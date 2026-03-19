Έκτακτη-οικονομική-ενίσχυση-σε-ανέργους-ναυτικούς-ενόψει-Πάσχα

Την έγκριση κονδυλίων για την οικονομική στήριξη των ανέργων ναυτικών κατά τις εορτές του Πάσχα καθώς και των Χριστουγέννων του 2026 αποφάσισαν τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Ναυτιλίας. Η συγκεκριμένη θεσμική πρωτοβουλία στοχεύει στην άμεση ανακούφιση του ναυτεργατικού δυναμικού που παραμένει εκτός ενεργού υπηρεσίας.

Το ύψος του προβλεπόμενου βοηθήματος καθορίζεται στα 350 ευρώ για την πασχαλινή περίοδο, ενώ για τα Χριστούγεννα η αντίστοιχη παροχή διαμορφώνεται στα 400 ευρώ. Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση του μέτρου υπολογίζεται πως θα υπερβεί τα 2 εκατομμύρια ευρώ, ποσό το οποίο θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τα ταμειακά διαθέσιμα του Οίκου Ναύτου. Βασική προϋπόθεση για την καταβολή της ενίσχυσης αποτελεί η ενεργή εγγραφή των δικαιούχων στα μητρώα του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας. Επιπρόσθετα, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να πληρούν αυστηρά κριτήρια προηγούμενης θαλάσσιας υπηρεσίας, πιστοποιώντας παράλληλα την απουσία οποιασδήποτε άλλης επαγγελματικής απασχόλησης ή εναλλακτικής ασφαλιστικής κάλυψης.

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, η πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών για το επίδομα του Πάσχα προγραμματίζεται να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 9 Απριλίου. Αντίστοιχα, η καταβολή της χριστουγεννιάτικης ενίσχυσης ορίζεται να πραγματοποιηθεί έως τις 22 Δεκεμβρίου.

