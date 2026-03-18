goldman-sachs:-Νέες-εισαγωγές-στα-ευρωπαϊκά-χρηματιστήρια-παρά-τις-γεωπολιτικές-εντάσεις

Η Goldman Sachs προβλέπει ότι η ανάκαμψη της ευρωπαϊκής αγοράς αρχικών δημόσιων προσφορών (IPOs) θα συνεχιστεί με σταθερό ρυθμό μέσα στο 2026, παρά το προσωρινό επενδυτικό σοκ από τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή.

Ο επενδυτικός όμιλος εκτιμά ότι δεκάδες εταιρείες προετοιμάζονται να εισέλθουν στα χρηματιστήρια της Ευρώπης.

«Βρισκόμαστε σε έναν πολύ μεγάλο αριθμό συζητήσεων με εταιρείες που προετοιμάζονται για έκδοση», δήλωσε στο - ο Αντρέ Κέλενερς, συν-επικεφαλής επενδυτικής τραπεζικής για την περιοχή EMEA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική).

Σημείωσε ότι η αγορά των IPOs έχει επανέλθει μετά από μια «δραματική» περίοδο επανατιμολόγησης των περιουσιακών στοιχείων (repricing). Παρά την αβεβαιότητα που προκαλούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Κέλενερς τόνισε ότι οι ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές παραμένουν «open for business».

Η ενεργειακή μετάβαση συνεχίζει να κυριαρχεί στις επενδυτικές προτεραιότητες στην Ευρώπη, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη αναδεικνύεται σε σημαντικό καταλύτη για νέες χρηματοδοτήσεις.

Ο Κέλενερς επισήμανε την πρόσφατη έκδοση μετατρέψιμου ομολόγου από την ολλανδική Nebius Group, η οποία συνεργάζεται με τη Meta και τη Nvidia σε ένα έργο υποδομής data centers αξίας 27 δισ. δολαρίων. Σύμφωνα με τη Goldman, οι αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης για υποδομές AI αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τις επενδυτικές ροές στην περιοχή τους επόμενους μήνες.

Σχετικά με το πρόσφατο sell-off στον κλάδο του λογισμικού, ο αναλυτής της Goldman εκτιμά ότι αυτό οφείλεται κυρίως σε «επαναξιολόγηση της τελικής αξίας» και στην αβεβαιότητα γύρω από τον ακριβή αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης, και όχι σε πραγματική επιδείνωση των επιδόσεων των επιχειρήσεων.

Μάλιστα, παρατήρησε ότι πολλές εταιρείες λογισμικού που ανήκουν σε χαρτοφυλάκια ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων συνεχίζουν να εμφανίζουν σημαντική ανάπτυξη.