€430 εκατ. EBITDA και το νέο προφίλ κερδοφορίας που αλλάζει την αποτίμηση

Η πρώτη ανάγνωση των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων της Bally’s Intralot (BYLOT) για το 2025 θα οδηγούσε σε έναν τίτλο: ισχυρή αύξηση εσόδων στα €520,6 εκατ. (+35,5%) και AEBITDA στα €184,6 εκατ. (+41,2%). Όμως αυτά είναι η επιφάνεια. Η πραγματική αξία της ανακοίνωσης βρίσκεται βαθύτερα, εκεί όπου οι αριθμοί συνδέονται με τη δομή της συναλλαγής και τη μελλοντική δυναμική του ομίλου.

Το πρώτο σημείο που αξίζει να απομονωθεί είναι το pro forma σύνολο. Στο επίπεδο αυτό, ο όμιλος “μεταφέρεται” σε μια ετήσια βάση πλήρους ενοποίησης και εμφανίζει έσοδα €1,085 δισ. και AEBITDA €430,8 εκατ. με περιθώριο 39,7%. Το επίπεδο κοντά στο 40% συνδέεται με τη στροφή στο online B2C και την ενσωμάτωση της BII.

Οπωσδήποτε η αυστηρότερη φορολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο λειτουργεί ως όριο για περαιτέρω άνοιγμα των margins. Άρα η αξία του συγκεκριμένου επιπέδου δεν βρίσκεται στην επέκταση, αλλά στη διατηρησιμότητα και στην ικανότητα παραγωγής ισχυρών ταμειακών ροών μέσα σε πιο απαιτητικό πλαίσιο.

Αν κανείς “σπάσει” το pro forma AEBITDA στα επιμέρους κομμάτια, θα δει κάτι ακόμη πιο βαρύνουσας σημασίας. Η BII συνεισφέρει €246,2 εκατ. AEBITDA σε λιγότερο από 10 μήνες λειτουργίας (pro forma βάση), ενώ η legacy Intralot παράγει €184,6 εκατ.. Το στοιχείο που αξίζει προσοχής δεν είναι μόνο το μέγεθος, αλλά η ποιότητα: η BII φέρνει υψηλότερο περιθώριο και διαφορετική γεωγραφική έκθεση, δημιουργώντας μια νέα “βάση” κερδοφορίας που δύσκολα υποχωρεί.

Το δεύτερο σημείο που δεν τραβά εύκολα το βλέμμα είναι η διάρθρωση των εξόδων στο pro forma μοντέλο. Η γραμμή “έξοδα προβολής και διαφήμισης” φτάνει τα €89,1 εκατ., ενώ οι φόροι παικτικών δραστηριοτήτων τα €150,8 εκατ.. Για κάποιον που έχει εμπειρία στον κλάδο, αυτά τα νούμερα υποδηλώνουν ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο βελτιστοποίησης μέσω scale. Δηλαδή, όσο αυξάνεται ο όγκος παικτών και συναλλαγών, το marketing ως ποσοστό εσόδων μπορεί να συμπιεστεί, ενισχύοντας περαιτέρω τα margins. Δεν χρειάζεται να αλλάξει τίποτα δραστικά στο business model, αρκεί να “τρέξει” η μηχανή σε μεγαλύτερη ταχύτητα.

Ένα τρίτο, πιο “κρυφό” στοιχείο βρίσκεται στις προσαρμογές του pro forma. Στα αποτελέσματα έχουν αφαιρεθεί one-off κόστη (bonus, συμβουλευτικά fees, απομειώσεις, κόστη συναλλαγής) και έχουν προσαρμοστεί οι τόκοι σαν να ίσχυε το νέο χρηματοδοτικό σχήμα από την αρχή της χρονιάς. Με αυτή την προσέγγιση το AEBITDA των €430,8 εκατ. είναι ήδη “καθαρισμένο” από θόρυβο και πιο κοντά σε run-rate επίπεδα από ό,τι φαίνεται με την πρώτη ματιά.

