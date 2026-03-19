Από-πού-προμηθεύεται-η-ΕΕ-το-φυσικό-αέριο-και-πώς-επηρεάζεται-από-τη-σύγκρουση-με-το-Ιράν;

Η επίθεση του Ιράν στο συγκρότημα LNG Ras Laffan του Κατάρ, το μεγαλύτερο στον κόσμο, έχει επικεντρώσει την προσοχή στους κινδύνους για τον εφοδιασμό με φυσικό αέριο, συμπεριλαμβανομένων των αγοραστών στην Ευρώπη.

Το Κατάρ παράγει το 20% του παγκόσμιου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και έχει δηλώσει ότι η επίθεση θα επηρεάσει τις εξαγωγές για έως και πέντε χρόνια.

Τι έχει συμβεί με τον εφοδιασμό φυσικού αερίου;

Το Κατάρ, το οποίο προμηθεύει την ΕΕ με περίπου το 9% του LNG της σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ, σταμάτησε την παραγωγή αφού οι ιρανικές απειλές κατά της ναυτιλίας ουσιαστικά σταμάτησαν την κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων που έφευγαν από τον Κόλπο.

Η QatarEnergy ανέφερε στη συνέχεια εκτεταμένες ζημιές σε αρκετές από τις εγκαταστάσεις LNG της μετά από πυραυλική επίθεση από το Ιράν.

Οι Ασιάτες αγοραστές, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, της Ιαπωνίας και της Ινδίας, είναι τα κύρια θύματα, καθώς αγοράζουν περίπου το 80% του LNG της QatarEnergy.

Αλλά η Ευρώπη θα βιώσει αλυσιδωτές επιπτώσεις, καθώς οι Ασιάτες αγοραστές ανταγωνίζονται όλο και περισσότερο για τα φορτία spot.

Μπορεί η Ευρώπη να κερδίσει περισσότερα από αλλού;

Η Νορβηγία είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής φυσικού αερίου στην Ευρώπη συνολικά, παρέχοντας περισσότερο από το ένα τρίτο του φυσικού αερίου της ΕΕ, έναντι περίπου 4% από το Κατάρ το 2025.

Ο κρατικός παραγωγός φυσικού αερίου της, Equinor, δήλωσε στο Reuters νωρίτερα τον Μάρτιο ότι η εταιρεία δεν διαθέτει πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα για να αυξήσει την παραγωγή ή τις εξαγωγές της.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έγιναν η κύρια πηγή LNG της ΕΕ το 2025, προμηθεύοντας το 25% των εισαγωγών φυσικού αερίου της.

Ωστόσο, ενώ πολλοί παραγωγοί φυσικού αερίου έχουν μεγάλα σχέδια επέκτασης της παραγωγής, οι εγκαταστάσεις στις ΗΠΑ λειτουργούν επί του παρόντος σχεδόν σε πλήρη δυναμικότητα και είναι απίθανο να είναι σε θέση να αυξήσουν σημαντικά την προσφορά βραχυπρόθεσμα.

Οι τιμές του φυσικού αερίου στις ΗΠΑ έχουν επίσης αυξηθεί, προκαλώντας εκκλήσεις από ορισμένες ενεργοβόρες βιομηχανίες για περιορισμό των εξαγωγών φυσικού αερίου στις ΗΠΑ, ώστε να μειωθούν οι αυξήσεις των τιμών.

Μπορεί να επιστρέψει ο ρωσικός εφοδιασμός;

Οι εισαγωγές φυσικού αερίου της Ευρώπης έχουν υποστεί σημαντική μεταμόρφωση από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 και την επακόλουθη προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απογαλακτίσει το μπλοκ από τη ρωσική ενέργεια.

Η Ρωσία προμήθευε προηγουμένως περισσότερο από το 40% του φυσικού αερίου της ΕΕ. Αυτό μειώθηκε σε περίπου 13% το 2025 και τα τρέχοντα σχέδια προβλέπουν πλήρη απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου έως τα τέλη του 2027.

Ορισμένες χώρες, όπως η Ουγγαρία, έχουν προτρέψει την ΕΕ να άρει τα μέτρα στις ρωσικές εισαγωγές ενέργειας, αλλά η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η επιστροφή στην ρωσική ενέργεια θα ήταν «στρατηγικό λάθος» και θα καθιστούσε την Ευρώπη πιο ευάλωτη.

Τι συμβαίνει με τις τιμές της βενζίνης;

Οι τιμές χονδρικής πώλησης φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν διπλασιαστεί από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Το ολλανδικό συμβόλαιο αναφοράς για τον μήνα έφτασε στο ενδοημερήσιο υψηλό των 74 ευρώ/μεγαβατώρα στις 19 Μαρτίου, το υψηλότερο επίπεδό του από τον Ιανουάριο του 2023, ωστόσο πολύ χαμηλότερα από τα υψηλά που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης του 2022, πάνω από 300 ευρώ/MWh.

- Reuters

