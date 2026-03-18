optima:-Επιταχύνει-το-build-up-στο-investment-banking-με-την-euroxx

«Κλειδωμένο» αγοραστή μπορεί να μην είχε – είχε όμως αγορά να απευθυνθεί. Από τη στιγμή που η Euroxx είχε εδώ και καιρό τοποθετηθεί ως «πολύφερνη νύφη», τα σενάρια την έφερναν σε «γάμο» με συστημική τράπεζα – με την Optima να αναδεικνύεται ως ο τελικός «μνηστήρας».

Η αρχική εμπλοκή της Τράπεζας Πειραιώς όπως αναδεικνύονταν μέσα από σειρά δημοσιευμάτων φαίνεται να αποτέλεσε και ένα πρώτο δείγμα μέτρησης προθέσεων, που άνοιξε το παιχνίδι σε μια αγορά που ανεβάζει ρυθμούς ενοποίησης, στον απόηχο της εξαγοράς της ΕΧΑΕ από την Euronext. Δεδομένης ωστόσο της δυναμικής παρουσίας και των ανεπτυγμένων δραστηριοτήτων της Πειραιώς σε corporate – investment banking και wealth management, υπό τα ηνία των Θ. Τζούρου και Αχ. Κοντογούρη αντίστοιχα, δεν προέκυπτε ένα σαφές στρατηγικό όφελος.

Σε αυτό το πλαίσιο, η προοπτική εξαγοράς της ΑΕΠΕΥ από μια μικρότερη τράπεζα έδειχνε να συγκεντρώνει περισσότερα στοιχεία στρατηγικής συνοχής. Από τη στιγμή που η Credia δρομολογεί την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού 70% στην Pantelakis Securities – με δικαίωμα προαιρετικής αγοράς του υπόλοιπου 30%, τρία έτη μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης συναλλαγής – ένας παίκτης που θα μπορούσε να μπει δυναμικά στη διεκδίκηση της Euroxx και να καλύψει, ανόργανα, ένα δικό της κενό, ήταν η Optima.

Η τράπεζα υπέβαλε μη δεσμευτική πρόταση για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στη Euroxx, έως 80,84% και όχι κατώτερου του 67%, από μετόχους με τους οποίους βρίσκεται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις, με επίκεντρο τους βασικούς μετόχους Τζουζέππε Τζιάνο (36,12%) και Γιώργο Πολίτη (27,15%), των οποίων η συμμετοχή αναμένεται να περιοριστεί σε επίπεδα της τάξεως του 10% έκαστος. Ανοιχτό παραμένει το ύψος και η δομή του τιμήματος, με το σενάριο μερικής αποπληρωμής σε μετοχές να συγκεντρώνει πιθανότητες. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται και με την πρόθεση της διοίκησης της Optima να προχωρήσει σε νέα έκδοση Tier II , προκειμένου να ευθυγραμμίσει τον δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας με τις εποπτικές απαιτήσεις.

Οι δύο βασικοί μέτοχοι θα παραμείνουν στο σχήμα, αναλαμβάνοντας κεντρικό ρόλο στη νέα οργανωτική δομή και λειτουργώντας ως «πυρήνας» για την ανάπτυξη του investment banking της Optima, μεταφέροντας τεχνογνωσία, εμπειρία και πελατολόγιο.

Η Euroxx προσθέτει βάθος σε investment banking και brokerage δραστηριότητες, ισχυρό τμήμα ανάλυσης και πρόσβαση σε θεσμικό πελατολόγιο και εκτεταμένο δίκτυο brokers – στοιχεία που ενισχύονται περαιτέρω από την παραμονή των βασικών προσώπων και το δίκτυο σχέσεων που τα συνοδεύει. Άλλωστε, μέχρι σήμερα η Optima είχε μεγαλύτερη βάση σε affluent πελάτες. Υπό αυτό το πρίσμα, η συναλλαγή λειτουργεί ως επιταχυντής του build-up της τράπεζας στο πεδίο του investment banking.

Η δυναμική αυτή αποτυπώνεται και στα οικονομικά μεγέθη της Euroxx. Κατά το 2025, εμφάνισε αισθητή βελτίωση μεγεθών, με την προ φόρων κερδοφορία να διαμορφώνεται σε 17,4 εκατ. ευρώ, έναντι 5,27 εκατ. ευρώ το 2024, και τον κύκλο εργασιών να ανέρχεται σε 46,2 εκατ. ευρώ.

Η βελτίωση των επιδόσεων προήλθε κυρίως από την ενίσχυση των εσόδων από συναλλαγές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Τα έσοδα από πωλήσεις μετοχών και παραγώγων ανήλθαν σε 9,39 εκατ. ευρώ, από μόλις 455 χιλ. ευρώ το 2024, ενώ τα έσοδα προμηθειών από χρηματιστηριακές συναλλαγές διαμορφώθηκαν σε 20 εκατ. ευρώ, από 12,6 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, τα έσοδα από παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ανήλθαν σε 22 εκατ. ευρώ, από 15,5 εκατ. ευρώ, με τα έσοδα από διαχείριση χαρτοφυλακίων να διαμορφώνονται σε 3,9 εκατ. ευρώ.

Οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις ανέρχονται σε 450 χιλ. ευρώ με λήξη το 2028, ενώ οι βραχυπρόθεσμες αυξήθηκαν στα 11,85 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 1,2 εκατ. το 2204.

Από την άλλη, η Optima (σε επίπεδο ομίλου) κατέγραψε σημαντική αύξηση στα έσοδα από προμήθειες από επενδυτικές συναλλαγές, ήτοι στα 12,06 εκατ. ευρώ, έναντι 6,59 εκατ. ευρώ το 2024. Επιπλέον, τα καθαρά έσοδα από χρηματιστηριακές συναλλαγές διαμορφώθηκαν στα 16,65 εκατ. έναντι 10,51 εκατ. στη χρήση του 2024.

Επιπλέον, τα υπό διαχείριση κεφάλαια της Optima διαμορφώνονταν στα τέλη χρήσης 2025, στα 5,323 δισ. ευρώ, ενώ στο πεδίο των αμοιβαίων κεφαλαίων, μέσω της θυγατρικής της Optima Asset Management διαθέτει 16 αμοιβαία.