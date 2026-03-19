Ακίνητα: Ασυγκράτητες οι τιμές διαμερισμάτων – «Άλμα» 7,8% το 2025

Το ανοδικό τους ράλι συνεχίζουν οι τιμές διαμερισμάτων, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδας.

Με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία, εκτιμάται ότι το δ΄ τρίμηνο του 2025 οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 7,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Για το 2025, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 7,8%, έναντι αύξησης 9,1% το 2024.

Αυξήσεις τόσο στα νέα, όσα και στα παλαιά διαμερίσματα

Αναλυτικά, η αύξηση των τιμών το δ΄ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 ήταν 7,4% για τα νέα διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 7,8% για τα παλαιά, δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών. Για το 2025, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών για τα νέα διαμερίσματα ήταν 7,4%, έναντι ρυθμού αύξησης 10,2% το 2024, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης για τα παλαιά διαμερίσματα ήταν 8,1% το 2025, έναντι αύξησης 8,4% το 2024.

Ο «χάρτης» των αυξήσεων – Η εικόνα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων το δ΄ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 ήταν 5,9% στην Αθήνα, 8,0% στη Θεσσαλονίκη, 10,5% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 8,6% στις λοιπές περιοχές της χώρας.

Για το σύνολο του 2025, η αύξηση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2024 ήταν 6,2%, 9,6%, 9,8% και 8,8% αντίστοιχα. Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το δ΄ τρίμηνο του 2025 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 7,3% σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο του 2024, ενώ για το 2025 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 7,5%.