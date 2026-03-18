OB Streem: Έρχονται εξαγορές σε Κύπρο, Δυτ. Ευρώπη – Προχωρούν μεγάλες επενδύσεις με «κλειδωμένη» χρηματοδότηση

Προ των πυλών η απόκτηση κυπριακής εταιρείας από την OB Streem. «Σήμα» εμπιστοσύνης από τις εγχώριες τράπεζες με αναχρηματοδότηση – μαμούθ.

Έχοντας ήδη αναδειχθεί ως «εθνικός – εγχώριος πρωταθλητής» στον τομέα των logistics, μέσα από εξαγορές – συγχωνεύσεις και την προώθηση μεγάλων επενδύσεων, με «αιχμή» το project στον Ασπρόπυργο, η OB Streem επιχειρεί να κερδίσει το στοίχημα και της επέκτασης στο εξωτερικό, έχοντας «στα σκαριά» σημαντικές κινήσεις σε Κύπρο και Δυτική Ευρώπη.

Έρχονται εξαγορές σε Κύπρο και Δυτική Ευρώπη

Σύμφωνα με πληροφορίες, η OB Streem, υπό τον έλεγχο της HIG Capital, βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με επιχειρήσεις εκτός των συνόρων, με την περίπτωση της κυπριακής Eurofreight, που έχει δραστηριότητα και στην Ελλάδα, να φέρεται ως βασικός στόχος του ομίλου για επέκταση στην Κύπρο. Οι συζητήσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, χωρίς να έχει γίνει σαφές αν θα πρόκειται για πλήρη εξαγορά ή για στρατηγική συμμετοχή, με τις ίδιες πηγές να αναφέρουν ότι το deal θα ολοκληρωθεί σύντομα, καθώς στόχος είναι να έχει «κλείσει» μέσα στους πρώτους 5-6 μήνες του 2026.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχει, από τον περασμένο Νοέμβριο, εξαγοράσει την MED FRIGO, που δραστηριοποιείται στον κλάδο των μεταφορών 34 χρόνια και διαθέτει σημαντική παρουσία με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και συγκεκριμένα με τέσσερα κέντρα διανομής σε Πάτρα, Ηγουμενίτσα, Ασπρόπυργο και Θεσσαλονίκη. Διαθέτει επίσης ιδιόκτητο στόλο σύγχρονων φορτηγών ψυγείων και ευρύ δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ευρώπη.

Στην Ευρώπη, και κατά πληροφορίες στην Δυτική, αναμένεται να είναι ένα από τα επόμενα «χτυπήματα» της OB Streem, μέσα από την απόκτηση είτε εταιρειών είτε και αποθηκευτικών χώρων, με τον όμιλος και άλλες φορές στο παρελθόν να έχει προϊδεάσει για κινήσεις σε αυτόν τον «επιχειρηματικό διάδρομο». Υπενθυμίζεται ότι η OB Streem προέκυψε από τη συγχώνευση της Streem Global με την Ορφέας Βεϊνόγλου και τις εταιρείες που απέκτησε η HIG (Makios Logistics, Unit Hellas κ.α.).

Mega επενδυτικό πλάνο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση

Αυτές οι κινήσεις αποτελούν μέρος ενός μεγάλου επενδυτικού πλάνου που βέβαια στην Ελλάδα έχει ως επίκεντρο το mega logistics hub «Hull» στον Ασπρόπυργο, ένα project σχεδόν 300 εκατ. ευρώ που πλέον, όπως πρόσφατα αναφέραμε, έχει ωριμάσει περιβαλλοντικά και με τη «βούλα» της Περιφέρειας Αττικής (κάποιες τροποποιήσεις), προχωρά αδειοδοτικά, ενώ έχουν εκκινήσει κάποιες αρχικές εργασίες με ορίζοντα ολοκλήρωσης της ανάπτυξης το 2029.

