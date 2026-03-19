Αμετάβλητα τα επιτόκια από ΒοΕ – Ανοιχτό το ενδεχόμενο αυξήσεων

Ειδικότερα, η εννεαμελής Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (MPC) ψήφισε ομόφωνα υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων στο 3,75%.

Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια η Τράπεζα της Αγγλίας (Bank of England – BoE) τονίζοντας στην σχετική της ανακοίνωση ότι είναι «έτοιμη να αναλάβει δράση» για να τιθασεύσει οποιαδήποτε άνοδο του πληθωρισμού λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, η εννεαμελής Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (MPC) ψήφισε ομόφωνα υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων στο 3,75%. Πρόκειται για την πρώτη απόφαση χωρίς καμία διαφωνία, εδώ και τεσσεράμισι χρόνια. Οικονομολόγοι σε έρευνα του Reuters ανέμεναν ψηφοφορία 7 – 2 υπέρ της «παύσης».

Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός ενδέχεται να ανέλθει έως και στο 3,5% για τα επόμενα δύο τρίμηνα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του προσωπικού της BoE και παραμένει σε επαγρύπνηση για τον κίνδυνο να εδραιωθούν στην οικονομία προσδοκίες για υψηλότερο πληθωρισμό.

Επιπλέον, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο να αύξηση επιτοκίων, με τον διοικητή της BoE, Άντριου Μπέιλι να προειδοποιεί ότι η νομισματική πολιτική θα πρέπει «να ανταποκριθεί στον κίνδυνο πιο μακροπρόθεσμων επιπτώσεων στον δείκτη τιμών καταναλωτή του Ηνωμένου Βασιλείου».

«Ό,τι και να συμβεί, καθήκον μας είναι να διασφαλίσουμε ότι ο πληθωρισμός θα επανέλθει στον στόχο του 2%», τόνισε.