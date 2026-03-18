metlen:-Σύσταση-«υπεραπόδοσης»-και-τιμή-στόχος-τα-51-ευρώ-από-την-pantelakis-securities

Θετικές μακροπρόθεσμες προοπτικές για τη Metlen, παρά τις βραχυπρόθεσμες πιέσεις, διαπιστώνει σε νέα της έκθεση η Pantelakis Securities. Η χρηματιστηριακή διατηρεί σύσταση «overweight» (υπεραπόδοση) για τη μετοχή, θέτοντας τιμή-στόχο τα 51 ευρώ, που αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου της τάξης του 35% σε σχέση με το πρόσφατο κλείσιμο στα 37,68 ευρώ (16/3).

Σύμφωνα με την έκθεση, οι εκτιμήσεις για το EBITDA του 2025 αναθεωρήθηκαν σημαντικά προς τα κάτω, κατά περίπου 25%, υποχωρώντας κάτω από τον αρχικό στόχο του 1 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στις επιδόσεις του τομέα EPC και στις καθυστερήσεις στο asset rotation, γεγονός που επηρέασε αρνητικά το επενδυτικό κλίμα.

Παρά ταύτα, η Pantelakis εκτιμά ότι η λειτουργική κερδοφορία θα ενισχυθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια, προβλέποντας EBITDA ύψους 1,6 δισ. ευρώ, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 11% για την περίοδο 2024-2028.

Αν και διατηρείται η θετική σύσταση για τη μετοχή, η τιμή-στόχος αναθεωρείται χαμηλότερα, από τα 62 στα 51 ευρώ, κυρίως λόγω της πιο συντηρητικής προσέγγισης στο asset rotation.

Πλήγμα από το profit warning και αναπροσαρμογή εκτιμήσεων

Καθοριστική για την εικόνα της εταιρείας ήταν η ανακοίνωση της 6ης Φεβρουαρίου, όταν η Metlen προχώρησε σε σημαντική μείωση των προβλέψεων για το EBITDA του 2025. Η αρνητική αναθεώρηση αποδίδεται αφενός σε αυξημένες ζημίες στον τομέα EPC —με αιχμή το έργο Protos στο Ηνωμένο Βασίλειο— και αφετέρου σε καθυστερήσεις στην υλοποίηση συμφωνιών asset rotation ισχύος 0,9GW.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Pantelakis αναμένει πλέον ότι ο τομέας EPC θα παραμείνει ζημιογόνος και το 2026. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά το asset rotation, εκτιμά ότι το μεγαλύτερο μέρος των μελλοντικών εσόδων είναι διασφαλισμένο, καθώς τουλάχιστον το 75% του σχετικού EBITDA για την περίοδο 2026-2028 έχει «κλειδώσει» μέσω συμφωνιών, όπως η τετραετής συνεργασία με τη ΔΕΗ.

Τα μέταλλα στο επίκεντρο της ανάπτυξης

Παρά τις πρόσκαιρες δυσκολίες, η εταιρεία επαναβεβαιώνει τον μεσοπρόθεσμο στόχο για EBITDA μεταξύ 1,9 και 2,1 δισ. ευρώ. Η Pantelakis, ωστόσο, υιοθετεί πιο συγκρατημένη στάση, τοποθετώντας την εκτίμηση στα 1,64 δισ. ευρώ έως το 2028.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στον κλάδο των μετάλλων, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει τον βασικό μοχλό ανάπτυξης, αντισταθμίζοντας τη μεταβλητότητα του ενεργειακού τομέα. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει το 59% της πρόσθετης λειτουργικής κερδοφορίας έως το 2028, μέσω:

της αύξησης της παραγωγικής δυναμικότητας σε αλουμίνα και γάλλιο,

της ενίσχυσης της κυκλικής ανάκτησης μετάλλων,

της αναβάθμισης των μεταλλουργικών δραστηριοτήτων.

Οι προοπτικές ενισχύονται περαιτέρω από τις εκτιμήσεις για υψηλότερες τιμές αλουμινίου, που ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 3.000 δολάρια ανά τόνο, ακόμη και τα 4.000 δολάρια σε περίπτωση παρατεταμένης γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, λόγω της πολιτικής αντιστάθμισης κινδύνου της εταιρείας, τα πλήρη οφέλη αναμένεται να αποτυπωθούν μετά τα μέσα του 2027.

Οι βασικοί καταλύτες για τη μετοχή

Η πορεία της μετοχής θα εξαρτηθεί από μια σειρά κρίσιμων παραγόντων, όπως η έγκαιρη εκτέλεση των έργων EPC, η ολοκλήρωση της πώλησης περιουσιακών στοιχείων 0,5GW στην Αυστραλία και η υλοποίηση επενδύσεων στον κλάδο των μετάλλων.

Παράλληλα, ενδεχόμενη παράταση της έντασης στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να λειτουργήσει υποστηρικτικά για τη Metlen, καθώς ο όμιλος επωφελείται από υψηλότερες τιμές μετάλλων και ενεργειακών προϊόντων, αξιοποιώντας τις συνέργειες μεταξύ παραγωγής και εμπορίας ενέργειας.