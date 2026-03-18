booking.com:-Κρατά-δυνάμεις-ο-ελληνικός-τουρισμός-παρά-τη-γεωπολιτική-αβεβαιότητα

Τα σημάδια για την ζήτηση του Πάσχα, οι αγορές του εξωτερικού που επιλέγουν την Ελλάδα και τα σχέδια της πλατφόρμας για την συνέχεια.

Αλώβητος βγαίνει προς ώρας ο τουρισμός της χώρας από την κρίση στη Μέση Ανατολή, με τη ζήτηση να παραμένει ανθεκτική και να στηρίζεται από αγορές όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Πολωνία. Τα παραπάνω ανέφερε σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου, ο Alessandro Callari, Regional Manager για Ιταλία, Ελλάδα, Μάλτα και Ισραήλ της Booking, επισημαίνοντας ότι τόσο τα μηνύματα για την πασχαλινή περίοδο όσο και οι γενικότερες προοπτικές της χώρας στον τουριστικό χάρτη, παραμένουν θετικές, παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Υψηλή η ζήτηση για το Πάσχα

Πιο συγκεκριμένα, η εικόνα που καταγράφεται από τα δεδομένα της πλατφόρμας δείχνει ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις αγορές με ισχυρή δυναμική, με τη ζήτηση να τροφοδοτείται τόσο από βασικές ευρωπαϊκές αγορές – Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία κ.ά. – όσο και από τις ΗΠΑ. Μάλιστα όπως επεσήμανε ο ίδιος, παρά το ασταθές περιβάλλον η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές του ομίλου.

Ανοδικά φαίνεται να κινούνται αναζητήσεις και κρατήσεις και για την περίοδο του Πάσχα, με την ζήτηση να τροφοδοτείται τόσο από ξένους όσο και από εγχώριους επισκέπτες. Σε επίπεδο εγχώριας ζήτησης, που λειτουργεί παραδοσιακά ως «μαξιλάρι» σε περιόδους διεθνούς αβεβαιότητας, παρατηρείται άνοδος των κρατήσεων σε σχέση με πέρυσι για την περίοδο μεταξύ 6-12 Απριλίου. Σύμφωνα με τα στελέχη της δημοφιλούς πλατφόρμας κρατήσεων οι Έλληνες ταξιδιώτες επιλέγουν προορισμούς όπως η Κέρκυρα, η Θεσσαλονίκη, το Ναύπλιο, τα Ιωάννινα, η Ναύπακτος, η Καλαμάτα, ο Βόλος, η Ερμούπολη και τα Χανιά. Αντίστοιχα όσοι σχεδιάζουν αποδράσεις στο εξωτερικό στρέφονται προς δημοφιλείς προορισμούς, όπως η Ρώμη, το Παρίσι και η Βαρκελώνη.

Όσο για την ζήτηση από το εξωτερικό κατά την περίοδο του Πάσχα στις εθνικότητες που αναζητούν ελληνικές αποδράσεις την περίοδο μεταξύ 6 έως 12 Απριλίου περιλαμβάνονται η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, η Πολωνία, οι ΗΠΑ, η Ιταλία και η Ρουμανία.

Αισιόδοξοι οι Έλληνες ξενοδόχοι

Ενθαρρυντικό παραμένει και το επιχειρηματικό κλίμα για την συνέχεια από πλευράς ξενοδοχειακού κλάδου, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο κ. Callari από το «European Accommodation Barometer» της Βοοking.com σε συνεργασία με την εταιρεία αναλύσεων Statista.

Βάσει αυτών καταγράφεται υψηλό επίπεδο αισιοδοξίας για την πορεία των επιχειρήσεων με το επιχειρηματικό κλίμα να είναι ισχυρότερο σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια και να ξεπερνά για πρώτη φορά τον μέσο όρο της ΕΕ. Γεγονός που σύμφωνα με τον ίδιο, αποδεικνύεται πολλά υποσχόμενο και για τη θερινή σεζόν του 2026.

