητικών εστιών (226 εκατ. ευρώ)

9. Κοινωνικό Leasing (174 εκατ. ευρώ)

10. 100% Επιδότηση για ατομικά μέσα μετακίνησης Ατόμων με Αναπηρία (51 εκατ. ευρώ)

11. Ενίσχυση του στόλου αστικών λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (129 εκατ. ευρώ)

12. Αναβάθμιση 10 συρμών της γραμμής 1 του Μετρό (60 εκατ. ευρώ)

13. Αναβάθμιση των σταθμών της γραμμής 1 του Μετρό της Αθήνας (7 εκατ. ευρώ)

14. Προμήθεια 12 νέων συρμών για την εξυπηρέτηση των γραμμών 2 και 3 του Μετρό Αθηνών (210 εκατ. ευρώ)

15. Ανάπτυξη υπηρεσιών Μεταφορών Κατά Παραγγελία σε Αττική και Θεσσαλονίκη (10,2 εκατ. ευρώ)

16. Ανάπτυξη υπηρεσιών Μεταφορών Κατά Παραγγελία σε αγροτικές/ ημιαστικές περιοχές για εξυπηρέτηση ευάλωτων πολιτών (44 εκατ. ευρώ)

17. ΑΤΗΕΝS MOVE: Δημοτική Συγκοινωνία (11,2 εκατ. ευρώ)

18. Κάλυψη αναγκών μεταφοράς μαθητών με αναπηρία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη & ορεινές και νησιωτικές περιοχές (219 εκατ. ευρώ)

19. Αναβάθμιση υποδομών προσβασιμότητας σε 33 σταθμούς του ΟΣΕ (50 εκατ. ευρώ)

20. Ψηφιακή χαρτογράφηση και καθοδήγηση σε όλους τους σταθμούς Μετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης (5,5 εκατ. ευρώ)

21. Εγκατάσταση Δημόσια Προσβάσιμων Σημείων Επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (135 εκατ. ευρώ)

22. Υποδομές Ποδηλατοδρόμων και πεζών (93 εκατ. ευρώ)

23. Εξοικονομώ για επιχειρήσεις (394 εκατ. ευρώ)

24. Απόκτηση επαγγελματικών ηλεκτρικών οχημάτων, μέσω μίσθωσης ή αγοράς, από πολύ μικρές επιχειρήσεις (289 εκατ. ευρώ)

25. Επιδότηση για αντικατάσταση συμβατικών ταξί με ηλεκτρικά (68 εκατ. ευρώ)