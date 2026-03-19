Αντέχει το ΧΑ παρά την υψηλή αβεβαιότητα – Κλειδί η ψυχραιμία και η ευελιξία

Η αγορά κινήθηκε χθες (Τετάρτη, 18/3) σε ένα περιβάλλον αυξημένης νευρικότητας, με τον Γενικό Δείκτη να ακολουθεί το διεθνές sell-off που προκλήθηκε μετά τις ανακοινώσεις της Fed και την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Το Brent προσέγγισε τα 110 δολάρια (πλέον έχει αγγίξει τα 114 δολάρια), διατηρώντας υψηλό risk premium, ενώ στοχευμένες αγορές σε blue chips περιόρισαν τις πιέσεις στον τραπεζικό κλάδο. Ο ΓΔ έκλεισε στις 2.129,82 μονάδες (-0,61%), ο ΔΤΡ στις 2.318,04 (-0,62%) και ο FTSE25 στις 5.398,76 (-0,67%), με τον τζίρο να διαμορφώνεται στα 286,4 εκατ. ευρώ.

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, ο Νόβακ από τη Ρωσία έκανε λόγο για τη σοβαρότερη ενεργειακή κρίση των τελευταίων 40 ετών, επισημαίνοντας ότι περίπου 20 εκατ. βαρέλια ημερησίως επηρεάζονται από το Στενό του Ορμούζ, γεγονός που συνεπάγεται ιστορική διαταραχή στην προσφορά, αύξηση τιμών, ενίσχυση των ασφαλίστρων κινδύνου και στρεβλώσεις στις εμπορικές ροές.

Η Fed διατήρησε τα επιτόκια στο εύρος 3,5%–3,75%, με βασικό σενάριο μόλις μία μείωση εντός του 2026, ενώ ο Πάουελ υπογράμμισε την αβεβαιότητα σχετικά με τον αντίκτυπο του πολέμου και προειδοποίησε για βραχυπρόθεσμη άνοδο του πληθωρισμού λόγω ενέργειας.

Οι πληθωριστικές προσδοκίες κινούνται ανοδικά και η αποκλιμάκωση εκτιμάται πιο αργή από το επιθυμητό, με πιθανή βελτίωση από τα μέσα του έτους. Η μείωση επιτοκίων δεν θεωρείται δεδομένη, ενώ παραμένει στο τραπέζι ακόμη και το ενδεχόμενο αύξησης.

Ο Πάουελ απέρριψε το σενάριο στασιμοπληθωρισμού, τονίζοντας ότι η τρέχουσα συγκυρία δεν παραπέμπει στη δεκαετία του ’70. Οι προβλέψεις της Fed τοποθετούν την ανάπτυξη του 2026 στο 2,4%, την ανεργία στο 4,4% και τον PCE στο 2,7% για το 2024, με στόχο το 2,2% το 2027.

Στις ΗΠΑ, ο δείκτης PPI διαμορφώθηκε στο +3,4% έναντι 2,9%, ενώ στην Ευρώπη οι τράπεζες εμφανίζουν ενίσχυση κεφαλαιακής επάρκειας (CET1) και ιστορικά χαμηλά NPLs.

Σε επίπεδο εταιρικών εξελίξεων, η Optima Bank προχωρά σε συμφωνία ύψους 65,5 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του 80,84% της Euroxx Securities, με πιθανή ανταλλαγή μετοχών. Η Premia δρομολογεί έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως 150 εκατ. ευρώ επταετούς διάρκειας, ενώ η AKTOR εισέρχεται στον μεταλλευτικό τομέα της Αλβανίας μέσω κοινοπραξίας με τη BNI Foundation. Η Προοδευτική ανακοίνωσε ματαίωση της Γενικής Συνέλευσης της 17ης Μαρτίου. Η ΔΕΗ έλαβε νέα αναβάθμιση βιωσιμότητας από την S&P Global, η Cosmote Telecom προχωρά σε νέο data center για AI workloads, ενώ για τη Metlen η Pantelakis δίνει σύσταση “buy” με περιθώριο ανόδου περίπου 35% και η Berenberg θέτει τιμή-στόχο τα 59 ευρώ.

Διεθνώς, οι αγορές των ΗΠΑ κατέγραψαν πτώση μετά τη Fed, υπό το βάρος και της γεωπολιτικής έντασης μεταξύ ΗΠΑ–Ισραήλ–Ιράν, με το Brent κοντά στα 110 δολάρια. Η AMD κινήθηκε ανοδικά μετά από συμφωνία με τη Samsung, ενώ η Nvidia υποχώρησε λόγω περιορισμών από το Πεκίνο. Στην Ασία, ο τεχνολογικός κλάδος σημείωσε άνοδο με στήριξη από τις ιαπωνικές εξαγωγές, ενώ στην Ευρώπη οι αγορές διόρθωσαν μετά από διήμερη ανοδική αντίδραση. Να σημειωθεί ότι σήμερα (19/3) οι ασιατικές αγορές καταρρέουν.

Η Σαουδική Αραβία κατάφερε να παρακάμψει εν μέρει το Στενό του Ορμούζ, αποκαθιστώντας πάνω από το 50% των εξαγωγών μέσω αγωγού προς το Γιανμπού, με τον IEA να χαρακτηρίζει την κατάσταση ως τη μεγαλύτερη διαταραχή προσφοράς στην ιστορία.

Στις αγορές εμπορευμάτων, το Brent διαμορφώθηκε χθες στα 107,38 δολάρια (+3,83%) και το WTI στα 98,29 (+2,89%), ενώ το φυσικό αέριο στην Ευρώπη έφτασε τα 54,71 €/MWh (+6,11%).

Ο χρυσός υποχώρησε σε χαμηλό μήνα στα 4.860 δολάρια ανά ουγγιά (-2,9%) και το ασήμι κατά 4,3%. Το ευρώ σημείωσε ήπια ενίσχυση έναντι του δολαρίου. Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς διαμορφώθηκε στο 4,22%, του γερμανικού στο 2,94%, του γαλλικού στο 3,60% και του ελληνικού στο 3,69%.

Τέλος, σε επίπεδο αποτελεσμάτων, στις 19 Μαρτίου ανακοινώνουν ΔΕΗ, TITC, ΛΑΒΙ και ΜΟΤΟ μετά το κλείσιμο της αγοράς, ενώ ακολουθούν αξιολογήσεις από τη Scope στις 20 Μαρτίου, τη S&P στις 24 Απριλίου και τη Fitch στις 8 Μαΐου.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Κύκλος Χρηματιστηριακή παρατηρεί ότι το περιβάλλον παραμένει ευμετάβλητο και γεμάτο αστάθμητους παράγοντες, με την αγορά να δείχνει πως έχει αντοχές, αλλά και ανάγκη για μεγαλύτερη προσοχή.

Η Κύκλος επισημαίνει πως οι επόμενες συνεδριάσεις απαιτούν ψυχραιμία, επιλεκτικότητα και καθαρή ανάγνωση των εξελίξεων, καθώς το σκηνικό μπορεί να αλλάξει γρήγορα.

«Το ζητούμενο δεν είναι να προεξοφλήσουμε το αποτέλεσμα, αλλά να παραμείνουμε ευέλικτοι και καλά καλυμμένοι απέναντι σε ένα περιβάλλον που δεν είναι ανεξέλεγκτο, αλλά σίγουρα δεν επιτρέπει εφησυχασμό», καταλήγει η Χρηματιστηριακή.