Υπό αυτό το πρίσμα η μεγάλη πλειονότητα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων συνεχίζει να επενδύει ενεργά στο ανθρώπινο δυναμικό σχεδιάζοντας προσλήψεις μέσα στον επόμενο χρόνο. Συγκεκριμένα οι Έλληνες ξενοδόχοι σχεδιάζουν να προσλάβουν ένα μέσο όρο 9 εργαζομένων για τους επόμενους 12 μήνες. Από την εξίσωση της εύρεσης προσωπικού δεν λείπουν βέβαια και τα εμπόδια, όπως οι άστατες ώρες εργασίας, οι προσδοκίες για υψηλούς μισθούς και η εποχικότητα/ αστάθεια της εργασίας.

Η δικαστική διαμάχη

Ερωτηθείς σχετικά με την δικαστική διαμάχη γύρω από τις ρήτρες ισοτιμίας, ο κ. Callari εμφανίστηκε καθησυχαστικός, υπογραμμίζοντας ότι οι σχετικές προσφυγές αφορούν ένα πολύ μικρό ποσοστό των συνεργαζόμενων καταλυμάτων ενώ εξέφρασε και την ικανοποίηση του για τις πρόσφατες δικαστικές εξελίξεις στην Ολλανδία.

Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με την HOTREC, τον ευρωπαϊκό φορέα που έχει στην ομπρέλα του επιχειρήσεις φιλοξενίας και εστίασης ανά την Ευρώπη, οι συγκεκριμένες ρήτρες περιορίζουν τον ανταγωνισμό στις τιμές και οδηγούν σε διογκωμένα επίπεδα προμηθειών. Από την πλευρά τους οι επιτελείς της Βooking.com υποστηρίζουν ότι παρέχουν μεγάλη αναγνωρισιμότητα στους ξενοδόχους μέσα από το ευρύ δίκτυο εκατομμυρίων δυνητικών πελατών που διαθέτουν, επισημαίνοντας μάλιστα ότι δεν είναι λίγες οι φορές που οι ταξιδιώτες αφού εντοπίσουν το κατάλυμα μέσω της Booking πραγματοποιούν τις τελικές κρατήσεις μέσα από τα συστήματα των ίδιων των ξενοδοχείων, χωρίς τη διαμεσολάβηση της πλατφόρμας. Σύμφωνα με τον κ. Caldari δε, η εταιρεία δεν έχει προχωρήσει σε αυξήσεις στις προμήθειες την τελευταία δεκαετία και πλέον.

Επενδύσει στην τεχνολογία και ποντάρει στα verticals

Όσο για την ίδια την Booking, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν χθες, επιταχύνει τις επενδύσεις της στην τεχνολογία και ιδιαίτερα στην τεχνητή νοημοσύνη, επιδιώκοντας τη δημιουργία μιας πιο ολοκληρωμένης ταξιδιωτικής εμπειρίας μέσω εργαλείων προσωποποίησης και υπηρεσιών πέρα από τη διαμονή, όπως μετακινήσεις και δραστηριότητες. Τα λεγόμενα «verticals» μάλιστα, αντιστοιχούν ήδη σε σημαντικό μέρος του κύκλου εργασιών της πλατφόρμας, που μετρά σήμερα περισσότερες από 31 εκατ. καταχωρήσεις σε πάνω από 175.000 προορισμούς παγκοσμίως και ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα.

Σημειωτέον ότι ο όμιλος, που συμπληρώνει εφέτος 30 χρόνια από την ίδρυσή του το 1996, καταγράφει 6,8 δισ. αφίξεις επισκεπτών από το 2010, ενώ έχει πάνω από 370 εκατομμύρια επαληθευμένες αξιολογήσεις επισκεπτών σε 45 γλώσσες.

Μέσω της πλατφόρμας προσφέρει 30 διαφορετικούς τύπους διαμονής από διαμερίσματα μέχρι μπανγκαλόου, καθώς και τη δυνατότητα για υπηρεσίες σε ενοικιάσεις αυτοκινήτων με πάνω από 200 εταιρείες του κλάδου αλλά και για κρατήσεις εμπειριών σε πάνω από 3.200 πόλεις.

Σήμερα η Βooking.com διαθέτει 140 γραφεία σε 70 χώρες και 7.000 εργαζομένους στα κεντρικά του στο Άμστερνταμ. Στην περίπτωση της χώρας μας, το πρώτο γραφείο στην Αθήνα άνοιξε το 2008 και σήμερα απασχολεί 40 εργαζομένους με τους συνεργάτες να ξεπερνούν τους 100.000 ανά την Ελλάδα, όπως επεσήμανε ο κ. Callari.