coffee-berry:-Νέα-ιδιόκτητη-παραγωγική-μονάδα-με-επένδυση-12-εκατ.-ευρώ

Δέκα χρόνια λειτουργίας συμπληρώνει φέτος η Coffee Berry, σηματοδοτώντας μια δυναμική πορεία ανάπτυξης που την έχει καθιερώσει ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ελληνικά street brands καφέ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με αφετηρία το πρώτο κατάστημα το 2016, η εταιρεία κατάφερε μέσα σε μία δεκαετία να αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων, να επεκτείνει τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να εξελιχθεί σε love brand για τους καταναλωτές. Η πορεία της Coffee Berry βασίστηκε στην πολυετή γνώση της αγοράς καφέ που ξεκίνησε το 2003 με την ίδρυση της εταιρείας Grand, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο της χονδρικής πώλησης καφέ. Η εμπειρία αυτή αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία ενός σύγχρονου street café concept, με έμφαση στην ποιότητα του καφέ και στη σταθερή εμπειρία εξυπηρέτησης.

Σήμερα, η Coffee Berry αριθμεί περισσότερα από 230 καταστήματα και παρουσία σε 3 ηπείρους, με δραστηριότητα σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, η Γερμανία, η Αίγυπτος, το Μαρόκο και η Ουγγαρία, ενώ η διεθνής της ανάπτυξη συνεχίζεται με ένα σταθερό στρατηγικό πλάνο και νέα ανοίγματα σε διαφορετικές αγορές.

Ως Artisan Specialty Coffee brand, η Coffee Berry διαθέτει τη δική της παραγωγική μονάδα στο Κορωπί, όπου πραγματοποιείται η επιλογή και το καβούρδισμα επιλεγμένων single-origin ποικιλιών και βραβευμένων blends. Αξίζει να σημειωθεί πως η εταιρεία έχει σε εξέλιξη διαμόρφωσης και νέα ιδιόκτητη παραγωγική μονάδα με τον προϋπολογισμό του έργου να υπερβαίνει τα 12 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα με την τεχνογνωσία στον καφέ, η εταιρεία καινοτομεί διαρκώς στο προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο: αποτελεί την πρώτη αλυσίδα στην Ελλάδα που ενσωμάτωσε πλήρως πιστοποιημένες gluten-free επιλογές σε όλο το δίκτυό της, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη και ασφαλή εμπειρία για όλους τους καταναλωτές.

Για τη θωράκιση αυτής της αναπτυξιακής πορείας, η Coffee Berry έχει προχωρήσει στη σύσταση Advisory Board υψηλού κύρους. Στελέχη με διεθνή εμπειρία στη στρατηγική και το brand building συμβάλλουν πλέον στην καθοδήγηση της εταιρείας, ενισχύοντας τη θέση της στη διεθνή αγορά.

Με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα ετών, η Coffee Berry υλοποιεί σειρά ενεργειών επικοινωνίας με κεντρικό μήνυμα “10 years of Artisan Specialty Coffee”, αναδεικνύοντας την πορεία, τη φιλοσοφία και την εξέλιξη της.

Ο ιδρυτής της Coffee Berry, Χάρης Γρυπάρης, δήλωσε σχετικά: «Η συμπλήρωση 10 χρόνων αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Coffee Berry και μια κοινή διαδρομή όλων των ανθρώπων που συνέβαλαν να φτάσουμε εδώ. Μια διαδρομή που χτίστηκε από την ομάδα μας, τους συνεργάτες και franchisees που πίστεψαν στο όραμα, αλλά και από τους χιλιάδες καταναλωτές που μας εμπιστεύονται καθημερινά. Από την πρώτη στιγμή στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο ελληνικό coffee brand που θα συνδυάζει ποιότητα, τεχνογνωσία και αυθεντική εμπειρία καφέ. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην Coffee Berry, ώστε να εξελισσόμαστε διαρκώς και να ταξιδεύουμε την ελληνική κουλτούρα καφέ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό».

Η συμπλήρωση μιας δεκαετίας λειτουργίας σηματοδοτεί για την Coffee Berry την αρχή ενός νέου κύκλου ανάπτυξης, με σταθερή προσήλωση στην ποιότητα, την καινοτομία και τη διαρκή εξέλιξη της εμπειρίας καφέ που προσφέρει.