Αξιοσημείωτη είναι η ανάλυση των ταμειακών ροών. Οι pro forma ελεύθερες ταμειακές ροές μετά την εξυπηρέτηση του χρέους φτάνουν τα €172,7 εκατ.. Σε συνδυασμό με AEBITDA €430,8 εκατ., αυτό μεταφράζεται σε conversion ratio κοντά στο 40%. Σε έναν κλάδο όπου οι επενδύσεις σε τεχνολογία και marketing είναι υψηλές, ένα τέτοιο επίπεδο cash conversion δημιουργεί προϋποθέσεις για απομόχλευση με ρυθμό ταχύτερο από αυτόν που προεξοφλεί η αγορά.

Παράλληλα ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός στα €1,49 δισ. και ο δείκτης μόχλευσης στο 3,46x (pro forma) μπορεί να τρομάξουν σε πρώτη ανάγνωση. Όμως το σημείο που κάνει τη διαφορά είναι η σύνθεση του χρέους. Με ομόλογα σταθερού επιτοκίου 6,75% έως το 2031, κυμαινόμενα notes, δάνειο £400 εκατ. και επιπλέον γραμμές χρηματοδότησης, ο όμιλος έχει “κλειδώσει” σε μεγάλο βαθμό το κόστος χρηματοδότησης και έχει εξασφαλίσει χρονικό ορίζοντα. Αυτό δίνει χώρο στο management να εκμεταλλευτεί τη δημιουργία ταμειακών ροών χωρίς πίεση βραχυπρόθεσμης αναχρηματοδότησης.

Μια ακόμη μεταβλητή με ιδιαίτερο βάρος αφορά τη γεωγραφική μετατόπιση του ομίλου. Με την ενοποίηση της BII, το Ηνωμένο Βασίλειο γίνεται η μεγαλύτερη αγορά, ξεπερνώντας το 60% των εσόδων στο τέταρτο τρίμηνο. Σε πρακτικούς όρους ο όμιλος περνά από ένα μοντέλο που εξαρτάται από δημόσια συμβόλαια και lotteries σε ένα μοντέλο με ισχυρή έκθεση σε ώριμες online αγορές με υψηλότερη αποτίμηση διεθνώς.

Στο ίδιο πνεύμα, η ανάλυση B2B (Business to Business) vs B2C (Business to Consumer) κρύβει μια μεταβολή που δεν αποτιμάται εύκολα με παραδοσιακά metrics.Για να σας δώσω να καταλάβετε τι σημαίνουν οι συμβολισμοί, στο B2B πουλάς την πλατφόρμα και πληρώνεσαι για την υποδομή, ενώ στο B2C κρατάς τον παίκτη και το ταμείο.

Το B2B λοιπόν παραμένει πυλώνας κερδοφορίας, συνεισφέροντας περίπου το μισό EBITDA, αλλά το B2C έχει ήδη φτάσει το 49,4% του συνολικού AEBITDA. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο όμιλος μετασχηματίζεται σε hybrid gaming platform, κάτι που σε άλλες αγορές αποτιμάται με πολλαπλασιαστές υψηλότερους από αυτούς των καθαρών lottery operators.

Αν συνδυαστούν όλα τα παραπάνω, προκύπτει ένα ενδιαφέρον πλαίσιο αποτίμησης. Με κεφαλαιοποίηση €1,73 δισ. και pro forma AEBITDA €430,8 εκατ., ο όμιλος διαπραγματεύεται σε ένα EV/EBITDA επίπεδο που, ακόμη και αν ενσωματωθεί πλήρως ο καθαρός δανεισμός, παραμένει αισθητά χαμηλότερο από αντίστοιχες διεθνείς εταιρείες online gaming. Και εδώ υπάρχει το σημείο που κάνει τη διαφορά: η τωρινή κεφαλαιοποίηση “βλέπει” ακόμη την Intralot του παρελθόντος, ενώ τα pro forma στοιχεία περιγράφουν έναν οργανισμό διαφορετικής τάξης μεγέθους.

Από πλευράς τώρα διαγραμματικής ανάλυσης η μετοχή έχει στο ημερήσιο chart τιμών δύο βασικούς στόχους. Πρώτον να τμήσει ανοδικά τη βραχυχρόνια καθοδική γραμμή τάσης “Q” στα €0,953 και δεύτερον να περάσει σε ανοδική μεσοπρόθεσμη τάση καταστρατηγώντας ανοδικά την περιοχή αντίστασης των €1,012. Πάνω από εκεί θα ανοίξουν και πάλι οι συζητήσεις για την προσέγγιση της ζώνης των €1,12 με €1,20.

March 18, 2026