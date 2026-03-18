optima:-Έως-65,5-εκατ.-ευρώ-για-το-80,84%-της-euroxx

Ο προσδιορισμός του τελικού τιμήματος δεν είναι δυνατόν να οριστικοποιηθεί στο παρόν στάδιο, επισημαίνει η Optima Bank.

Διευκρινίσεις σχετικά με την εξαγορά της Euroxx παρέχει σε ανακοίνωσή της η Optima Bank, κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Αναλυτικά, όπως αναφέρει, η Optima bank έχει υποβάλει μη δεσμευτική πρόταση (Non -Binding Offer) προς ορισμένους μετόχους της Euroxx Securities για την απόκτηση ποσοστού έως 80,84% του μετοχικού της κεφαλαίου, στο πλαίσιο προκαταρκτικών συζητήσεων και υπό την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης της συναλλαγής. Ρητώς διευκρινίζεται ότι η Optima bank δεν έχει υποβάλει δεσμευτική ή οριστική πρόταση ως προς συγκεκριμένο τίμημα για την απόκτηση συμμετοχής στην Euroxx Securities, ούτε έχει συμφωνηθεί συγκεκριμένο τίμημα με μετόχους αυτής.

Στο πλαίσιο προκαταρκτικών και μη δεσμευτικών διερευνητικών επαφών, έχει διατυπωθεί ενδεικτική αναφορά σε μέγιστο συνολικό ποσό έως 65,5 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά αποκλειστικά την περίπτωση απόκτησης του ανώτατου ποσοστού έως 80,84% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Euroxx Securities. Η εν λόγω αναφορά δεν συνιστά προτεινόμενο ή συμφωνημένο τίμημα, ούτε αποτίμηση της Euroxx Securities, αλλά αντανακλά ανώτατο όριο οικονομικής διάθεσης της Optima bank υπό συγκεκριμένες και μη οριστικοποιημένες προϋποθέσεις και τελεί υπό ουσιώδεις αιρέσεις και παραδοχές.

Ειδικότερα, ο προσδιορισμός του τελικού τιμήματος δεν είναι δυνατόν να οριστικοποιηθεί στο παρόν στάδιο, καθώς εξαρτάται από παράγοντες που δεν έχουν ακόμη προσδιορισθεί ή συμφωνηθεί, περιλαμβανομένων ιδίως:

• της εξέλιξης και ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών,

• των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων των επιμέρους συμφωνιών που ενδεχομένως συναφθούν με τους πωλητές – μετόχους ,

• της διενέργειας ενδελεχούς ελέγχου και αξιολόγησης (due diligence) στην Euroxx Securities, τα αποτελέσματα της οποίας δεν μπορούν στο παρόν στάδιο να προβλεφθούν,

• του τελικού ποσοστού συμμετοχής που θα αποκτηθεί, το οποίο σε κάθε περίπτωση τελεί υπό την προϋπόθεση απόκτησης τουλάχιστον 67% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Euroxx Securities.