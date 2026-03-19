Άνδρας-στο-Μανχάταν-έδερνε-ανελέητα-71χρονο-θυρωρό-και-εκείνος-συνέχιζε-να-τον-αποκαλεί-ευγενικά-«κύριε»,-δείτε-βίντεο

Σοκ έχει προκαλέσει η άγρια επίθεση που δέχτηκε ένας 71χρονος θυρωρός στη Νέα Υόρκη, όταν προσπάθησε να εμποδίσει έναν άνδρα να μπει παράνομα σε πολυκατοικία, κάνοντας απλώς τη δουλειά του, με τον εργαζόμενο μάλιστα να τον εκλιπαρεί να σταματήσει λέγοντας του «σταματήστε, κύριε, είναι πάρα πολύ».

Ένας άνδρας ξυλοκόπησε έναν 71χρονο θυρωρό που τον εμπόδισε να εισβάλει παράνομα σε μια πολυκατοικία στο Μανχάταν — ενώ ο εργαζόμενος συνέχιζε να τον αποκαλεί ευγενικά «κύριε» καθώς ικέτευε για τη ζωή του.

Το άγριο περιστατικό σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της 8ης Μαρτίου. Ο Nicolaie Lica, γνωστός ως «George» στους ενοίκους και εργαζόμενος στο κτίριο από το 1998, ανέφερε ότι ο 29χρονος Moshe Dardashty μπήκε στο λόμπι και δήλωσε ότι ήθελε να επισκεφτεί διαμέρισμα στον έβδομο όροφο. Αρχικά του υπέδειξε τους ανελκυστήρες, ωστόσο στη συνέχεια τον αναγνώρισε ως άτομο που είχε χαρακτηριστεί ανεπιθύμητο από συνάδελφό του και του ζήτησε να αποχωρήσει.

Σύμφωνα με την περιγραφή του θύματος, η άρνηση προκάλεσε την οργή του δράστη. «Του είπα: “Κύριε, λυπάμαι, δεν μπορώ να σας επιτρέψω να ανεβείτε”», ανέφερε ο 71χρονος. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο 29χρονος του επιτέθηκε άγρια.

Όπως αναφέρει η nypost, Ο 71χρονος προσπάθησε αρχικά να διαφύγει, ωστόσο εγκλωβίστηκε στον χώρο. «Μου όρμηξε, με έσπρωξε και έπεσα κάτω», είπε, περιγράφοντας ότι δέχθηκε επανειλημμένα χτυπήματα. Ο δράστης φέρεται να χρησιμοποίησε μεταλλική ράβδο, προκαλώντας του κατάγματα στο πρόσωπο και τη μύτη, ενώ σύμφωνα με τις αρχές τον χτύπησε και με σκούπα, επιχειρώντας να τη μετατρέψει σε όπλο.

Παρά τον σοβαρό τραυματισμό και ενώ το πρόσωπό του ήταν γεμάτο αίματα, ο θυρωρός κατάφερε να καλέσει την αστυνομία πριν δεχθεί βοήθεια από περαστικούς. Όπως ανέφερε, κατά τη διάρκεια της επίθεσης ικέτευε τον δράστη να σταματήσει, φωνάζοντας: «Σταματήστε, κύριε, είναι πάρα πολύ» και καλώντας σε βοήθεια.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο Mount Sinai West, όπου του παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα και στη συνέχεια έλαβε εξιτήριο. Ωστόσο, παραμένει σε κακή κατάσταση, αντιμετωπίζοντας σοβαρούς πόνους, προβλήματα όρασης και τραυματισμούς στη σπονδυλική στήλη, που περιορίζουν σημαντικά την κινητικότητά του.

Η σύζυγός του, Παούνα Λίκα, δήλωσε ότι φροντίζει διαρκώς τον τραυματία, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος εκτιμά πως δέχθηκε «περίπου 100 χτυπήματα». Ο δράστης, που μένει σε μικρή απόσταση από το σημείο, συνελήφθη λίγα λεπτά μετά το περιστατικό και κατηγορείται για επίθεση και απόπειρα επίθεσης.