Χτες, μόλις, η OB Streem επιβεβαίωσε και τη χρηματοδοτική στήριξη του εγχώριου τραπεζικού τομέα μέσω μιας αναχρηματοδότησης – «μαμούθ», ύψους 655,5 εκατ. ευρώ, μέσω κοινοπρακτικού δανείου από τις Πειραιώς, Alpha Bank ​και Εθνική Τράπεζα. Η Χρηματοδότηση αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος προς την OB Streem την κορυφαία εταιρεία στον τομέα των Logistics στην Ελλάδα με σημαντικό pipeline επενδύσεων στα επόμενα χρόνια.

Η χρηματοδότηση περιλαμβάνει αρχική εκταμίευση 260 εκατ. ευρώ, για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού, ενώ τα υπόλοιπα κεφάλαια θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση επενδύσεων για την ανάπτυξη νέων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων, καθώς και για πιθανές εξαγορές στον κλάδο των logistics εντός και εκτός Ελλάδας, που θα ενισχύσουν την περαιτέρω ανάπτυξη του ομίλου. Το πλάνο αυτό έχει ως ορίζοντα το 2030.

Το project στον Ασπρόπυργο

Όπως πολλές φορές έχουμε αναφέρει, στο πλάνο του γκρουπ ξεχωρίζει η επένδυση, στρατηγικού χαρακτήρα, ύψους 300 εκατ. ευρώ, στις παλιές εγκαταστάσεις της Ελληνικής Χαλυβουργίας στον Ασπρόπυργο. Η Streem Development, που ανήκει στο αμερικανικό επενδυτικό κεφάλαιο, προωθεί την υλοποίηση μεγάλου πρότυπου κέντρου διεθνών μεταφορών και αποθήκευσης μέσω τρένου, πλοίου και φορτηγών (trimodal) στον Ασπρόπυργο. Οι εργασίες ανάπτυξης μάλλον θα ανατεθούν σε εταιρεία που σχετίζεται με τον όμιλο.

Αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου (Hull Logistics City) είναι η κατασκευή και λειτουργία ενιαίας πρότυπης υπερσύγχρονης μονάδας εφοδιαστικής αλυσίδας και συνδυασμένων μεταφορών, χερσαίων-θαλάσσιων-σιδηροδρομικών (tri-modal), στην περιοχή Ασπρόπυργου στη Δυτική Αττική. Βάσει όσων αναφέρονταν σε παλιότερα διαβούλευση, η περιοχή επέμβασης έχει επιφάνεια 291 στρέμματα (περιλαμβάνει τη δημιουργία αποθηκών 180.000 τ.μ. και 20.000 τ.μ. συνοδών χώρων, με δυνατότητα μεταποιητικών δράσεων) και βρίσκεται εντός της ΒΙ.ΠΕ. Διυλιστηρίων, στο 17ο χλμ. της Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου.

Όπως έχουμε κατά καιρούς αναφέρει, η έκταση διαχωρίζεται από την Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου σε δύο τμήματα, τμήμα Α (238 στρέμματα) και τμήμα Β, παραλιακό (53 στρέμματα). Στο τμήμα Α προβλέπονται κτήριο πολλαπλών χρήσεων (εμπορικά, γραφεία, ξενοδοχείο, εστιατόριο κ.α.), αποθήκες, χώρος διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων, parking. Στο τμήμα Β ανήκει ο λιμένας, χώρος διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων, σταθμός διακίνησης φορτηγών, αποθήκη σταθμός διακίνησης Ι.Χ..

Ωστόσο, από τότε που το project πήρε το «πράσινο φως» ως Στρατηγική Επένδυση μέχρι τώρα, σε έναν βαθμό έχουν προκύψει αλλαγές σε επιχειρηματικό και γεωπολιτικό επίπεδο, έχουν αλλάξει τα δεδομένα και με αιχμή τις εξελίξεις στο Λιμάνι Ελευσίνας, και ενδεχομένως στον όμιλο να εξετάζουν ενδεχόμενο αναπροσαρμογής ως προς κάποιες από τις προβλεπόμενες χρήσεις. Δηλαδή να μειωθούν ή «βγούνε εκτός κάδρου» κάποιες (π.χ. ξενοδοχεία) προς όφελος βασικότερων δραστηριοτήτων.